Sindrome da rientro: come tornare al lavoro senza traumi

Lasciarsi alle spalle le vacanze e tornare in ufficio (ma anche in studio, in fabbrica, in redazione, in officina, ecc…) è un vero e proprio trauma che può avere ripercussioni sullo stato di salute.

Sindrome da rientro dalle vacanze

La pubblicistica la chiama sindrome da rientro dalle vacanze, ma negli anni le sono stati dati anche altri nomi: post vacation blues e stress da rientro, fra gli altri.

Stress da rientro: i sintomi

Si tratta, in sintesi, di una risposta psicofisica automatica innescata dal ritorno a una routine fatta di scadenze, impegni familiari, impegni lavorativi, orari predefiniti e responsabilità. E fra le risposte possono esservi ansia, insonnia, irritabilità, stanchezza e crollo dell’umore.

Lo stress da rientro sembra avere una maggiore incidenza fra le donne e dura, in genere, dai due giorni a una settimana.

Come affrontare il trauma da rientro dalle ferie

Nessuno potrebbe mai sostenere che tornare ai ritmi serrati della vita lavorativa possa essere più piacevole che rilassarsi in vacanza, ma con qualche piccolo accorgimento è spesso possibile minimizzare il trauma da rientro che comincia in genere con un controesodo da bollino nero. Ecco alcune dritte…

William McRaven, ammiraglio della Marina americana e autore di best seller motivazionali, ha spiegato il perché di una fissazione negli ambienti militari di tutto il mondo, quella di costringere i soldati a rifarsi il letto ogni mattina. Si tratta, in sintesi, del primo compito della giornata. E portare a termine un primo semplice compito fornisce la soddisfazione necessaria per affrontare ulteriori sfide nelle ore successive. Un buon modo di affrontare il rientro dalle vacanze è fissare una lista di cose da fare e andare facendole: la soddisfazione per ogni compito portato a termine terrà impegnati e aprirà la strada a nuovi obiettivi. Sfruttare lo smart working quando è possibile: chi ne ha facoltà può sfruttare il lavoro in modalità smart per ridurre il trauma da rientro in ufficio.