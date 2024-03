Aston Martin sceglie Adrian Hallmark come nuovo Direttore Esecutivo e AD

Fonte: Ufficio stampa Adrian Hallmark. Da ottobre al timone di Aston Martin

Aston Martin, l’iconico produttore britannico di luxury car, annuncia la nomina di Adrian Hallmark come suo prossimo Direttore Esecutivo e Amministratore Delegato. La Casa di Gaydon ha precisato che per garantire una transizione graduale alla leadership, Amedeo Felisa rimarrà amministratore delegato fino all’assunzione dell’incarico da parte di Hallmark. La transizione è infatti programmata per il primo giorno di ottobre 2024.

Adrian Hallmark arriva in Aston Martin con un importante curriculum professionale di rilievo: prima di assumere la carica di ceo di Bentley Motors, tra il 1999 e il 2005, è stato infatti membro del consiglio di amministrazione della Casa di Crewe con responsabilità per le vendite e il marketing. Il percorso professionale di Hallmark è iniziato nel 1996 quando è entrato come managing director in Porsche Cars GB. Dopo tre anni è passato in Bentley dove è rimasto fino al 2005. Da quella data e fino al 2008 è stato executive vice president di Volkswagen of America.

Successivamente Hallmark è stato per un anno executive director Asia di Volkswagen AG, fino a passare nel febbraio 2010 a ricoprire la carica di executive director global sales di Saab Automobile AB. Nel dicembre dello stesso anno entra in Jaguar Land Rover come global director del brand Jaguar e a seguire, fino al 2018, anno di ritorno in Bentley, questa volta come group strategy director.

Con oltre un quarto di secolo di esperienza nel settore automobilistico ultra-lusso, Hallmark ha dimostrato un successo notevole in vari mercati chiave, inclusi gli Stati Uniti, l’Europa e l’Asia, lavorando con marchi di importante calibro. La sua leadership è stata cruciale nel definire e attuare strategie vincenti, portando le aziende verso nuovi vertici di successo e innovazione. Si legge dal comunicato.

Fonte: Ufficio stampa

«Amedeo Felisa è stato nominato amministratore delegato per guidare una nuova fase di crescita e sviluppo. Due anni dopo, abbiamo mantenuto quella promessa, mentre ci avviciniamo al completamento del nostro entusiasmante nuovo portafoglio di prodotti e alla nostra visione di diventare il marchio britannico ad alte prestazioni più desiderabile e ultra lusso al mondo – ha commentato Lawrence Stroll, presidente esecutivo di Aston Martin – Vorrei rendere personalmente omaggio ad Amedeo Felisa riconoscendo non solo ciò che ha raggiunto in Aston Martin ma durante la sua lunga e illustre carriera ai vertici dell’industria automobilistica di ultra-lusso. Sono lieto che Amedeo rimarrà in carica finché Adrian non si unirà e continuerà a supervisionare il lancio dei nostri prossimi prodotti».