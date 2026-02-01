123RF Come funziona il permesso per nomadi digitali in Spagna e a chi serve

La Spagna è una delle destinazioni più ambite al mondo per chi vuole fare il nomade digitale. Non solo per una questione di clima, tapas e spiagge mozzafiato, ma perché dal 2023 il Paese offre molti vantaggi ai lavoratori digitali internazionali, grazie al Digital Nomad Visa.

Questo visto speciale autorizza i cittadini extracomunitari a vivere e lavorare legalmente in Spagna fino a 12 mesi, con la possibilità di rinnovo per un massimo di cinque anni. A differenza del visto turistico Schengen (90 giorni), permette una residenza stabile senza bisogno di un contratto di lavoro locale.

I requisiti chiave

Possono richiederlo esclusivamente i cittadini non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE). Pertanto, è rivolto principalmente a nomadi digitali statunitensi, britannici, australiani, canadesi, neozelandesi e cittadini di molti altri Paesi. La domanda può essere presentata presso l’ambasciata o il consolato spagnolo nella propria Nazione di residenza, oppure direttamente in Spagna prima della scadenza del visto turistico.

Ottenerlo non è automatico: devono essere soddisfatti criteri precisi, pensati per selezionare professionisti autonomi e di valore. Innanzitutto, bisogna dimostrare di svolgere un’attività lavorativa remota o freelance da almeno un anno, tramite contratti, testimonianze dei clienti o documenti aziendali. Se si è dipendenti, è necessario esserlo da almeno 3 mesi. Per i freelance, è richiesto che almeno il 20% del fatturato provenga da clienti al di fuori della Spagna. Oltre a questo, è necessario anche avere:

un’assicurazione sanitaria privata;

la fedina penale pulita;

l’assenza di residenza in Spagna negli ultimi cinque anni.

Attenzione al reddito di lavoro

Sotto la lente anche i redditi del lavoratore, che devono consentire l’autosufficienza sotto ogni punto di vista. In particolare, deve essere pari ad almeno il 200% del salario minimo spagnolo, quindi almeno 2.160 euro al mese (25.920 euro all’anno).

Il reddito minimo deve essere maggiore se sono presenti altri familiari. Nello specifico:

2.970 euro al mese per famiglie composte da 2 persone;

3.240 euro al mese per famiglie composte da 3 persone;

3.510 euro al mese per famiglie composte da 4 persone.

Per attestare la propria posizione reddituale, si possono consegnare documenti come l’estratto conto, le buste paga o contratti lavorativi che confermano gli importi dichiarati.

La procedura di richiesta passo dopo passo

Ci sono diverse tappe da seguire, ma il processo è semplice:

raccogliere e tradurre tutti i documenti richiesti;

prenotare un appuntamento presso il consolato e pagare la tariffa di circa 80 euro;

consegnare la documentazione e fornire eventuali chiarimenti;

in caso di approvazione, si riceve un visto d’ingresso che permette di entrare in Spagna e richiedere la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero), la carta di soggiorno fisica;

una volta in Spagna, è fondamentale richiedere il NIE (Numero di Identificazione Straniero) e il NIF (Numero di Identificazione Fiscale) per aprire un conto bancario, stipulare contratti e adempiere agli obblighi fiscali.

Come funzionano le tasse per i nomadi digitali in Spagna

Uno degli aspetti più interessanti del Digital Nomad Visa è l’accesso a un regime fiscale speciale per impatriati (Ley de Startups). Chi ottiene il visto e soggiorna in Spagna per oltre 183 giorni, può optare per una tassazione favorevole sui redditi di lavoro e professionali per i primi 5 anni, pari a:

24% di imposta sui redditi fino a 600.000 euro;

47% sulla parte eccedente.

La domanda per questo regime va presentata entro 6 mesi dalla registrazione come residente. Inoltre, la Spagna ha accordi per evitare la doppia imposizione fiscale con numerosi Paesi (USA, Canada, UK, Australia, UE, ecc.), offrendo ulteriore tranquillità.