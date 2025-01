Fonte: iStock Offerte di lavoro

Una piattaforma rinnovata e più semplice per mettere in connessione chi cerca lavoro con i centri dell’impiego. Da alcune settimane la Provincia di Bergamo ha rilanciato il portale istituzionale delle offerte di lavoro sul capoluogo orobico e dintorni. Un servizio intuitivo che sta riscuotendo successo non solo tra i residenti del Bergamasco, ma anche tra i disoccupati disposti a trasferirsi da diverse parti d’Italia.

Come funziona il portale

Il portale permette di accedere a centinaia di annunci, attraverso un elenco aggiornato con frequenza quasi quotidiana. Ben 133 gli annunci disponibili soltanto nella giornata di mercoledì 29 gennaio, per qualsiasi titolo di studio ed età.

Offerte di lavoro che possono essere individuate a seconda delle proprie necessità attraverso quattro filtri:

località;

qualifiche (da quadri e dirigenti a operai e impiegati specializzati, dal personale qualificato ai docenti universitari);

condizioni (dai turni diurni ai notturni, dal full-time al part-time, fino all’assistenza e al lavoro all’estero);

inquadramenti (contratti determinati, indeterminati, di apprendistato, a progetto ecc.).

Una delle principali e più efficaci novità è rappresentata dalla candidatura dal sito. È possibile inviare il proprio curriculum e le informazioni richieste nei campi da compilare tramite le schede riassuntive degli annunci, comprendenti tutte le informazioni necessarie.

Il cv e i propri dati arrivano quindi direttamente ai centri per l’impiego, senza più bisogno di inviare e-mail. I profili ritenuti idonei dalle aziende vengono ricontattati dagli operatori del servizio incontro domanda offerta per un colloquio conoscitivo.

Come spiegato dalla consigliera provinciale delegata al Lavoro Giorgia Gandossi, il potenziamento dei centri per l’impiego del bergamasco “passa anche attraverso la digitalizzazione e l’adozione di strumenti nuovi e di facile utilizzo”.

“Da qualche anno la pubblicazione delle offerte di lavoro attive sui canali di comunicazione istituzionali è un appuntamento fisso del lunedì per i cittadini interessati – ha spiegato – da oggi mettiamo a disposizione un modo ancora più semplice e immediato per consultare le offerte di lavoro e candidarsi direttamente“.

Le offerte di lavoro

Tra gli annunci più recenti del portale dei centri dell’impiego della Provincia di Bergamo, si trovano, ad esempio, offerte di lavoro per la posizione di elettricista a tempo indeterminato ad Albino, o per muratore specializzato a Villa di Serio con stesso contratto full-time.

Ancora, si cerca un ingegnere elettrico per un posto in un’azienda nel settore manutenzione riparazione macchinari industriali di San Pellegrino Terme, oppure un geometra con almeno 10 anni di esperienza a Isso.

A Zogno, un ristorante offre un posto per cuoco/a o aiuto cuoco/a a tempo determinato e, a Carvico, un’azienda settore lavorazione e recupero materiali di scarto cerca un operatore di macchinari per il settore chimico.

In scadenza una posizione per impiegato/a contabile con diploma in ragioneria in un’azienda di Lovere, contratto a tempo indeterminato full-time e retribuzione lorda mensile di 1727,01 euro.