Dicembre è il mese della tredicesima: chi ne ha diritto, quando si prende e come si calcola la mensilità aggiuntiva

IPA Quando arriva la tredicesima 2025.

La tredicesima è in arrivo: il mese di dicembre si prepara a portare nelle tasche di milioni di italiani la mensilità aggiuntiva che rappresenta un aiuto fondamentale, soprattutto sotto il periodo degli acquisti natalizi.

È l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre a fotografare l’impatto economico della tredicesima 2025: in totale saranno 36 milioni gli italiani a riceverla, tra lavoratori dipendenti e pensionati. L’erogazione comporterà un esborso totale di 55,9 miliardi di euro per datori di lavoro pubblici e privati, mentre 42 miliardi netti arriveranno nelle disponibilità di lavoratori e pensionati. L’iniezione di liquidità assicurerà allo Stato un gettito Irpef di circa 13,8 miliardi di euro.

Chi la prende e quando arriva

Per i dipendenti della Pubblica amministrazione la tredicesima verrà accreditata il 15 dicembre 2025, insieme alla retribuzione mensile. Su NoiPA i netti saranno consultabili in anticipo.

Per i lavoratori del settore privato le date non sono uniformi: si oscilla generalmente tra l’1 e il 24 dicembre, con tempistiche definite dai Ccnl o dalle procedure aziendali.

Per quanto riguarda i pensionati, l’Inps accrediterà la tredicesima il primo giorno bancabile di dicembre (cioè lunedì 1), contestualmente alla normale rata mensile.

Chi ha diritto alla tredicesima:

lavoratori dipendenti pubblici e privati;

lavoratori a tempo determinato e indeterminato;

full-time e part-time, con calcolo proporzionale;

lavoratori domestici (colf, badanti);

pensionati.

Sono esclusi autonomi, liberi professionisti senza specifici contratti, collaboratori occasionali, titolari di partita Iva privi di subordinazione e beneficiari di alcuni sostegni al reddito.

In totale, secondo l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, percepiranno la tredicesima nel 2025:

pensionati = 16,3 milioni;

lavoratori dipendenti = 19,7 milioni;

totale = 36 milioni di beneficiari.

Come si calcola

La regola base prevede un importo pari a 1/12 della retribuzione per ogni mese lavorato nell’anno. Il totale dipende dunque da:

stipendio base;

anzianità;

mesi effettivamente lavorati;

assenze retribuite (che maturano la tredicesima);

assenze non retribuite (che la riducono).

Per i pensionati, la mensilità aggiuntiva replica il valore del rateo mensile.

Come è tassata

Ma attenzione alla tassazione: la tredicesima è imponibile fiscalmente ma non beneficia delle detrazioni per lavoro o carichi familiari e, quindi, risulta più tassata della normale busta paga. L’importo è generalmente inferiore alla retribuzione ordinaria perché:

non include straordinari, premi variabili e molte indennità;

non applica detrazioni fiscali;

può essere ridotta per periodi non retribuiti.

Per i pensionati, invece, l’importo corrisponde solitamente al cedolino di dicembre.

Come verrà spesa la tredicesima 2025

Secondo le stime della Cgia di Mestre, a dicembre 2025 la spesa complessiva destinata ai regali di Natale resta stabile a 10 miliardi, circa un terzo in meno rispetto a dieci anni fa. La riduzione dipende da:

anticipi degli acquisti grazie al Black Friday;

contrazione dei consumi accessori delle famiglie.

La restante quota della tredicesima verrà destinata soprattutto a pagare bollette, rate del mutuo, affitti, assicurazioni e altre spese obbligate.

Esempi di importo: le simulazioni per reddito annuo

Di seguito la simulazione dell’importo della tredicesima (dal lordo al netto) in base al reddito annuo di un ipotetico lavoratore dipendente: