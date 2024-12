Piano strategico del Gruppo FS: 100 miliardi di investimenti in 5 anni

Fonte: ANSA L'Ad del gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma illustra i punti chiave del Piano strategico 2025-2029

Investimenti per oltre 100 miliardi di euro in 5 cinque anni ed una profonda trasformazione dell’azienda e delle infrastrutture per la mobilità – strade e ferrovie – per contribuire in maniera concreta allo sviluppo del Paese. E’ quanto delinea il Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane, presentato dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Antonio Donnarumma, alla presenza del Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane Tommaso Tanzilli e del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

“Il Piano Strategico che ci accompagnerà nei prossimi cinque anni avrà un impatto decisivo sull’assetto del Gruppo FS, mettendoci in condizione di superare le sfide attuali e quelle future”, ha sottolineato il Presidente Tommaso Tanzilli, facendo cenno anche all’importanza delle persone del Gruppo “che, quotidianamente, si impegnano per garantire un servizio all’altezza delle aspettative in tutti gli ambiti in cui operiamo”. “Il Piano Strategico – ha aggiunto – inciderà in maniera determinante anche sul Sistema Paese, portando connettività, servizi e quel valore aggiunto che può fare la differenza”.

“Il Gruppo FS si prepara ad avviare una fase di trasformazione ambiziosa, mirata non solo a innovare i processi operativi, ma anche a migliorare sensibilmente i servizi offerti”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Stefano Antonio Donnarumma, sottolineando “ho l’onore di guidare un’azienda solida e radicata nel tessuto socioeconomico del Paese con un forte bisogno di rilancio attraverso una roadmap di dettaglio, supportata da adeguati investimenti”.

“Questo Piano, che mira a imprimere una netta discontinuità risponde alle esigenze di una società proiettata verso il futuro, riconoscendo nella mobilità integrata un pilastro fondamentale per lo sviluppo. L’obiettivo è affrontare con maggiore efficacia le sfide economico-finanziarie e potenziare ulteriormente le infrastrutture e la qualità del servizio”, ha concluso l’Ad.

Gli obiettivi del Piano

Il Gruppo FS punta a rafforzare la resilienza della rete ferroviaria e stradale, migliorare la qualità del servizio, supportare il completamento delle infrastrutture e a promuovere una mobilità sempre più sostenibile, monitorando ben 250 indicatori di performance (KPI)da raggiungere nei prossimi 5 anni.

Il Piano getterà le basi per una “crescita sostanziale” da qui al 2029,che prevede un miglioramento di tutti i principali indicatori economici, con un incremento dei ricavi a oltre 20 miliardi di euro, dell’EBITDA a più di 3,5 miliardi di euro e del risultato

netto a oltre 500 milioni.

Le linee guida dei prossimi 5 anni

Il Piano di rilancio del Gruppo FS è stato sviluppato con l’obiettivo di rispondere in maniera efficace alle crescenti sfide del mercato e, allo stesso tempo, potenziare il posizionamento dell’azienda nel settore dei trasporti. Otto le linee guida strategiche che accompagneranno questo percorso di rinnovamento, a cominciare dall’impegno del Gruppo a potenziare le infrastrutture del Paese, attraverso nuove linee AV che permettano di collegare territori finora non serviti, così da aumentare del 30% le persone raggiunte dal sistema Alta Velocità in Italia. Questo sarà realizzato con il raggiungimento della miglior performance di sempre attraverso il recupero della puntualità per oltre 50mila treni all’anno. A tutto ciò si aggiunge un’esperienza di viaggio calibrata sulla persona, con l’incremento della soddisfazione dei passeggeri. Non meno determinante il presidio internazionale, per cui si stima un incremento del volume dei passeggeri del 40%.

La disciplina operativa, grazie anche agli ingenti investimenti, punta ad efficientare del 5% i costi operativi aggredibili. Inoltre, sul

fronte della sostenibilità, si profila oltre un Gigawatt di fotovoltaico installato entro il 2029 e, per quanto riguarda innovazione e sicurezza, è stato fissato il raggiungimento del 100% della rete Core Extended coperta dal sistema ERTMS da qui al 2040. Completa le linee strategiche una netta accelerazione del business, con l’attrazione di nuove competenze e risorse finanziarie necessarie per garantire il proseguimento degli investimenti.

La trasformazione del Gruppo

Per accompagnare il percorso evolutivo del Gruppo FS sono stati individuati cinque programmi trasformativi che hanno un impatto su tutti gli ambiti di business. Sicurezza per i passeggeri, gli asset e i lavoratori ovunque essi si trovino, con l’obiettivo “zero infortuni” 0erranno messe a disposizione 125mila giornate di formazione tramite FS Security Academy). Risorse Umane e competenze al centro, nell’ottica di una sempre maggiore identità, inclusione e collaborazione. Tecnologia determinante, con oltre due miliardi di euro di investimenti digitali in dieci anni. Sostenibilità sotto il profilo della mobilità e dell’attenzione al benessere delle persone. Risorse finanziarie finalizzate ad una piena valorizzazione dei business del Gruppo, così da massimizzare le opportunità di crescita.