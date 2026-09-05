L'azienda ferroviaria lombarda ha indetto una campagna di reclutamento per cercare capitreno. Candidature aperte fino al 21 settembre e poi 6 mesi di stage retribuito.

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Trenord assume capotreno, previa formazione attraverso stage retribuito

Trenord, impresa ferroviaria che gestisce il servizio passeggeri regionale in Lombardia e sui collegamenti con le regioni confinanti e la Svizzera, ha aggiornato sul suo sito i canali di reclutamento con una ricerca di personale finalizzata all’inserimento di capitreno sui propri convogli.

L’iter di selezione individua i profili idonei da avviare alla frequenza di un corso abilitante teorico e pratico, la cui copertura finanziaria è a carico della società, necessario per ottenere le licenze d’esercizio previste dalla normativa del settore.

Mansionario e funzioni di bordo

Il ruolo del capotreno unisce compiti d’interfaccia con la clientela a funzioni legate alla sicurezza della circolazione dei convogli.

Nello specifico, la risorsa si occuperà di:

fornire indicazioni al pubblico durante il viaggio e nelle fermate negli impianti;

svolgere il controllo dei titoli di viaggio e le relative operazioni di regolarizzazione a bordo;

autorizzare la partenza del convoglio in raccordo con il macchinista e le sale operative di gestione della rete;

intervenire nelle fasi di criticità o guasto nel rispetto dei protocolli d’esercizio ferroviario.

Condizioni d’accesso alla selezione

L’accesso alle fasi valutative richiede il possesso di determinati requisiti di partenza:

titolo di studio di diploma di scuola secondaria di secondo grado;

padronanza della lingua italiana parlata e scritta di livello madrelingua;

conoscenza della lingua inglese almeno di livello B1;

patente B;

idoneità sanitaria specifica alle mansioni, da accertare mediante le visite mediche di legge previste per il personale ferroviario;

disponibilità al lavoro articolato su turni programmati, comprensivi di fasce notturne, sabati e festivi;

attitudine alla mobilità fra i diversi impianti di partenza presenti sulla rete e sulle direttrici interregionali.

Costituisce requisito preferenziale ma non obbligatorio l’aver già svolto lavori a contatto con il pubblico, in hotel o in esercizi commerciali.

Si ricorda agli interessati, inoltre, che la funzione di capotreno è equiparata a quella di ufficiale pubblico all’interno del convoglio di servizio, motivo per cui la selezione sarà anche volta ad accertare la capacità dei candidati di gestire eventuali situazioni di stress.

Percorso di abilitazione e inquadramento

Coloro che supereranno la selezione e i test attitudinali accedono al corso di formazione professionale finanziato da Trenord della durata di 6 mesi. I futuri capotreno saranno inquadrati come stagisti e avranno diritto a un rimborso spese di 600 euro al mese, più un buono pasto giornaliero da 7,50 euro.

L’itinerario didattico alterna lezioni teoriche in aula a moduli di affiancamento operativo a bordo. Al termine, previa fruizione degli esami per il rilascio del patentino, si perfeziona l’assunzione con inquadramento e trattamento economico definiti dalla contrattazione collettiva dell’area mobilità del comparto dedicato alle ferrovie.

Come ed entro quando candidarsi

Le domande d’iscrizione dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite il portale aziendale Trenord Lavora con noi.

Accedendo alla scheda della posizione per Capotreno, occorre compilare i campi del modulo con i propri dati anagrafici e allegare il Curriculum Vitae in formato digitale.

L’istanza d’interesse dovrà essere inviata entro e non oltre il 21 settembre.

Altre ricerche di personale

La ricerca promossa da Trenord si aggiunge agli altri bandi e avvisi pubblicati dalle aziende nei settori dei servizi e del commercio. Risulta possibile consultare la selezione indetta da RAI per l’assunzione di impiegati diplomati, il programma d’inserimento di Primark per la rete di negozi su tutto il suolo nazionale, o i recruiting day organizzati da Zara per addetti alle vendite.