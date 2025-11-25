Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

ANSA Nuove offerte di lavoro per Milano-Cortina 2026

In preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, è stata avviata da GenerazioneVincente una campagna di reclutamento per addetti e addette all’assistenza clienti nelle principali sedi coinvolte nell’evento. Le assunzioni avverranno tra gennaio e marzo 2026 e rappresentano un’occasione per lavorare in un contesto internazionale e altamente organizzato. Le posizioni disponibili riguardano le sedi di Milano, Venezia, Belluno, Trento e Bolzano. Si tratta di ruoli centrali nell’accoglienza di spettatori, ospiti e operatori durante uno dei grandi appuntamenti sportivi del prossimo anno.

Cosa prevede il ruolo di assistente clienti e come candidarsi

Gli addetti all’assistenza clienti avranno il compito di garantire un supporto costante ai visitatori e agli utenti dei servizi, contribuendo al regolare funzionamento delle attività collegate ai Giochi. Le mansioni includono:

gestione delle informazioni su servizi, prodotti e attività commerciali;

assistenza in situazioni ordinarie e di criticità, con aggiornamenti su orari, ritardi e variazioni;

accoglienza dei viaggiatori, gestione delle richieste e supporto operativo;

attività legate alla sicurezza, con segnalazione di eventuali problemi;

supporto all’acquisto di titoli di viaggio e uso delle self-service;

utilizzo di tablet per informazioni, assistenza e vendita.

Il ruolo richiede autonomia operativa, capacità di comunicazione e una gestione professionale delle interazioni con il pubblico. Per partecipare alla selezione è sufficiente compilare il form online relativo alla sede di interesse. Le candidature sono già aperte e saranno valutate in ordine cronologico.

Requisiti richiesti ai candidati

Le posizioni prevedono requisiti specifici per garantire un servizio coerente con gli standard internazionali dell’evento. Tra i principali:

diploma di scuola superiore;

ottima conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, di una seconda lingua straniera;

buona padronanza dei principali strumenti informatici;

disponibilità a turni, lavoro nei festivi e orari estesi;

capacità di gestione dello stress e orientamento al problem solving.

Costituisce titolo preferenziale un’esperienza nel front office, nel settore turistico o nei servizi al pubblico.

Le condizioni contrattuali e retribuzione

Le opportunità lavorative sono proposte attraverso contratti in somministrazione, con durata variabile a seconda della sede. I contratti prevedono:

impegno full time di 38 ore settimanali, dal lunedì alla domenica;

turni compresi nella fascia tra le 6 e le 22 (o orari più estesi in casi specifici);

riposi settimanali alternati;

retribuzione lorda mensile di circa 2.300 euro;

ticket restaurant giornalieri del valore di 10,50 euro;

possibilità di trasferte, anche fuori regione, a seconda delle esigenze operative.

Le condizioni sono identiche nelle sedi di Milano, Venezia, Belluno, Trento e Bolzano, pur con piccole variazioni nelle mansioni legate ai rispettivi impianti.

Le sedi coinvolte

Le candidature sono aperte per cinque aree chiave della rete olimpica. La sede di Milano prevede attività di assistenza in stazione, gestione delle informazioni commerciali, supporto ai viaggiatori e operazioni legate ai flussi di mobilità. Il periodo contrattuale va dal 1° gennaio al 31 marzo 2026. A Venezia Santa Lucia il personale sarà coinvolto nella gestione delle richieste dei clienti, nell’assistenza in caso di variazioni del servizio e nella vendita dei prodotti commerciali.

A Belluno il ruolo include attività di presidio nelle aree di stazione, assistenza a terra e a bordo, distribuzione di generi di conforto in caso di criticità e gestione della sicurezza. La sede di Trento richiede supporto operativo su informazioni, variazioni in corso d’opera, gestione dei passeggeri e segnalazione di situazioni di emergenza. Le figure operative a Bolzano svolgeranno compiti analoghi alle altre sedi, con particolare attenzione alla gestione dei viaggiatori nelle fasi di maggiore affluenza legata agli eventi sportivi.