Fonte: ANSA Italferr assume lavoratori per Ferrovie dello Stato

La società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italferr ha pubblicato due annunci di lavoro con contratti a tempo indeterminato per ruoli in diverse città italiane. Per il primo, quello di assistente alle opere tecnologiche, la società richiede anche soltanto un diploma, mentre il secondo è riservato ai laureati in ingegneria.

Italiferr si occupa soprattutto della progettazione e della realizzazione delle linee ferroviarie ad alta velocità, ma anche del rinnovamento delle ferrovie tradizionali. Opera principalmente in Italia, ma negli anni si è occupata anche di progetti all’estero.

Nuovo lavoro per Italferr, come candidarsi con il diploma

Sul sito del Gruppo Ferrovie dello Stato (la grande azienda pubblica che controlla anche Trenitalia), è stato pubblicato un annuncio di lavoro per professionisti nell’ambito della direzione dei lavori di Italferr. L’azienda cerca assistenti ai lavori per le opere tecnologiche da inserire nei cantieri ferroviari di numerose città italiane:

Bari;

Bologna;

Firenze;

Genova;

Milano;

Napoli;

Palermo;

Reggio Calabria;

Roma;

Torino;

Verona .

Il lavoro consiste nell’assistere il direttore dei lavori negli adempimenti di legge sul controllo dei materiali, inclusi quelli tecnologici, nel gestire l’interruzione del servizio ferroviario che i cantieri causano e nell’esecuzione della fase realizzativa di un progetto.

Per accedere al ruolo sono richiesti alcuni requisiti:

Diploma istituto tecnico o laurea triennale e/o magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni;

Pregressa esperienza di almeno 2 anni maturata in cantiere nell’ambito della Direzione Lavori e Supervisione Lavori per la realizzazione di progetti di opere tecnologiche;

Conoscenza dei processi di costruzione di linee ferroviarie;

Conoscenza del pacchetto Office, Autodesk Autocad, MS Project;

Conoscenza della lingua inglese almeno a livello B2;

Disponibilità a frequenti trasferte in tutta Italia.

Italferr offre un contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel Ccnl della mobilità, area delle attività ferroviarie. È possibile, in fase di contrattazione, richiedere il lavoro da remoto, e sono inclusi vantaggi di welfare aziendale come l’assicurazione sanitaria. Le domande vanno presentate però entro il 7 febbraio.

Il ruolo di progettista presso Italferr

Quello di assistente alla direzione dei lavori non è l’unico ruolo offerto da Italferr. Un altro annuncio di lavoro ricerca un progettista di tracciati, per la sede di Roma. Si tratta però di una mansione molto più specializzata, che richiede non solo una laurea in ingegneria civile o dei trasporti, ma anche almeno tre anni di esperienza.

In questo caso il ruolo prevede la progettazione e la verifica di tracciati ferroviari, piani stazione e tracciati stradali, oltre alla redazione e alla verifica di computi metrici estimativi. Anche in questo caso si richiede la disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale.

Il contratto nazionale che regola retribuzione e benefici è lo stesso previsto per gli assistenti alla direzione lavori ma l’inquadramento sarà più alto, per riconoscere la maggiore specializzazione richiesta. Italferr è alla ricerca di un progettista in tempi molto brevi. L’annuncio è stato pubblicato il 13 gennaio ma le candidature resteranno aperte soltanto fino al 27 gennaio.