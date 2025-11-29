La tredicesima è in arrivo: il mese di dicembre si prepara a portare nelle tasche di milioni di italiani la mensilità aggiuntiva che rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto sotto il periodo degli acquisti natalizi.
È l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre a fotografare l’impatto economico della tredicesima 2025: in totale saranno 36 milioni gli italiani a riceverla, tra lavoratori dipendenti e pensionati. L’erogazione comporterà un esborso totale di 55,9 miliardi di euro per datori di lavoro pubblici e privati, mentre 42 miliardi netti arriveranno nelle disponibilità di lavoratori e pensionati. L’iniezione di liquidità assicurerà allo Stato un gettito Irpef di circa 13,8 miliardi di euro.
Chi la prende e quando arriva
Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la tredicesima verrà accreditata il 15 dicembre 2025, insieme alla retribuzione mensile. Su NoiPA i netti saranno consultabili in anticipo.
Per i lavoratori del settore privato le date non sono uniformi: si oscilla generalmente tra l’1 e il 24 dicembre, con tempistiche definite dai Ccnl o dalle procedure aziendali.
Per quanto riguarda i pensionati, l’Inps accrediterà la tredicesima il primo giorno bancabile di dicembre (cioè lunedì 1), contestualmente alla normale rata mensile.
Chi ha diritto alla tredicesima:
- lavoratori dipendenti pubblici e privati;
- lavoratori a tempo determinato e indeterminato;
- full-time e part-time, con calcolo proporzionale;
- lavoratori domestici (colf, badanti);
- pensionati.
Sono esclusi autonomi, liberi professionisti senza specifici contratti, collaboratori occasionali, titolari di partita Iva privi di subordinazione e beneficiari di alcuni sostegni al reddito.
In totale, secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, percepiranno la tredicesima nel 2025:
- pensionati = 16,3 milioni;
- lavoratori dipendenti = 19,7 milioni;
- totale = 36 milioni di beneficiari.
Come si calcola
La regola base prevede un importo pari a 1/12 della retribuzione per ogni mese lavorato nell’anno. Il totale dipende dunque da:
- stipendio base;
- anzianità;
- mesi effettivamente lavorati;
- assenze retribuite (che maturano la tredicesima);
- assenze non retribuite (che la riducono).
Per i pensionati, la mensilità aggiuntiva replica il valore del rateo mensile.
Come è tassata
Ma attenzione alla tassazione: la tredicesima è imponibile fiscalmente ma non beneficia delle detrazioni per lavoro o carichi familiari e, quindi, risulta più tassata della normale busta paga. L’importo è generalmente inferiore alla retribuzione ordinaria perché:
- non include straordinari, premi variabili e molte indennità;
- non applica detrazioni fiscali;
- può essere ridotta per periodi non retribuiti.
Per i pensionati, invece, l’importo corrisponde solitamente al cedolino di dicembre.
Come verrà spesa la tredicesima 2025
Secondo le stime della Cgia di Mestre, a dicembre 2025 la spesa complessiva destinata ai regali di Natale resta stabile a 10 miliardi, circa un terzo in meno rispetto a dieci anni fa. La riduzione dipende da:
- anticipi degli acquisti grazie al Black Friday;
- contrazione dei consumi accessori delle famiglie.
La restante quota della tredicesima verrà destinata soprattutto a pagare bollette, rate del mutuo, affitti, assicurazioni e altre spese obbligate.
Esempi di importo: le simulazioni per reddito annuo
Di seguito la simulazione dell’importo della tredicesima (dal lordo al netto) in base al reddito annuo di un ipotetico lavoratore dipendente:
|Reddito annuo
|Lordo mensile
|Netto mensile
|Netto tredicesima
|15.000
|1.154
|970
|820
|18.000
|1.385
|1.150
|1.000
|20.000
|1.538
|1.270
|1.080
|25.000
|1.923
|1.540
|1.330
|30.000
|2.308
|1.820
|1.600
|35.000
|2.692
|2.050
|1.800
|40.000
|3.077
|2.290
|2.000
|45.000
|3.462
|2.510
|2.180
|50.000
|3.846
|2.740
|2.360
|60.000
|4.615
|3.160
|2.540
|70.000
|5.385
|3.520
|2.760
|80.000
|6.154
|3.860
|3.000