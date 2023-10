Trovare lavoro dopo l’università: ecco il metodo infallibile

Fonte: CEPU

Che cosa serve per trovare lavoro dopo l’università? Ottenere buoni risultati durante il percorso universitario e avere le skills giuste è importante, ma non basta. Le aziende cercano sempre più spesso profili giovani e con esperienza; dunque, laurearsi in ritardo può essere molto penalizzante. Ecco perché al giorno d’oggi, per essere davvero competitivi nel mondo del lavoro, oltre a “fare bene” bisogna anche “fare presto”. Ma come fare se un esame universitario sembra impossibile da passare o se si fa fatica ad affrontare nei giusti tempi le sessioni d’esame?

La soluzione è Cepu realtà specializzata nella preparazione universitaria che da oltre trent’anni aiuta gli studenti a superare senza stress né ritardi gli esami, così da arrivare ben preparati alla laurea e alle prime esperienze lavorative.

Nessun esame universitario è un ostacolo insormontabile

I ritardi nel percorso universitario non sono dettati dalla pigrizia o dalla cattiva volontà dello studente. In molti casi, anzi, la causa è da ricercare in un metodo di studio poco adatto a superare la sessione d’esame o ad affrontare una materia particolarmente complessa. Per quanto ci si impegni e nonostante le ore passate con la testa sui libri, insomma, i risultati tardano ad arrivare: il tempo passa, la sicurezza in sé stessi diminuisce e la laurea si allontana sempre di più, così come l’ingresso nel mondo del lavoro. Altre volte, invece, pur di finire nel minore tempo possibile si arranca faticosamente esame dopo esame collezionando risultati non particolarmente buoni, che dunque abbasseranno la media finale.

La verità, però, è che non esistono ostacoli insormontabili: all’università “fare presto” e “fare bene” allo stesso tempo è possibile. Il segreto è affidarsi alla preparazione offerta da Cepu. Grazie a tutor competenti e qualificati, lo studente può essere affiancato in ogni fase della preparazione di un esame e riuscire a individuare un metodo di studio personalizzato, basato sulle proprie esigenze e caratteristiche, oltre che sul corso di laurea che deve affrontare. Il servizio è disponibile nei centri studio presenti in tutta Italia ed è personalizzabile e flessibile anche negli orari: dal lunedì al venerdì fino alle 19 e il sabato fino alle 12.30 o alle 16.

I corsi per prepararsi al mondo del lavoro

Laurearsi in fretta e con ottimi voti è un eccellente inizio, ma Cepu sa che si può fare di più. Per questo agli studenti è offerta anche la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro arricchendo le competenze universitarie già acquisite con una conoscenza pratica più specifica e completa.

Il servizio è pensato per gli universitari che stanno per intraprendere una carriera professionale. Tra le proposte, infatti, ci sono vari corsi professionali teorico-pratici organizzati con il supporto di aziende partner specializzate. Gli ambiti lavorativi interessati sono diversi, ad esempio arte, comunicazione, design, ecologia e fotovoltaico, elettronica, estetica, impiantistica, informatica, inglese, moda e spettacolo. I corsi sono sia in presenza in aula sia in modalità e-learning.

Molto utili sono altrimenti le lezioni mirate per acquisire alcune skills e abilità utili nella quotidianità lavorativa, ad esempio parlare in pubblico, gestire le situazioni di stress, costruire insieme ai colleghi un progetto comune e altre ancora. Preziosi sono anche i corsi di inglese e di informatica, competenze ormai imprescindibili per qualunque studente neolaureato, e le sessioni di rielaborazioni attiva, cioè verifiche che permettono di accertare l’effettiva comprensione e memorizzazione di quanto studiato.