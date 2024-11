Workshop of Wonders: la magia del Natale firmata Loro Piana arriva ad Harrods

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana Loro Piana Workshop of Wonders a Harrods, Londra

Con Halloween ormai alle spalle è già ora di pensare al Natale. Quest’anno, Loro Piana porta la magia delle festività natalizie a Londra con il suo incantevole Workshop of Wonders ad Harrods, una celebrazione che intreccia 100 anni di storia, tradizione e maestria artigianale della Maison. Questo evento unico si svolge su un vasto palcoscenico di 36 vetrine lungo Brompton Road, accompagnato da due pop-up, un pop-in e diverse animazioni all’interno dei locali del celebre grande magazzino.

Il Workshop of Wonders racconta un viaggio poetico e festoso nel mondo di Loro Piana, celebrando le sue fibre preziose, il savoir-faire artigianale e l’attenzione al dettaglio che ne hanno fatto un’icona nel settore del lusso. Tra gli elementi di spicco di questa installazione troviamo un imponente albero di Natale di 17 metri, adornato con scampoli di tessuto e decorazioni uniche, che svetta come simbolo dell’eccezionale maestria della Maison.

L’incanto delle vetrine e la storia di una fibra preziosa

Le 36 vetrine di Harrods si trasformano in un percorso narrativo, ognuna dedicata a una delle eccellenze di Loro Piana. Raccontano storie che attraversano terre lontane e mostrano il processo che trasforma fibre rare come la Vicuña e il Baby Cashmere in tessuti e capi pregiati. La facciata ammaliante illustra la trasformazione della fibra “leggera come una nuvola” in tessuto, per arrivare a comporre l’incantevole albero di Natale, il cui fascino evoca un’atmosfera di festa e di meraviglia.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana

Ogni vetrina presenta uno spaccato dei territori e delle comunità che fanno parte della filiera di Loro Piana. Dalla Mongolia, patria delle caprette da cashmere, alle Ande con la pregiata fibra di Vicuña, fino alle colline australiane per il The Gift of Kings® — ogni fibra rara racconta una storia di dedizione e cura. Questo viaggio termina a Quarona, in Italia, dove le materie prime di pregio vengono trasformate in creazioni da sogno.

Un omaggio all’artigianato italiano e alla bellezza della natura

Il Workshop of Wonders celebra il patrimonio e il savoir-faire di Loro Piana, riportando alla mente le botteghe di un tempo e rendendo omaggio agli artigiani della Maison. Tra dettagli sofisticati che ricordano l’eleganza degli anni ’20, si trovano marionette dipinte a mano e morbide nuvole di cashmere, che evocano una teatralità dal fascino d’altri tempi. La natura si trasforma a sua volta in un laboratorio incantato, dove bellezza, unicità e perfezione convergono in un’atmosfera che fonde il reale e il fiabesco.

Nuove boutique e collezioni esclusive

Oltre alla spettacolare installazione, Loro Piana celebra il centenario con due nuove boutique all’interno di Harrods: una dedicata alla collezione Bambini e un’altra a Loro Piana Interiors. Quest’ultima espone accessori per la casa, prodotti tessili di lusso e decorazioni natalizie che incantano con materiali di pregio e dettagli raffinati, in linea con il concept “Art of Good Living”.

Fonte: Ufficio stampa Loro Piana

Il legame tra Loro Piana e Harrods si rinnova ancora una volta in occasione di questo centenario, offrendo ai visitatori un’esperienza straordinaria e coinvolgente che celebra l’arte del lusso italiano e la bellezza della natura. Dal 7 novembre 2024 al 2 gennaio 2025, Workshop of Wonders trasforma Harrods in un palcoscenico dove la magia delle fibre pregiate incontra l’eleganza senza tempo della Maison, rendendo omaggio a una storia di eccellenza che dura da un secolo.