La Cassazione chiarisce quando le somme pagate al dipendente come risarcimento sono escluse dai contributi Inps e quando diventano imponibili

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123RF Contributi Inps sul risarcimento riconosciuto al dipendente: la Cassazione spiega quando

Un datore di lavoro che risarcisce un dipendente deve versare anche i contributi previdenziali sulla somma riconosciuta? Non sempre, o meglio: la risposta dipende da come viene qualificato il pagamento. Infatti, non tutte le somme versate a titolo di risarcimento concorrono alla formazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Come indicato dalla Cassazione con la sentenza 27650/2026 la distinzione è molto importante. Da essa dipende l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inps e, indirettamente, anche la posizione assicurativa del lavoratore.

La vicenda, il risarcimento per la mancata promozione a dirigente

La controversia riguarda un dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, escluso dalla graduatoria dei vincitori di un concorso per il conferimento di posti di primo dirigente. L’esclusione era stata successivamente dichiarata illegittima dal giudice amministrativo e, con sentenza, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto al dipendente un risarcimento per il danno derivante dalla ritardata attribuzione della qualifica dirigenziale.

Si era però aperta un’ulteriore questione pratica: sulla somma riconosciuta al lavoratore dovevano essere versati anche i contributi previdenziali?

Risposta affermativa per la competente Corte d’appello, che aveva considerato il pagamento un risarcimento da lucro cessante, ossia – in gergo – destinato a compensare un guadagno che il dipendente non aveva potuto ottenere. Di conseguenza aveva condannato il Ministero a versare all’Inps quasi 48.000 euro di contributi.

L’amministrazione centrale aveva però impugnato la pronuncia sostenendo che il risarcimento non corrispondesse alle retribuzioni non percepite durante il ritardo nell’attribuzione della qualifica, costituendo invece un mero ristoro forfettario per l’illecito subito dal dipendente.

La Cassazione ha accolto il ricorso, disponendo un nuovo esame della controversia da parte della Corte d’appello.

Su quali somme si pagano i contributi previdenziali

La regola di riferimento è l’art. 12 legge 153/1969 sulla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

In linea generale, nella base imponibile rientrano le somme e i valori che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro in relazione al rapporto di lavoro. Non soltanto lo stipendio ordinario, quindi, ma anche le altre attribuzioni economiche che, per la loro funzione, possono essere considerate retribuzione. Tuttavia, la stessa disposizione individua alcune esclusioni tassative. Tra queste, il comma 4 lettera c) comprende espressamente proventi e indennità percepiti, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni.

La regola generale è dunque che un risarcimento non costituisce retribuzione e non va assoggettato a contribuzione previdenziale. Occorre però verificare che il pagamento abbia davvero una funzione risarcitoria e non nasconda, nella sostanza, il versamento di compensi sostitutivi dello stipendio.

La differenza tra lucro cessante e danno emergente

Per capire l’utilità pratica della sentenza della Cassazione ci sono due componenti del danno patrimoniale da distinguere:

il danno emergente è la perdita economica effettivamente patita. Può trattarsi, per esempio, di una spesa sostenuta, di un bene danneggiato o di un pregiudizio patrimoniale derivante da una violazione del datore di lavoro;

il lucro cessante, come accennato, rappresenta il guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se non si fosse verificato l’evento lesivo. Può essere la retribuzione che il dipendente avrebbe incassato se avesse potuto svolgere regolarmente un’attività lavorativa alla quale aveva diritto.

Attenzione però: questa distinzione (già vista recentemente ad esempio in caso di lavori di ristrutturazione in ritardo) non va interpretata in modo “automatico”. Non è sufficiente qualificare una somma come risarcimento da lucro cessante per renderla necessariamente imponibile ai fini previdenziali.

Quando il risarcimento è soggetto a contribuzione previdenziale

La Suprema Corte precisa infatti che, di volta in volta, bisogna verificare la funzione concreta dell’erogazione e il suo collegamento con l’attività lavorativa.

Se il risarcimento deriva da un illecito dell’azienda che colpisce direttamente la retribuzione, sostituendo compensi che sarebbero spettati al dipendente, può assumere natura retributiva e concorrere alla base imponibile contributiva. Viceversa, se il datore viola un obbligo diverso da quello di corrispondere la retribuzione e il lavoratore riceve un risarcimento per un danno autonomo, la somma non diventa retribuzione soltanto perché deriva dal rapporto.

Un esempio significativo – e citato dalla Cassazione nella sentenza in oggetto – è rappresentato dal mancato rispetto delle procedure concorsuali per le promozioni. Il risarcimento riconosciuto al dipendente per questa violazione non è automaticamente assoggettabile a contribuzione (Cass. 11148/1999). Diversamente, le somme riconosciute per la mancata corresponsione di una maggiorazione retributiva dovuta per il lavoro notturno possono essere imponibili a fini previdenziali (Cass. 7897/2012).

Ritenuta Irpef e denominazione del pagamento, perché non sono decisive

La sentenza 27650/2026 della Cassazione è interessante perché chiarisce anche due altri aspetti pratici. Il primo riguarda il trattamento fiscale. Il fatto che una somma risarcitoria sia stata assoggettata a ritenuta d’acconto Irpef non significa necessariamente che debba essere inclusa anche nella base imponibile previdenziale. I due regimi rispondono a discipline distinte: una somma può essere tassata ai fini fiscali e contemporaneamente esclusa dai contributi Inps per la pensione.

C’è infatti la speciale regola di cui alla legge 153/1969 (art. 12, comma 4, lettera c) che esclude i risarcimenti dall’imponibile contributivo, indipendentemente dal trattamento fiscale.

Il secondo aspetto riguarda il nome attribuito al pagamento. Non basta che il datore di lavoro indichi una somma come risarcimento, differenze stipendiali o indennità per determinarne il trattamento previdenziale. Nella vicenda esaminata, ad esempio, il Ministero aveva indicato le somme come “differenze stipendiali“, ma questa denominazione non bastava a renderle imponibili.

La natura effettiva dell’erogazione va cioè verificata indipendentemente dal nome che le attribuiscono il datore di lavoro o le parti. Questo perché l’obbligo di versare i contributi previdenziali è previsto dalla legge e non può essere modificato o escluso da un semplice accordo tra le parti.

Che cosa cambia

Come intuibile la materia previdenziale è ricchissima di apporti giurisprudenziali significativi, come ad esempio in tema di licenziamento illegittimo e obblighi contributivi a distanza di anni.

Con la nuova sentenza 27650/2026 la Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d’appello. Quest’ultima aveva fatto discendere l’obbligo contributivo dalla qualificazione delle somme come lucro cessante, ma senza verificare se il pagamento fosse effettivamente un’utilità sostitutiva della retribuzione.

La Cassazione ha così accolto il ricorso del Ministero, cassato la sentenza impugnata e rinviato la controversia alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione. Spetterà ai nuovi giudici riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati dalla Suprema Corte e stabilire se il risarcimento riconosciuto per la ritardata attribuzione della qualifica dirigenziale avesse effettivamente sostituito retribuzioni non percepite oppure fosse destinato a compensare un pregiudizio a sé stante.

L’indicazione generale per lavoratori e imprese è che, ai fini contributivi, non conta soltanto perché una somma viene pagata, ma soprattutto quale funzione economica svolge. Un risarcimento non diventa retribuzione per il solo fatto di “derivare” dal rapporto di lavoro, così come non è sufficiente chiamarlo risarcimento per escludere automaticamente i contributi previdenziali.