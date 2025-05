Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Comprare casa a Trieste, i quartieri più richiesti e quelli più costosi

Un’indagine di Idealista ha posto l’attenzione sul mercato immobiliare nel primo trimestre del 2025. Ogni città d’Italia è stata analizzata considerando le richieste di contatto per i vari annunci pubblicati così da capire la pressione della domanda rispetto all’offerta ed estrapolare un parametro, l’indice di domanda relativa. Dallo studio si evince che il quartiere più richiesto per comprare casa a Trieste è anche quello meno costoso. Infatti Servola-Chiarbola Inferiore-Valmaura ha un indice di domanda relativa pari a 4,6, il più alto di tutta la città, ma anche il prezzo medio per mq più basso, 1.885 euro al mq.

I quartieri più richiesti di Trieste

Il grande riscontro di Servola-Chiarbola Inferiore-Valmaura si evince anche da distacco degli altri quartieri. Le altre due zone più richieste per comprare casa a Trieste sono Altipiano Ovest-Barcola e Roiano Scorcola, entrambe con 4,1 di indice di domanda relativa. Il Centro-San Vito si ferma a 2,9 mentre all’ultimo posto di questa particolare classifica c’è l’Altipiano Est-Opicina con un parametro di 1,8. Tra i quartieri meno richeisti anche Giotto-Stadio-Trento Trieste, mentre San Giovanni Chiadino-Rozzol e San Giacomo-Barriera Vecchia si piazzano a metà classifica con rispettivamente 3,6 e 3,4 come indice di domanda relativa.

Quartiere Indice di domanda relativa Servola-Chiarbola Inferiore-Valmaura 4,6 Altipiano Ovest-Barcola 4,1 Roiano Scorcola 4,1 San Giovanni Chiadino-Rozzol 3,6 San Giacomo-Barriera Vecchia 3,4 Centro-San Vito 2,9 Giotto-Stadio-Trento Trieste 2,0 Altipiano Est-Opicina 1,8

I quartieri più costosi di Trieste

Così come avvenuto anche a Lecce, anche in questo caso il quartiere più richiesto non combacia con quello più costoso. Servola-Chiarbola Inferiore-Valmaura è addirittura ultimo, mentre al primo posto dei quartieri più costosi per comprare casa a Trieste c’è Altipiano Ovest-Barcola che vede un prezzo medio al mq di 4.416 euro. Nettamente staccato Centro-San Vito al secondo posto con 3.053 euro al mq. Sotto i 3000 euro ci sono Altipiano Est-Opicina e Roiano-Scorcola. Per comprare casa a Trieste nel quartiere Giotto-Stadio-Trento Trieste il prezzo medio a mq è di 2.153 euro, a San Giovanni-Chiadino-Rozzol si scende a 2.119 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Altipiano Ovest-Barcola 4.416 Centro-San Vito 3.053 Altipiano Est-Opicina 2.938 Roiano-Scorcola 2.335 Giotto-Stadio-Trento Trieste 2.153 San Giovanni-Chiadino-Rozzol 2.119 San Giacomo-Barriera Vecchia 2.042 Servola-Chiarbola Inferiore-Valmaura 1.885

I quartieri più costosi in Italia

Il quartiere Altipiano Ovest-Barcola è al 49esimo posto della classifica dei quartieri più costosi in Italia. Il primo posto spetta a Milano e nello specifico zona Centro Storico dove il prezzo medio per mq è pari 10.286 euro. La città meneghina è presente anche al settimo, nono e decimo posto ma a sorprendere è Forte dei Marmi. La città in provincia di Lucca è presente al secondo posto con il quartiere Centro e un prezzo medio al mq di 10.152 euro ma è anche terzo e quarto con i quartieri Roma Imperiale e Vittoria Apuana. Spazio anche a Caranna-Vaiana altro quartiere di Forte dei Marmi presente in top 10. In quella zona il prezzo medio al mq è 6.968 euro.