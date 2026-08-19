Techno Sky, società del Gruppo Enav responsabile della gestione e manutenzione dei sistemi tecnologici per l’assistenza al volo, ha aperto una selezione per l’inserimento di uno specialista informatico di tipo Toc presso la sede di Roma Ciampino.
La particolarità di questa ricerca sta nel titolo di studio d’accesso: per presentare la domanda è infatti sufficiente aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’inserimento garantisce un contratto a tempo indeterminato all’interno dell’azienda che gestisce 45 aeroporti, 4 centri di controllo d’area e decine di impianti radar in tutta Italia.
Indice
Quanto si guadagna e le condizioni di lavoro
Trattandosi di una figura tecnica specializzata, la forbice retributiva rispecchia la complessità del ruolo all’interno del comparto aeronautico. L’inquadramento prevede una Ral compresa tra 42.000 e 49.000 euro, commisurata all’esperienza maturata dal candidato.
Il trattamento economico complessivo comprende diversi strumenti d’integrazione e tutela:
- buoni pasto giornalieri e fruizione della mensa;
- copertura sanitaria integrativa aziendale;
- adesione al fondo di previdenza complementare di categoria;
- piani di welfare e premi legati ai risultati.
Le mansioni operative
La risorsa selezionata svolgerà le proprie attività all’interno della struttura di Roma Ciampino, garantendo la funzionalità, la manutenzione e l’esercizio dei sistemi di gestione del traffico aereo.
Nello specifico, la figura professionale si occuperà di:
- curare la gestione e l’assistenza sui nodi fisici e sugli ambienti virtualizzati dedicati al controllo di volo;
- amministrare i sistemi operativi Linux, configurare i database (Oracle, PostgreSQL, MySQL) e gestire gli script di rete;
- supervisionare le piattaforme di monitoraggio e controllo degli apparati (Zabbix, Nagios, NetEye, OpenNMS);
- applicare gli aggiornamenti firmware sull’hardware aziendale e risolvere le anomalie sistemistiche di natura tecnica.
I requisiti d’accesso e le esperienze richieste
Se da un lato l’accesso è garantito con il diploma di scuola superiore, dall’altro l’azienda richiede alla risorsa da asumere un bagaglio di competenze pratiche già consolidate sul campo nel settore informatico:
- comprovata esperienza nella gestione di architetture IT fisiche o virtualizzate (come VMware o Proxmox);
- solida attività pregressa nell’amministrazione di sistemi Linux/Windows, banche dati Dbms e tecnologie per Data Center;
- conoscenza dei processi e delle metodologie legate all’ingegnerizzazione dei sistemi;
- padronanza della lingua inglese pari almeno al livello B2.
Rappresentano un canale preferenziale la conoscenza degli standard middleware (Corba e Dds) o l’aver lavorato a progetti nell’ambito dei sistemi di controllo del traffico aereo.
Attitudini e organizzazione del lavoro
Trattandosi di servizi che garantiscono la sicurezza dei voli 365 giorni all’anno, la posizione di Toc specialist richiede l’accettazione di precisi criteri operativi:
- presenza fisica obbligatoria presso il presidio di Roma Ciampino;
- piena disponibilità a lavorare su turni avvicendati coprendo l’intero arco delle 24 ore (H24).
Come ed entro quando inviare la candidatura
Chi desidera proporre il proprio profilo in possesso dei requisiti richiesti può inoltrare la richiesta esclusivamente online tramite il portale delle selezioni del Gruppo Enav.
La finestra temporale per l’invio della domanda si apre alle ore 16:00 del 3 agosto 2026 e si chiuderà alle ore 16:00 del 31 agosto. La ricerca non è aperta al personale già dipendente a tempo indeterminato del Gruppo.
Altre opportunità di lavoro
La ricerca promossa dal Gruppo Enav va a sommandosi ad altri piani d’assunzione attivi sul territorio nazionale per profili tecnici, operativi o gestionali. Per confrontare le offerte disponibili è possibile consultare la campagna di reclutamento di Uniqlo per l’avvio alla carriera dirigenziale, le offerte di Cameo nella logistica o le posizioni aperte nell’ambito del Servizio Civile Universale.