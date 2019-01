Arriva il sistema per immagazzinare e riutilizzare l’energia attraverso l’uso del sale

editato in: da

Sta per arrivare un sistema unico al mondo che permetterà di recuperare ingenti quantità di energia che diversamente, sarebbero andate disperse.

Si chiama EnerStore e la sua peculiarità è quella di riuscire a riutilizzare l’energia sotto forma di calore tramite l’utilizzo di sale trattato con materiale nanotecnologico.

È dunque il sale, il composto chimico chiave di questa tecnologia innovativa e all’avanguardia che sta per varcare i confini italiani. Non solo sole, vento e acqua: anche il sale, se ben sfruttato, può dare il suo contributo in fatto di energie rinnovabili. Il sale è noto per i suoi mille usi: oltre ad essere utilizzato in cucina per insaporire le pietanze, viene usato nelle industrie chimiche e all’occorrenza anche per trattamenti cosmetici e come antigelo per sciogliere il ghiaccio sulle strade.

È presente in natura nelle acque di mari e oceani o anche nei giacimenti terrestri, e ha in sé un enorme potenziale. Può infatti immagazzinare energia termica grazie a un suo principio chimico consistente nella sua separazione dall’acqua e a cui segue una ricombinazione. Stando ad uno studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Palermo è possibile produrre energia elettrica tramite una tecnica specifica. Nel momento in cui vengono mescolate due soluzioni contenenti sale con una concentrazione diversa, si assiste al rilascio di un flusso di ioni che possono poi essere utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Noka, azienda che eccelle nella progettazione per soluzioni per l’efficienza energetica, ha siglato un accordo per il Bel Paese insieme alla società svedese SaltX Tecnology che ha realizzato il sistema che prende appunto il nome di EnerStore.

La società ha messo a punto un sistema che prende in considerazione materiale nanotecnologico per trattare il sale. Grazie al nano-rivestimento applicato al sale, si previene la viscosità permettendo al sale di mantenere la sua originaria forma di monocristallo. In questo modo è possibile non perdere le caratteristiche dei cristalli di sale anche se viene caricata e scaricata energia numerose volte.

EnerStore può essere abbinato a tutti i sistemi meccanici che producono calore e a tutte le fonti rinnovabili che disperdono il calore senza trasformarlo in energia termica.