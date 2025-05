Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Comprare casa a Civitavecchia i quartieri più richiesti e più costosi

Uno studio di Idealista sull’andamento del mercato immobiliare in Italia nel primo trimestre del 2025 ha evidenziato quali sono i quartieri più richiesti e più costosi delle città. Per creare una classifica si è utilizzato l’indice di domanda relativa, un parametro che è il risultato della pressione della domanda sull’offerta. Per calcolarlo si è tenuto conto di tutte le richieste di contatto per ogni singolo annuncio presente sul portale. L’analisi ha messo in luce tante particolarità anche se si vuole comprare casa a Civitavecchia. Nella città laziale il quartiere più richiesto è Matteotti-Uliveto-Buonarroti con un indice di 4,6 ma non è il più costoso.

I quartieri più richiesti di Civitavecchia

Nella particolare classifica dei quartieri più richiesti di Civitavecchia il Centro Storico-Pirgo-Odescalchi è solo terzo con un indice di domanda relativa pari a 3,2. La zona è stata superata da San Pio-Cappuccini con un indice di 3,7. Quarto posto per Cisterna Faro-San Liborio mentre gli ultimi due quartieri di questa graduatoria sono Campo dell’Oro-San Gordiano-Boccelle con 2,8 e Borgata Aurelia con 2,5.

Quartiere Indice di domanda relativa Matteotti-Uliveto-Buonarroti 4,6 San Pio-Cappuccini 3,7 Centro Storico-Pirgo-Odescalchi 3,2 Cisterna Faro-San Liborio 3,1 Campo dell’Oro-San Gordiano-Boccelle 2,8 Borgata Aurelia 2,5

I quartieri più costosi di Civitavecchia

Così come avvenuto per altre città, anche per comprare casa a Civitavecchia il quartiere più richiesto non è il più costoso. Matteotti-Uliveto-Buonarroti ha un prezzo medio al mq di 1.681 e si classifica solo al quarto posto. La prima posizione è di Centro Storico-Pirgo-Odescalchi che raggiunge un prezzo medio al mq di 2.003. Si tratta dell’unico quartiere della città che supera i 2000 euro, infatti subito dopo c’è Cisterna Faro-San Liborio con 1.955 euro al mq. Il podio è completato da San Pio-Cappuccini dove per comprare casa il prezzo medio al mq è di 1.805 euro. Gli ultimi due posti della classifica dei quartieri più costosi di Civitavecchia vanno a Borgata Aurelia con 1.650 euro al mq e Campo dell’Oro-San Gordiano-Boccelle con 1.613 al mq.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro Storico-Pirgo-Odescalchi 2.003 Cisterna Faro-San Liborio 1.955 San Pio-Cappuccini 1.805 Matteotti-Uliveto-Buonarroti 1.681 Borgata Aurelia 1.650 Campo dell’Oro-San Gordiano-Boccelle 1.613

Come sono cambiati i prezzi

Dal portale Idealista è possibile conoscere anche come sono cambiati i prezzi nel corso degli anni. Per quanto riguarda il quartiere più richiesto di Civitavecchia i prezzi medi al mq sono scesi negli ultimi 10 anni. Nel 2013 infatti per comprare casa in zona Matteotti-Uliveto-Buonarroti il prezzo medio al mq era di 2.266 euro. Il minimo storico di 1.511 euro al mq è avvenuto a dicembre 2020, un prezzo ovviamente influenzato dalla pandemia.

I quartieri più costosi

Ovviamente i quartieri di Civitavecchia non sono tra i più costosi in Italia. I prezzi medi sono nettamente inferiori, basti considerare che le prime venti posizioni vanno dai 10.286 euro al mq per comprare casa al Centro Storico Milano ai 5.330 euro al mq per un immobile nel Centro di Firenze. Da evidenziare l’exploit di Forte dei Marmi che nella classifica dei quartieri più costosi d’Italia occupa secondo, terzo e quarto posto. Il Centro di Roma è quinto con un prezzo medio di 7.549 euro al mq.