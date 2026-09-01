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123RF Un'azienda può licenziare senza prima dire che cosa ha fatto il dipendente? La Cassazione fuga ogni dubbio con una nuova pronuncia

Prima di cacciare un lavoratore l’azienda deve espressamente comunicare la violazione che porrebbe alla base della sanzione. La mancanza della contestazione non è infatti una semplice svista o errore formale risolvibile. Tutt’altro. Incide sul regime di tutela applicabile al dipendente fino a comportare il diritto alla reintegrazione.

Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 24378/2026, bocciando il ricorso della datrice di lavoro e confermando la tutela reintegratoria a una dipendente.

Il caso concreto, l’azienda licenzia ma senza contestarlo in forma scritta

Alcuni anni fa una cameriera ai piani presso un’azienda alberghiera era stata licenziata per motivi disciplinari. Al provvedimento si era però opposta trovando una pronuncia favorevole sia in primo che in secondo grado. La magistratura aveva, infatti, stabilito la reintegrazione nel posto di lavoro assieme alla condanna al risarcimento del danno quantificato dalla data del licenziamento fino all’effettiva ricostituzione del rapporto (art. 18 Statuto dei lavoratori).

La vicenda giudiziaria si era protratta negativamente per l’azienda alberghiera, perché era stata accertata la totale assenza di una contestazione disciplinare scritta. Prima dell’espulsione, infatti, il datore non aveva espressamente comunicato alla cameriera quale comportamento scorretto le venisse contestato. La datrice non si è però arresa e ha fatto ricorso in Cassazione.

Perché l’azienda ha impugnato la pronuncia d’appello

L’azienda aveva contestato diversi aspetti della decisione. In particolare, sosteneva che la lavoratrice non avesse impugnato il recesso in modo valido e nei tempi previsti dalla legge. Secondo la datrice, inoltre, la Corte d’Appello aveva sbagliato a considerare la mancanza della contestazione disciplinare come un motivo sufficiente per ritenere ingiustificato il licenziamento disciplinare, senza verificare prima se i comportamenti attribuiti alla dipendente fossero realmente avvenuti.

L’azienda contestava altresì la reintegrazione nel posto di lavoro, sostenendo che il contratto della donna fosse a tempo determinato e che — nel frattempo — fosse già arrivato alla sua naturale scadenza. Inoltre, veniva contestata la liquidazione delle spese di giudizio.

Se manca la possibilità di conoscere l’addebito e difendersi, il licenziamento va annullato

Per l’azienda la nuova doccia fredda è arrivata in piazza Cavour. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che la contestazione è parte integrante della procedura di licenziamento e non può mai essere “bypassata”. Lo dice chiaramente la legge all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, avente a oggetto proprio il procedimento disciplinare.

Prima di adottare un qualsiasi provvedimento disciplinare, il datore deve contestare al lavoratore l’addebito, mettendolo nelle condizioni di conoscere il comportamento che gli viene contestato e di presentare le proprie giustificazioni. Il dipendente può essere sentito a sua difesa. Questa garanzia si applica alla generalità delle sanzioni disciplinari, e quindi anche alla multa e alla sospensione.

La contestazione disciplinare non è, quindi, un mero passaggio amministrativo per rispettare la legge. O peggio ancora, una mera noia burocratica. È molto di più perché serve a inquadrare e circoscrivere il fatto sul quale il datore fonda la punizione e può consentire di evitare conseguenze sanzionatorie.

Nella vicenda in oggetto non si trattava di una contestazione semplicemente generica, o formulata in modo insufficiente. Come accertato in aula, era mancata del tutto una contestazione disciplinare “documentale” ed è proprio questa differenza ad assumere rilievo ai fini della tutela riconosciuta alla donna.

La tutela reintegratoria attenuata

Come già per il caso della sanzione sproporzionata, la Suprema Corte ritiene applicabile la reintegrazione attenuata di cui all’art. 18, comma quarto, dello Statuto dei lavoratori. In caso di contestazione inesistente — e non semplicemente generica, distingue la Cassazione — il dipendente ha diritto a tornare al lavoro e ricevere un’indennità risarcitoria nei limiti previsti dalla legge. Sul punto c’è una costante giurisprudenza (Cass. n. 25745/2016, n. 4879/2020 e n. 14150/2026) che assicura anche tutela previdenziale.

Tecnicamente, la soluzione indicata dagli Ermellini è frutto di un’argomentazione sistematica. Sarebbe contrario alla logica di gradualità delle tutele e delle sanzioni prevista dall’art. 18 riconoscere una tutela più debole, quando il datore abbia mancato integralmente di indicare al dipendente la condotta posta alla base dell’espulsione.

Non è necessario accertare se il comportamento fosse realmente avvenuto

La corte d’appello avrebbe dovuto verificare se i comportamenti attribuiti alla lavoratrice fossero realmente avvenuti, anziché fermarsi all’assenza della contestazione disciplinare. Ma questa argomentazione dell’azienda alberghiera è stata smontata. La Cassazione chiarisce infatti che il problema viene prima: senza una preventiva contestazione, il lavoratore non può conoscere l’addebito né difendersi.

Più semplicemente, la decisione non significa che la lavoratrice non abbia compiuto quanto contestato, ma che la mancata contestazione impedisce di utilizzare quella condotta come valido fondamento del licenziamento.

E se il contratto era a tempo determinato?

Nel caso concreto, il rapporto era a termine e, quando la corte d’appello si è pronunciata, il contratto era già scaduto. Come visto, l’azienda sosteneva che non fosse possibile disporre la reintegrazione di una lavoratrice il cui rapporto era ormai finito.

La questione, però, non è stata esaminata nel merito dalla Cassazione: la datrice — evidenziava la corte d’appello — non aveva contestato specificamente la tutela reintegratoria nel precedente grado di giudizio. Su questo punto si era quindi tecnicamente quello che in gergo è il “giudicato”, impedendo di riportare la questione in Cassazione.

Ecco perché l’esito è stato la bocciatura di ogni motivo di ricorso, confermando la decisione precedente. Oltre al recupero del posto e al risarcimento, l’azienda è stata altresì condannata al pagamento delle spese del giudizio.

Che cosa cambia

Con la sentenza 24378/2026 la Cassazione ha dato ragione alla dipendente, ma ha anche indicato un principio giurisprudenziale generale. Sulla mancanza della contestazione disciplinare scritta non si può glissare, perché apre alla tutela dell’art. 18 (insussistenza del fatto contestato).

In tutti i casi in cui un licenziamento disciplinare sia adottato senza che al lavoratore sia stata preventivamente comunicata la condotta addebitata, potrà trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata. Il licenziamento verrà meno e spetterà anche adeguata copertura previdenziale.

La pronuncia in oggetto conferma l’essenzialità della contestazione disciplinare nel rapporto: prima di mandare via un dipendente per una condotta ritenuta grave, il capo deve rispettare il procedimento previsto dalla legge e consentire al lavoratore di conoscere precisamente gli addebiti e far valere il diritto di difesa. Per la Suprema Corte l’assenza della contestazione equivale all’insussistenza del fatto contestato e non può essere punita in modo più lieve.

Più che una “beffa” per le aziende poco accorte, la reintegrazione è la logica conseguenza prevista dalla legge per il mancato rispetto delle garanzie che tutelano il diritto di difesa del dipendente.

Per evitare situazioni analoghe, datori di lavoro e uffici HR dovrebbero ricordare di indicare puntualmente tutti i fatti addebitati in un apposita lettera al dipendente. Il rischio concreto è altrimenti quello di subire una pronuncia sfavorevole in un’aula di tribunale.