I migliori siti per trovare lavoro online

Le statistiche affermano che oltre la metà delle persone in cerca di lavoro utilizzano il web. Tra i migliaia di canali online, è bene effettuare ricerche su siti affidabili per cercare lavoro e ridurre al minimo storico la possibilità di imbattersi in false offerte o richieste non pertinenti alla mansione per cui si è inviata la candidatura.

Cercare il lavoro online

Oggi il mondo del web offre una rosa infinita di siti per cercare lavoro che abbracciano la richiesta di tutti i potenziali utenti: dal neolaureato in cerca di assunzione tramite uno stage di formazione retribuito al lavoratore adulto, passando per modalità di lavoro occasionale tra cui seconde attività, part-time o lavoro a chiamata. Le offerte sponsorizzate hanno tuttavia una soglia di apprezzamento variabile secondo vari fattori, tra cui soprattutto il grado di accessibilità (facilità di navigazione sul sito), il senso di fiducia trasmesso dal motore di ricerca e la percentuale effettiva di successo nel raggiungere il proprio obiettivo. Di seguito, una lista di alcuni tra i migliori siti per trovare lavoro stilati per notorietà.

Jobrapido: chiaro ed efficace

Un motore di ricerca è accessibile se permette all’utente di ricavare le informazioni in modo semplice e veloce, muovendosi da una parte del sito all’altra con disinvoltura. Ciò presuppone l’utilizzo di un template adeguato e di un carattere di scrittura (la cosiddetta font) chiaro e che dovrà invitare alla lettura. Ne sa qualcosa Jobrapido, che si piazza in cima alle classifiche delle offerte di lavoro online anche grazie alla sua estrema facilità di utilizzo. La home page invita l’utente ad inserire solo 2 elementi per raggiungere il suo obiettivo: il tipo di lavoro e il luogo. Senza neanche doversi registrare, basta cliccare sul bottone cerca per decidere tra centinaia di realtà lavorative. Le occupazioni vengono mostrate indicando il posto prescelto e l’azienda offerente, se si clicca si ha il dettaglio. Per ogni proposta c’è la possibilità, cliccando sull’icona del cuore, di archiviarla tra i preferiti per creare una lista personalizzata in base a quelle che sono le proprie esigenze personali e di lavoro. Jobrapido è diffuso in Europa, America ed Asia.

Monster, l’importanza della consulenza

Fondato nel 1994 e con sede principale a Weston, (Massachusetts -Stati Uniti), si ritaglia un’ottima posizione come sito per la ricerca del lavoro. Lo spazio web accompagna l’utente nella sezione denominata “Consigli di carriera”, in cui si possono trovare suggerimenti vari tra cui ad esempio come affrontare il colloquio di lavoro e strategie utili al raggiungimento dell’obiettivo. Monster è diviso in diverse parti: in una sezione si trovano gli annunci, in un’altra si invita al caricamento del curriculum vitae; è possibile anche consultare profili aziendali, cercare annunci in tutto il mondo e chiedere assistenza in caso di difficoltà. Il servizio d’assistenza è un elemento da non sottovalutare in portali come questi dove si richiede precisione e affidabilità per il tipo di ricerca. Monster si configura come una rete a specchio accogliendo un’altra sezione, quella dedicata alle aziende, per le quali vengono pubblicati anche i loro annunci. Il sito permette di rendere pubblico il tuo profilo e di impostare le tue preferenze inserendo i diversi filtri.

Indeed: un grande raccoglitore dal semplice utilizzo

Praticamente impossibile non menzionarlo. Si tratta infatti di un motore di ricerca semplice ma dal grande potenziale perché passa in rassegna tutti i vari portali che consentono di inserire e cercare offerte di lavoro. Si può navigare su Indeed anche senza effettuare la registrazione. Se si desidera, si può sfruttare l’apposito filtro di ricerca collocato sulla sinistra in modo tale da visionare solo gli annunci di lavoro rispondenti a specifiche caratteristiche. Per alcune proposte compare “Continua e candidati”, dove una volta cliccato si è riportati sul loro sito web, mentre per altre la voce “Candidati facilmente” è collegata ad un modulo da compilare con i propri dati personali compresa l’email; il tutto da integrare con il proprio curriculum vitae e la lettera di presentazione.

Infojojobs e le sue 5000 aziende

Invita sia le aziende sia il singolo candidato, dando l’opportunità di creare il proprio profilo in base allo status. Nata in terra spagnola, Infojobs è attivo in Italia dal 2004, superando la cifra di 5 milioni di candidati e 5.000 aziende. In uno spazio web così ampliamente acclamato non potrebbe di certo mancare la ricerca con filtro per selezionare ad esempio la città e la categoria professionale fino a dettagli specifici. Una funzionalità assai gradita è quella che permette all’utente di vedere se l’azienda ha preso visione del tuo curriculum oppure no. Inoltre, Infojobs è sensibile alla questione sulla privacy, dando facoltà di scegliere o meno se rendere visibile il profilo alle aziende. Se non si è in casa, tramite smartphone si può scaricare l’app gratuita adatta ai sistemi operativi iOS e Android.

Bakeca e il rapporto con gli utenti

Si configura come uno dei siti più visitati anche Bakeca che, dal 2005, anno di lancio, ha lavorato per migliorare sempre di più l’esperienza di navigazione. Un portale fatto innanzitutto di persone, basti pensare che nacque da un’idea di studenti universitari per far fronte alle spese di routine ed aiutarsi reciprocamente nel trovare il migliore affare. Accoglie infatti da sempre non solo offerte lavorative, ma risponde all’esigenza di tutti coloro che possiedono un budget ridotto e sono alla ricerca di un appartamento, mobili o oggetti usati.

Entrambi mostrano offerte di acquisto, vendita e sezione lavoro. Il portale eclettico trova in Kijiji il suo maggior competitor. La registrazione è necessaria solo se si ha intenzione di creare un proprio annuncio, mentre per la sola candidatura non è necessario. I grandi portali come questo, per poter esser definiti affidabili, hanno dietro un’equipe che opera costantemente sull’effettiva autenticità degli annunci pubblicati.

Naturalmente, per pubblicare la propria inserzione, si deve rispettare il regolamento del sito come in tutti gli altri casi. La peculiarità di Bakeka sta nell’affidarsi al passaparola, spostandosi anche individualmente in città e università per avere un confronto diretto con il giovane pubblico che è probabilmente quello che ha contribuito maggiormente al suo sviluppo. Una scelta che ha testimoniato ottime ripercussioni in termini di fidelizzazione e numero di accessi.

Subito, una delle aziende italiane più apprezzate

Anche Subito si è dato molto da fare dal 2007 per farsi conoscere da una platea così vasta. Nato a Milano, accoglie annunci di lavoro facilmente selezionabili assieme ad acquisti e vendita. I settori di motori, market, immobili e lavoro si mostrano particolarmente facili da navigare. A facilitare l’utente interviene anche la suddivisione delle 4 categorie elencate con ulteriori sottocategorie. Così alla voce lavoro si troverà ad esempio “Offerte di lavoro”, “Servizi”, “Candidati in cerca di lavoro”, “Attrezzature di lavoro” e “Tutto lavoro”.

Tra le prime 10 realtà online più visitate in Italia, Subito vanta ben 11 milioni di utenti ogni mese (fonte: Media Audiweb Total Digital Audience 2018). Ovviamente, abbraccia le richieste di privati come di aziende, ha una propria app e permette di creare un profilo ad hoc: in poche parole racchiude in un unico corpus le principali caratteristiche dei migliori siti con offerte di lavoro. La newsletter, come per tutti gli altri motori di ricerca, permette in qualche modo di fidelizzare l’utente, il quale, di tanto in tanto, riceverà delle mail con gli aggiornamenti richiesti.

LinkedIn per gli amanti dei social

Si presenta con delle funzionalità più specifiche e richiede la presenza online e il costante aggiornamento per sfruttare al meglio il suo potenziale. LinkedIn è un portale online gratuito con dei servizi integrali a pagamento che facilita il contatto tra aziende e futuri impiegati tramite una piattaforma interattiva nutrita dalla condivisione e diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del lavoro.

Il profilo, curato ad aggiornato, permette di presentarsi non solo tramite cv online, ma attraverso i post pubblicati e i traguardi raggiunti dal singolo che vengono notificati agli altri. Fondamentale è fare rete ed accettare le richieste di collegamento per essere in rete con più persone possibile che provengano nel migliore dei casi dal settore di lavoro interessato o comunque affine. La sezione “Cerca offerte di lavoro” permette di filtrare anche in base alla data di pubblicazione, il livello di esperienza e il tipo di lavoro. Una volta vagliato l’annuncio, ci si può candidare sul sito web dell’azienda. Utile è la voce “Cerca altre offerte di lavoro come questa” che fa valutare al candidato eventuali offerte di lavoro similari.

Trovalavoro, il portale eclettico

Infine, il portale di annunci di lavoro del Corriere della Sera: Trovalavoro. L’iscrizione, gratuita, permette di spaziare agilmente su diverse sezioni. Oltre a raccogliere una miriade di opportunità per il futuro lavoratore, si possono consultare informazioni su master, corsi ed altro, il tutto affiancato da uno sportello virtuale di aiuto in caso di difficoltà nella compilazione. Tramite la funzionalità di job alert si attivano le notifiche desiderate una volta a settimana. È possibile anche ricevere le offerte su misura per ben 5 profili accompagnati da altrettanti curriculum e 5 lettere di presentazione. Un motore di ricerca che forse più di altri si mostra aperto ai candidati che rivolgono la loro attenzione su varie opportunità di lavoro.