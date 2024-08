Il colosso dei mobili cerca lavoratori in tutta Italia, con posizioni aperte e altre in arrivo in vista delle prossime aperture: ecco come lavorare con Jysk

Jysk assume personale in tutta Italia.

Jysk, il gigante dei mobili danese, continua ad avviare punti vendita in tutta Italia. La nuova apertura di Castellamare di Stabia di settembre prevederò l’assunzione di ben 135 persone. In tutto appariranno un centinaio di nuovi negozi in tutta la Penisola durante il corso di quest’anno e l’espansione continuerà anche nei prossimi, con una media di 15 inaugurazioni all’anno. Tutto si traduce in importanti opportunità di lavoro.

Vediamo insieme come lavorare con Jysk, quali sono le offerte di lavoro e come inviare il curriculum, direttamente online, per le posizioni aperte nel 2024.

I benefit di lavorare con Jysk

Sono offerti:

premi di produttività e bonus di vendita;

attività sociali;

orario di lavoro flessibile;

sconto del 20% nelle aziende del gruppo Jysk e Lars Larsen.

Sales assistant

Per il ruolo di Assistente alle vendite, con opportunità di carriera, dato che Jysk ha l’obiettivo di nominare l’80% dei futuri manager internamente, l’azienda cerca candidati di ambo i sensi per le seguenti mansioni:

offrire ai clienti un servizio eccellente;

aiutandoli a ricevere, disimballare e riporre la merce;

ordinare e rifornire gli scaffali.

Sono ricercati Sales assistant nei seguenti punti vendita:

Alpignano (Torino, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Altamura (Bari, Puglia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Ancona (Marche), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Bessimo Superiore I (Brescia, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Biella (Piemonte), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Bolzano (Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 24 ore settimanali e a tempo pieno per 40;

Borgo Virgilio (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Brunico (Bolzano, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Bussolengo (Verona, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cascina (Pisa, Toscana), a tempo parziale per 20/24 ore settimanali;

Casoria (Napoli, Campania), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Cisterna di Latina (Latina, Lazio), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Conegliano (Treviso, Veneto), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Corciano (Perugia, Umbria), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Cuneo (Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fidenza (Parma, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 20 o 30 ore settimanali;

Fiumicino (Roma, Lazio), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fiume Veneto (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Forlì (Forlì-Cesena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Gadesco-Pieve Delmona (Cremona, Lombardia), a tempo parziale per 20 o 24 ore settimanali;

Gela (Caltanissetta, Sicilia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Gera Lario (Como, Lombardia), a tempo parziale;

Lucca (Toscana), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Marsala (Trapani, Sicilia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Nocera Inferiore (Salerno, Campania), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Novara (Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Orio al Serio (Bergamo, Lombardia), a tempo parziale;

Osnago (Lecco, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Parma (Emilia-Romagna), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Pasta (Torino, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Potenza (Basilicata), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Romagnano Sesia (Novara, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Sassuolo (Modena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, Marche), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuliano Milanese (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

San Giuseppe (Vicenza, Veneto), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

San Giorgio Bigarello (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Schio (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Sestu (Cagliari, Sardegna), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Taranto (Puglia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Todi (Perugia, Umbria), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Torri di Quartesolo (Vicenza, Veneto), a tempo parziale per 24 o 30 ore settimanali;

Tradate (Varese, Lombardia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Treviso (Veneto), a tempo parziale per 21 ore settimanali;

Trezzo sull’Adda (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 20 ore settimanali;

Udine (Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Zumpano Malavicina (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 21 ore settimanali.

Referente logistico

Il Referente logistico si occupa della gestione del magazzino, e le mansioni prevedono:

ricezione della merce e movimentazione dei pallet;

ottimizzazione delle consegne;

trasporto merce verso l’area vendita;

gestione degli ordini.

La figura è ricercata nei seguenti punti vendita:

Altamura (Bari, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Brunico (Bolzano, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Campobasso (Ripalimosani, Molise), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Civezzano (Trento, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cascina (Pisa, Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola, Piemonte), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Fiume Veneto (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Gadesco-Pieve Delmona (Cremona, Lombardia), a tempo parziale per 24 ore settimanali;

Lucca (Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, Marche), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuliano Milanese (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuseppe (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

San Giorgio Bigarello (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Sassuolo (Modena, Emilia-Romagna), a tempo parziale per 30 ore settimanali.

Deputy store manager

Jysk cerca anche dei vice per gli Store manager, che ricopriranno i ruoli gestionali del futuro. Il candidato ideale è ambizioso e ha già esperienza pregressa nel ruolo. L’inquadramento retributivo è il 3° livello del Ccnl Commercio. Le mansioni prevedono:

ottimizzazione delle routine del negozio;

raggiungimento di risultati eccellenti nelle vendite;

garantire il successo delle campagne settimanali;

gestione della squadra insieme allo Store manager.

Ci sono posizioni aperte per il ruolo di Deputy store manager nei punti vendita di:

Altamura (Bari, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Biella (Piemonte), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Bolzano (Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 40 ore settimanali;

Brunico (Bolzano, Trentino-Alto Adige), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Campobasso (Ripalimosani, Molise), a tempo parziale per 40 ore settimanali;

Cassola (Vicenza, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cascina (Pisa, Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 40 ore settimanali;

Conegliano (Treviso, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Corciano (Perugia, Umbria), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Fiume Veneto (Pordenone, Friuli-Venezia Giulia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Gallarate (Varese, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Gera Lario (Como, Lombardia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Lucca (Toscana), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Novara (Piemonte), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Osnago (Lecco, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Parma (Emilia-Romagna), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno, Marche), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuliano Milanese (Milano, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

San Giuseppe (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

San Giorgio Bigarello (Mantova, Lombardia), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Sassari (Sardegna), a tempo parziale per 30 ore settimanali;

Sestu (Cagliari, Sardegna), a tempo parziale per 40 ore settimanali;

Torri di Quartesolo (Vicenza, Veneto), a tempo parziale per 40 ore settimanali.

Store manager

Infine il ruolo gerarchicamente più alto all’interno dei punti vendita Jysk è quello di Store manager. L’azienda offre un inquadramento retributivo al 2° livello del Ccnl Commercio e formazione continua. Le mansioni sono:

gestione del negozio a 360 gradi;

gestione e formazione della squadra;

analisi degli obiettivi;

ricerca, selezione e introduzione del personale.

La figura è richiesta nelle sedi di:

Altamura (Bari, Puglia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Bolzano (Trentino-Alto Adige), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Borgo Virgilio (Mantova, Lombardia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Cassola (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Cerese (Mantova, Lombardia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Genova (Liguria), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Lucca (Toscana), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Massafra (Taranto, Puglia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Nocera Inferiore (Salerno, Campania), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Olbia (Sassari, Sardegna), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Portogruaro (Venezia, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Reggio Emilia (Emilia-Romagna), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

San Giuseppe (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

San Giorgio Bigarello (Mantova, Lombardia), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Sassuolo (Modena, Emilia-Romagna), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Schio (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali;

Torri di Quartesolo (Vicenza, Veneto), a tempo pieno per 40 ore settimanali.

Come candidarsi

Per lavorare con Jynsk basta accedere al portale Lavoro Jysk e cliccare su Vai alle posizioni aperte in alto a destra, oppure iscriversi alla piattaforma Indeed. Per candidarsi basterà selezionare l’annuncio a cui si è interessati, dunque inviare il curriculum in formato .pdf e compilare il modulo con i dati anagrafici.