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123RF Se il licenziamento viene dichiarato legittimo dopo l'iniziale reintegra, il lavoratore può comunque tenere gli stipendi. Ecco perché

Quando un giudice dichiara illegittimo un licenziamento e ordina la reintegrazione del dipendente, l’azienda deve eseguire la decisione anche se decide di contestarla. Ma che cosa succede se, in un secondo momento, la magistratura cambia idea? Il datore di lavoro può chiedere al dipendente di restituire tutte le somme versate nel periodo successivo alla reintegrazione, comprese le retribuzioni versate? E può farlo anche senza aver ricevuto alcuna prestazione lavorativa?

Sono domande a cui ha dato risposta la Cassazione con la sentenza 28750/2026, che ha chiarito la sostanziale differenza tra le somme pagate come risarcimento danni per il licenziamento illegittimo e quelle consegnate dopo la ripresa del rapporto.

Il caso in sintesi, azienda condannata alla reintegrazione ma licenziamento confermato in appello

Un dipendente aveva impugnato il licenziamento disciplinare e il Tribunale aveva ordinato all’azienda di reintegrarlo. La società datrice aveva eseguito la decisione ripristinando il rapporto e pagando gli stipendi, ma esonerandolo dalle mansioni contrattuali nonostante la sua disponibilità. La situazione era però cambiata quando, nella prosecuzione della disputa giudiziaria, la Corte d’appello aveva ribaltato la sentenza riconoscendo la legittimità dell’espulsione.

L’impresa aveva così chiesto la restituzione sia delle somme versate a titolo risarcitorio sia delle retribuzioni successive alla reintegrazione. La Corte territoriale aveva accolto la richiesta ritenendo che il rapporto, nei fatti, fosse stato ricostituito soltanto “sulla carta”, senza una sostanziale ripresa dell’attività lavorativa.

Di seguito il dipendente si era opposto in Cassazione, sostenendo che gli stipendi percepiti dopo la reintegrazione avessero natura retributiva e non fossero da restituire.

Che cosa succede quando la sentenza di reintegrazione viene ribaltata

Per capire l’utilità pratica della decisione della Cassazione occorre ricordare che la legge (art. 336 Codice di procedura civile) prevede quello che in gergo è detto effetto espansivo esterno delle sentenze di impugnazione. In sostanza — quando una sentenza viene riformata o annullata — la nuova decisione si estende anche agli atti e ai provvedimenti che dipendono direttamente da quella precedente.

Nelle controversie sui licenziamenti, questo significa che – se la Corte d’appello riconosce la correttezza di un licenziamento inizialmente bocciato – cade l’ordine giudiziale di reintegrazione e il recesso unilaterale riacquista efficacia estintiva fin dall’origine. Non serve, cioè, un nuovo atto di licenziamento disciplinare perché il precedente recesso “rivive” e il dipendente si trova definitivamente costretto a lasciare l’azienda. Sul punto c’è una consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Attenzione però, il ribaltamento della sentenza di primo grado non comporta necessariamente la restituzione di tutti i pagamenti effettuati dopo la “temporanea” reintegrazione.

Indennità risarcitoria e stipendi, perché le somme hanno un trattamento diverso

Ferma la legittimità del licenziamento riconosciuta dalla Corte d’appello, la Cassazione ha distinto le somme versate per risarcire il danno provocato dal licenziamento illegittimo da quelle pagate come stipendio dopo il ripristino del rapporto.

Il risarcimento compensa il danno economico subìto dal dipendente a causa dell’illegittima interruzione del rapporto e trova fondamento nella pronuncia che ha bocciato il licenziamento. Di conseguenza, quando questa decisione viene ribaltata e la massima sanzione disciplinare è riconosciuta corretta, viene meno anche il fondamento del risarcimento. Le somme già incassate devono quindi essere restituite all’azienda.

La natura risarcitoria delle somme trova conferma anche nell’odierno art. 18 dello Statuto dei lavoratori (recentemente al centro di un altro importante contributo giurisprudenziale in tema di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese). Si prevede infatti un’indennità risarcitoria per il periodo compreso tra licenziamento ed effettiva reintegrazione, tenendo conto anche delle eventuali altre attività lavorative svolte dal dipendente e, nei casi previsti, di quanto avrebbe potuto guadagnare cercando diligentemente una nuova occupazione.

Diverso è il caso delle retribuzioni versate dopo la riattivazione del rapporto da parte dell’azienda. In questa situazione, secondo la Suprema Corte, non si è più in presenza di semplici pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza di reintegrazione, ma di somme autonomamente dovute in conseguenza della gestione di un rapporto di lavoro nuovamente esistente.

L’effettiva reintegrazione fa sorgere obblighi autonomi per l’azienda

Il punto chiave della sentenza della Cassazione è che l’effetto espansivo esterno della riforma non può travolgere gli atti autonomi di gestione del rapporto compiuti dall’azienda dopo la reintegrazione (applicata anche nel caso del licenziamento con vocale Whatsapp). Nel caso esaminato, la società non si era limitata a prendere atto dell’ordine giudiziale. Aveva agito e richiamato il dipendente in azienda, ripristinato il rapporto, corrisposto gli stipendi, consegnato le buste paga e successivamente esercitato i propri poteri organizzativi e direttivi — pur decidendo di esonerarlo dall’attività lavorativa.

Questo è quanto basta a dimostrare una gestione del rapporto distinta e scollegata dall’esito della sentenza di primo grado. Richiamato il lavoratore in azienda, il rapporto si era infatti ricostituito ai sensi dell’art. 2094 Codice civile, facendo sorgere nuovamente i reciproci diritti e obblighi delle parti. E tra questi rientra, naturalmente, anche l’ormai acquisito diritto alla retribuzione.

Perciò la Cassazione è netta: il successivo ribaltamento della sentenza non può cancellare, con effetto retroattivo, gli obblighi retributivi che erano sorti durante questo periodo.

Il datore deve pagare anche se decide di non utilizzare il dipendente

Una significativa precisazione riguarda il caso dell’azienda che reintegra il dipendente ma non lo fa lavorare. È una decisione che, pur rientrando nei poteri organizzativi dell’impresa, non modifica la natura retributiva delle somme versate.

In altre parole, una volta ripreso il rapporto lavorativo, il datore non può sottrarsi all’obbligo di pagare lo stipendio semplicemente decidendo di non utilizzare l’attività del dipendente. Per legge la mancata prestazione, dovuta a scelta aziendale e con il dipendente comunque disponibile a lavorare, non trasforma la retribuzione in risarcimento.

È una regola generale che tutela la prestazione lavorativa, “cristallizza” gli obblighi retributivi già sorti e mira, tra l’altro, a evitare che l’azienda possa beneficiare gratuitamente di un rapporto comunque riattivato.

Che cosa cambia

Con la sentenza 28750/2026 la Cassazione ha così accolto il ricorso del lavoratore, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla competente Corte d’appello di Roma, che dovrà esprimersi tenendo conto delle suddette indicazioni sulla restituzione delle somme.

In generale, qualsiasi somma pagata dopo una reintegrazione in ufficio non resta per forza nelle mani del lavoratore. Di volta in volta occorre verificare come si è comportata concretamente l’azienda e se abbia effettivamente riallacciato il rapporto esercitando i poteri tipici del vincolo di subordinazione. In questi casi gli stipendi restano al lavoratore anche se il secondo giudice corregge il primo e dichiara corretto il licenziamento.

Di fatto è una linea giurisprudenziale che tutela economicamente il dipendente anche quando l’azienda ha fondate ragioni per mandare via il lavoratore e che suggerirebbe al datore di pensarci due volte prima di esonerare dal servizio la persona con cui, in tribunale, è “in bilico” la correttezza del licenziamento.