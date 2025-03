Dario Vitale è il nuovo direttore creativo di Versace

Fonte: Ufficio stampa Dario Vitale, il nuovo direttore creativo di Versace

Il 12 marzo 2025, il mondo della moda ha assistito a un cambiamento epocale: Donatella Versace ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di direttrice creativa della celebre maison italiana, dopo averla guidata per quasi trent’anni. A partire dal 1° aprile 2025, il testimone passerà a Dario Vitale, ex direttore del design e dell’immagine di Miu Miu.

La fine di un’era

Donatella Versace ha assunto la direzione creativa della maison nel 1997, dopo la tragica scomparsa del fratello Gianni Versace, fondatore del brand. In questi anni, ha saputo mantenere viva l’eredità del fratello, reinterpretando con audacia e creatività l’estetica Versace, consolidando la posizione del marchio nel panorama della moda internazionale.

Fonte: IPA

La sua decisione di lasciare la guida della maison rappresenta un momento storico. Donatella continuerà a far parte dell’azienda nel ruolo di Chief Brand Ambassador, focalizzandosi su iniziative filantropiche e promuovendo i valori del brand a livello globale.

Chi è Dario Vitale?

Il nuovo direttore creativo, Dario Vitale, è un designer italiano nato nel 1983. Laureato all’Istituto Marangoni nel 2006, ha iniziato la sua carriera presso Bottega Veneta, per poi approdare in Miu Miu nel 2010. Durante la sua permanenza presso il marchio del gruppo Prada, ha contribuito significativamente alla sua crescita, portando Miu Miu a registrare un incremento delle vendite del 93% nel 2024.

Vitale è riconosciuto per le sue competenze sia nel prodotto che nell’immagine, qualità che saranno fondamentali per il suo nuovo ruolo in Versace. La sua nomina arriva in un momento delicato per la maison, che sta affrontando sfide finanziarie, con una diminuzione dei ricavi e perdite operative.

Le reazioni nel mondo della moda

La notizia del cambio al vertice ha suscitato diverse reazioni nel settore. Emmanuel Gintzburger, CEO di Versace, ha elogiato Donatella per il suo contributo inestimabile al brand, esprimendo fiducia nella visione di Vitale per il futuro della maison.

Donatella, dal canto suo, ha dichiarato: “Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi”. Ha inoltre ringraziato il suo team e tutti i dipendenti di Versace per il loro supporto negli anni.

Le sfide future per Versace

L’arrivo di Dario Vitale segna l’inizio di una nuova fase per Versace. La maison dovrà rinnovarsi, mantenendo intatta la propria identità, un equilibrio delicato ma fondamentale per restare rilevante nel panorama della moda globale.

Vitale avrà il compito di reinterpretare i codici stilistici di Versace, integrando la sua visione creativa con l’eredità del brand. La sua esperienza in Miu Miu, dove ha saputo coniugare tradizione e innovazione, sarà sicuramente un valore aggiunto per la maison della Medusa.

Il passaggio di testimone tra Donatella Versace e Dario Vitale rappresenta un momento cruciale nella storia della moda italiana. Mentre Donatella continuerà a essere il volto e l’anima del brand in qualità di ambasciatrice, Vitale avrà l’opportunità di portare freschezza e innovazione nella direzione creativa.

Il mondo della moda osserva con interesse e aspettative questo cambiamento, consapevole che ogni transizione porta con sé sfide e opportunità. Solo il tempo dirà come evolverà questa nuova era per Versace, ma una cosa è certa: l’eredità di Gianni e Donatella continuerà a vivere, adattandosi ai tempi e rinnovandosi sotto la guida di Dario Vitale.