A$AP Rocky alla guida di Ray-Ban Studios, Del Vecchio: «Inizia una nuova era»

Fonte: Ufficio stampa A$AP Rocky, il nuovo direttore creativo di Ray-Ban

A$AP Rocky è il nuovo direttore creativo di Ray-Ban, il primo nella storia del marchio di proprietà di EssilorLuxottica. Conosciuto per il suo stile inconfondibile e la sua capacità di anticipare le tendenze, Rocky porta una ventata di innovazione a Ray-Ban Studios, la piattaforma creativa nata nel 2016 per celebrare la musica e gli artisti più audaci. Il suo obiettivo? Ridefinire l’immagine del brand e consolidarne il legame con la cultura contemporanea.

La prima collezione: Blacked Out

Il debutto di Rocky come direttore creativo arriva con la Blacked Out Collection, una reinterpretazione delle iconiche montature Mega Icons, arricchite da dettagli dorati e nuove lenti ultra-nere. Il lancio è previsto per aprile 2025, ma il coinvolgimento del rapper va ben oltre il design degli occhiali. Oltre a curare la creatività delle collezioni, dirigerà le campagne pubblicitarie, ripenserà l’estetica dei negozi Ray-Ban e introdurrà elementi di musica, moda e arte all’interno dell’universo del brand.

Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Ray-Ban, ha accolto Rocky con entusiasmo, sottolineando come il suo talento rappresenti alla perfezione lo spirito innovativo e pionieristico del marchio. “Ray-Ban non è solo un brand di occhiali, è un emblema di stile e cultura. Da quasi 80 anni accompagna artisti e musicisti nella ridefinizione dello status quo. Con Rocky al timone, inizia una nuova era.”

Fonte: Ufficio stampa

Dal canto suo, il rapper ha espresso tutta la sua soddisfazione per il progetto, dichiarando di aver sempre ammirato la capacità di Ray-Ban di evolversi senza perdere la propria essenza. “Far parte di questo viaggio e contribuire a scrivere un nuovo capitolo per un’icona globale è per me motivo di grande entusiasmo.”

A$AP Rocky: un’icona tra musica e moda

Nato e cresciuto ad Harlem, Rakim Athelaston Mayers, in arte A$AP Rocky, ha iniziato la sua carriera musicale all’interno del collettivo A$AP Mob, ottenendo il successo con il mixtape Live. Love. A$AP nel 2011. Da allora, ha collezionato hit di successo e album da record, consolidandosi come uno degli artisti più influenti della scena hip hop.

Parallelamente alla musica, Rocky ha sempre avuto un legame speciale con la moda. Nel 2013 ha collaborato con Raf Simons, attuale co-direttore creativo di Prada, e nel 2016 ha lanciato con Guess la capsule collection Gue$$, ispirata allo stile anni ’90. Negli ultimi anni ha stretto partnership con Gucci, Puma e Bottega Veneta, oltre a diventare il volto di numerose campagne fashion. Dal 2023 è anche direttore creativo della collaborazione tra Puma e Formula 1.

Fonte: Ufficio stampa

Spesso presente sui red carpet dei principali eventi internazionali, Rocky è noto per il suo stile audace e fuori dagli schemi. Con il suo ruolo in Ray-Ban, conferma ancora una volta la sua capacità di mescolare moda, musica e innovazione in un’unica visione creativa.

EssilorLuxottica e l’espansione nel settore fashion

L’ingresso di Rocky in Ray-Ban Studios si inserisce in un contesto più ampio di espansione strategica per EssilorLuxottica. Il colosso dell’eyewear ha recentemente acquisito il brand streetwear Supreme, rafforzando la sua presenza nella cultura giovanile e digitale.

Il gruppo ha chiuso il 2024 con ricavi in crescita a 26,5 miliardi di euro, segnando il quarto anno consecutivo con un incremento superiore al 5%. La performance positiva è stata trainata anche dall’integrazione di Supreme e dall’espansione nei mercati chiave come Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Con un portafoglio che include nomi come Prada, Dolce&Gabbana e Michael Kors, EssilorLuxottica continua a spingere i confini tra moda e tecnologia. Con Ray-Ban Meta e nuove innovazioni nel settore dell’eyewear digitale, il brand guarda al futuro con un mix di tradizione e sperimentazione.

L’arrivo di A$AP Rocky segna un nuovo capitolo in questa evoluzione: un’icona della cultura contemporanea al timone di un brand senza tempo. Il risultato? Uno sguardo rivolto al futuro, con occhiali che non sono solo accessori, ma veri simboli di stile, espressione e identità.