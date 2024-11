Musk cerca persone con QI alto che lavorino per lui gratis: l’annuncio del “grande affare”

Elon Musk e Vivek Ramaswamy cercano persone disposte a lavorare gratis 80 ore a settimana per "un lavoro noioso che creerà molti nemici" presso il loro Dipartimento per l'Efficienza governativa

Fonte: ANSA

Elon Musk non si smentisce mai e organizza un surreale recruiting via social, con un post dall’account X del nuovissimo Department of Government Efficiency, che ha già più di 1,4 milioni di follower.

Insieme a Vivek Ramaswamy, il patriota visionario della nuova era trumpiana con cui condivide la guida del Doge, Musk sta cercando lavoratori con un alto quoziente intellettivo, disposti a lavorare più di 80 ore alla settimana “per produrre noiosissimi tagli alla spesa pubblica” e farlo assolutamente gratis. Zero dollari di stipendio.

“Che grande affare!” scrive lui stesso sul social. Eppure, nonostante l’idea di lavorare gratis, su X è scoppiato l’entusiasmo e molti utenti hanno subito mandato il curriculum.

L’offerta di lavoro

“Non abbiamo bisogno di più generatori di idee part-time. Abbiamo bisogno di rivoluzionari a favore del governo di piccole dimensioni con un QI super elevato disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per per produrre noiosissimi tagli alla spesa pubblica“, si legge nel post pubblicato sull’account X del Department of Government Efficiency, il nuovo Dipartimento per l’efficienza governativa affidato da Donald Trump a Elon Musk e Vivek Ramaswamy, definito dallo stesso tycoon il “progetto Manhattan” di questa era.

“Se sei tu, invia un messaggio privato a questo account con il tuo curriculum. Elon e Vivek esamineranno l’1% dei candidati migliori” continua l’annuncio per entrare a far parte del Doge, il cui obiettivo è quello di riscrivere le regole in tutto il governo entro il 4 luglio 2026, con tagli importanti alla spesa pubblica e nuove misure per rendere più efficienti le agenzie governative schiacciate dalla burocrazia federale. E ovviamente risparmiare miliardi, a partire dalle persone che lavoreranno proprio a quei tagli.

In un post separato, pubblicato successivamente, il proprietario di X ha poi aggiunto: “In effetti, questo sarà un lavoro noioso, creerà un sacco di nemici e il compenso è pari a zero. Che grande affare!“, e nonostante tutto sul social è scoppiata un un’ondata di entusiasmo e diversi utenti hanno subito mandato il curriculum.

Musk pronto a tagliare la spesa pubblica

Con un patrimonio di 307 miliardi di dollari, il patron di Tesla ha finanziato con 120 milioni di dollari la campagna elettorale di Trump e ha contratti per miliardi di dollari all’anno con il governo degli Usa. Prima delle elezioni aveva promesso che avrebbe aiutato il presidente eletto a tagliare 2mila miliardi di dollari dal bilancio federale.

Dal canto suo Trump, nel presentare la nomina di Musk e Ramaswamy a capo del nuovo Dipartimento per l’Efficienza, ha sottolineato che il Doge, tecnicamente, è un dipartimento esterno al governo dal momento che esiste già un organismo ufficiale che si occupa dei risparmi governativi, il Government Accountability Office. Il che significa che i due miliardari non sono considerati formalmente dipendenti federali e non sarebbero soggetti a restrizioni etiche e obblighi di trasparenza richiesti ai funzionari pubblici. Una situazione perfetta per muoversi senza vincoli per “creare un approccio imprenditoriale al governo mai visto prima”.