Il lavoratore deve provare ore, giorni e orari: ecco quali documenti e testimonianze possono essere decisivi per farsi pagare gli straordinari

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123RF Se ti fanno svolgere straordinari non pagati, la soluzione per avere le differenze retributive c'è. Ecco come fare e che cosa devi sapere

Chi lavora oltre l’orario previsto dal suo contratto ha diritto al compenso per il lavoro straordinario, comprensivo della maggiorazione stabilita dalla legge o dal contratto collettivo applicato. Lo prevede la legge ed è tipico, tra l’altro, dei lavori stagionali estivi in settori come il commercio, la logistica o l’agricoltura.

Ma quando il datore non riconosce o non paga le ore eccedenti e il dipendente decide di rivolgersi al giudice, emerge un nodo fondamentale: come dimostrare quanto si è effettivamente lavorato? Alla domanda ha dato risposta la magistratura, indicando quali passi compiere per ottenere quanto spettante.

Le ore di straordinario vanno provate in modo dettagliato

Il Codice Civile (art. 2697) stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Per ottenere giustizia al dipendente non basterà sostenere a voce di aver spesso lavorato oltre l’orario o fatto quotidianamente straordinari. Suo sarà l’onere della prova e sarà tenuto a dare una ricostruzione concreta, precisa e verificabile delle prestazioni svolte.

Nel caso degli straordinari, il dipendente dovrà dimostrare il numero delle ore per le quali chiede il pagamento. La prova riguarderà, in particolare, giorni, orari di ingresso e uscita, durata della prestazione e — quando rilevanti — pause e periodi di inattività. Non è sufficiente una ricostruzione approssimativa del tipo “rimanevo tutti i giorni almeno due ore in più”.

Come accennato è la giurisprudenza (tra cui Cass. 30739/2026 e Cass. 20700/2026) ad aver ribadito che la precisa indicazione della effettuazione delle ore straordinario svolte, è compito del lavoratore.

Nessuna possibilità di valutazione equitativa

La valutazione equitativa del giudice può servire a quantificare un diritto che è già stato provato (in gergo quantum debeatur), ma non a presumere che quel diritto esista.

Nel caso degli straordinari, quindi, se il dipendente non dimostra di aver effettivamente svolto quelle ore, il giudice non potrà ricorrere all’equità per stabilirne il numero secondo ragionevolezza. L’equità interviene solo nella successiva determinazione di quanto spetta, quando il diritto alla retribuzione è già accertato (in gergo an debeatur) ma è difficile quantificarne l’ammontare.

L’uso delle prove documentali

La prova dello straordinario potrà essere data con diversi strumenti. Come chiarito dalla giurisprudenza nel corso del tempo, tra i più importanti troviamo timbrature del badge (su cui si è espressa specificamente la Cassazione), fogli presenza, registri aziendali o prospetti delle ore lavorate. Ma saranno utili anche e-mail, messaggi, ordini di servizio e altre comunicazioni che dimostrino la necessità di lavorare oltre l’orario ordinario.

Anche elementi “indiretti” avranno valore probatorio. Pensiamo, ad esempio, a un’e-mail inviata dal pc aziendale in tarda serata o a una telefonata effettuata fuori orario: sono in grado di ricostruire la prestazione. Nei casi in cui siano disponibili, anche i log informatici daranno riscontri utili in tribunale.

La posizione del lavoratore si rafforzerà quando la prova viene formata con documenti prodotti dalla stessa azienda e riferibili puntualmente alle prestazioni contestate. Ricadrà poi sul datore il compito di contestarne specificamente l’eventuale inesattezza. È quindi prudente conservare, quando possibile, copie dei fogli turno, schermate delle timbrature, comunicazioni aziendali e/o prospetti delle presenze.

Il ruolo della prova testimoniale

Oltre ai documenti, potrebbero essere chiamati a testimoniare colleghi o altre persone che abbiano visto il dipendente in ufficio oltre l’orario ordinario.

Attenzione però perché la testimonianza deve essere circostanziata e fornire elementi concreti: potrebbe non bastare dire semplicemente che il lavoratore “faceva sempre tardi” o che “era stato visto uscire dal lavoro a notte fonda”.

Come timbrature e tachigrafi aiutano a provare gli straordinari

Anche le timbrature non sono necessariamente decisive da sole. Con la sentenza 7293/2026, la Cassazione ha ritenuto corretto che il giudice valuti i dati di ingresso e uscita insieme agli altri elementi di prova, poiché il tempo trascorso tra la timbratura di entrata e quella di uscita non coincide per forza con il tempo effettivamente dedicato al lavoro.

Le timbrature possono cioè essere utili a stabilire se spettano differenze retributive, ma il loro valore deve essere valutato nel quadro complessivo. Il giudice dovrà tener conto della concreta organizzazione dell’attività e dell’attendibilità della ricostruzione delle ore effettivamente lavorate.

Diverso può essere il caso dei tachigrafi degli autisti: la Cassazione con sentenza 5702/2026 ha valorizzato la loro capacità di registrare oggettivamente l’attività svolta e consentire la ricostruzione dei tempi effettivi di lavoro.

L’autorizzazione del datore può essere anche implicita

Un altro interessante aspetto riguarda il nulla osta allo straordinario. Non è sempre necessaria un’autorizzazione formale e preventiva da parte del capo.

Anzi il suo consenso può essere anche implicito, quando le prestazioni siano coerenti con l’organizzazione aziendale e non risultino svolte all’insaputa o contro la volontà del datore. In questo senso si è espressa varie volte la Cassazione (sentenze 13661/2025, 4985/2025 e 19197/2025).

L’obbligo di rilevare l’orario e la sentenza europea

A tutela dei lavoratori interviene anche la Corte di Giustizia UE che, con la sentenza della causa C-55/18, ha stabilito che le aziende devono disporre di sistemi oggettivi, affidabili e accessibili per registrare l’orario giornaliero, così da garantire il rispetto dei limiti di lavoro e dei periodi di riposo.

La Corte ha considerato anche la maggiore difficoltà del dipendente nel raccogliere le informazioni sul proprio orario rispetto al datore. Questo principio, però, non significa che in Italia l’onere della prova degli straordinari passi automaticamente all’azienda: il lavoratore deve comunque dimostrare le ore effettuate, mentre l’assenza di registrazioni affidabili può essere considerata dal giudice insieme agli altri elementi di prova.

Busta paga, pagamento e prescrizione

Come ovvio, la busta paga (che è sempre opportuno saper leggere) potrà indicare le ore straordinarie ma la sua presenza o assenza non risolverà da sola ogni questione tecnico-probatoria.

Non a caso, va distinta la firma del cedolino “per ricevuta” da quella “per quietanza” (Cass. 11277/2026). La prima attesta normalmente la consegna della busta paga e non equivale, di per sé, a una prova dell’avvenuto pagamento. Invece la firma “per quietanza” o “per quietanza e saldo” lascia presumere l’effettivo incasso, gravando il lavoratore dell’onere della prova contraria.

Inoltre i crediti retributivi — compresi quelli relativi agli straordinari — sono generalmente soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dalla legge, con decorrenza che può variare in funzione delle caratteristiche del rapporto di lavoro e della sua stabilità.

Cosa fare prima di agire contro il datore

Tirando le somme, prima di inviare una diffida o iniziare una causa è opportuno fare il punto su ore e giorni lavorati, orari di ingresso e uscita, pause, eventuali ordini ricevuti e documenti disponibili.

Il lavoratore potrà rivolgersi a un sindacato per tentare una conciliazione oppure a un avvocato, che potrà inviare una diffida tramite Pec o raccomandata e valutare successivamente l’azione giudiziaria per il riconoscimento degli straordinari.

Il punto centrale resta comunque uno: il commesso, il cuoco, l’autista o l’operaio che voglia ottenere il pagamento delle differenze retributive, non potrà limitarsi a dichiarare di aver lavorato molto. Dovrà dimostrare, per quanto concretamente possibile, quando, quanto e in quali circostanze ha lavorato di più. Più la sua ricostruzione sarà precisa e supportata da documenti, registrazioni e testimonianze attendibili, più aumenteranno le chance di ottenere quanto richiesto.