Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF I migliori hotel del mondo

La Liste, nota guida internazionale che aggrega migliaia di recensioni da oltre 400 fonti, ha pubblicato la sua classifica annuale degli hotel per il 2025. Fondata originariamente per valutare ristoranti, La Liste applica un sofisticato algoritmo anche all’ospitalità alberghiera, assegnando a ciascuna struttura un punteggio su 100. Il risultato è una graduatoria mondiale considerata autorevole: per la seconda volta l’edizione 2025 premia dieci hotel “standout” assegnando loro il punteggio massimo di 99,5, segno della qualità eccezionale di questi indirizzi.

World’s Best Hotels 2025: la top 10 mondiale secondo La Liste

La Lista 2025 annovera dieci strutture d’élite (tutte con punteggio 99,5) che costituiscono la top 10 mondiale. In questa speciale graduatoria figurano alberghi iconici in Europa, Asia e America.

In particolare, in Europa sono presenti quattro hotel: La Réserve (Parigi), Cheval Blanc (Parigi) e due londinesi, il The Connaught e il celebre Savoy, mentre due hotel americani (entrambi del gruppo The Peninsula) rappresentano le Americhe.

Completano il ranking gli asiatici Mandarin Oriental Bangkok e il Peninsula Shanghai, oltre al resort Rosewood Mayakoba nel Messico caraibico.

La top 10 comprende dunque:

La Réserve, Parigi (Francia) – 99,5;

The Connaught, Londra (Regno Unito) – 99,5;

The Savoy, Londra (Regno Unito) – 99,5;

Cheval Blanc, Parigi (Francia) – 99,5;

Mandarin Oriental, Bangkok (Thailandia) – 99,5;

The Peninsula, Shanghai (Cina) – 99,5;

The Peninsula, Chicago (USA) – 99,5;

Rosewood Mayakoba, Cancún (Messico) – 99,5;

Il San Pietro di Positano, Positano (Italia) – 99,5;

J.K. Place Capri, Capri (Italia) – 99,5.

Dietro la classifica di La Liste c’è un lavoro certosino che mescola numeri, reputazioni e buon senso. Le recensioni arrivano da ogni angolo del mondo, come guide, giornali, portali di settore, siti di viaggi, e vengono tutte ricondotte a una scala su 100.

Ma non pesano tutte allo stesso modo: le parole degli esperti valgono più di quelle di un viaggiatore occasionale. Poi c’è un passaggio chiave, quello umano, che serve a sistemare gli eccessi, dare un po’ di equilibrio e assicurarsi che ciò che si racconta sui punteggi corrisponda davvero all’esperienza vissuta.

Oltre alla top 10, La Liste pubblica un elenco molto più ampio che include centinaia di hotel eccellenti in tutto il mondo. Anche in questa classifica estesa l’Italia si difende: tra strutture storiche, boutique hotel e resort di charme, sono ben rappresentate regioni come Toscana, Veneto, Lombardia e Campania. Tra gli indirizzi più noti figurano il Portrait Firenze (Firenze, 97,8), l’Aman Venice (Venezia, 97,7), il Mandarin Oriental Milan (Milano, 96,9), il Grand Hotel Tremezzo (Lago di Como, 96,5) e l’Hotel Santa Caterina (Amalfi, 96,3).

Due hotel italiani tra i migliori al mondo nel 2025 secondo La Liste

Ben due hotel italiani compaiono nella top 10 mondiale di La Liste 2025, entrambi campani e affacciati sul mare. Il San Pietro di Positano (Positano, Costiera Amalfitana) e il J.K. Place Capri (Capri) sono stati posizionati a pari merito con altri otto alberghi di lusso al vertice della classifica, ottenendo il punteggio record di 99,5 su 100.

Entrambi gli hotel sono celebri per le loro caratteristiche uniche: Il San Pietro di Positano è considerato un’opera architettonica di pregio affacciata sulla scogliera, un “miracolo architettonico” incastonato nella natura della Costiera. Il J.K. Place Capri invece si distingue per il suo charme informale e l’atmosfera da residenza privata.