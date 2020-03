Reddito di cittadinanza sospeso a febbraio, quando verrà pagato

editato in: da

Sono tanti i beneficiari del Reddito di cittadinanza a non aver ricevuto la mensilità di febbraio. Come comunicato in precedenza dall’Inps, per poter ricevere il sussidio i beneficiari avrebbero dovuto provvedere al rinnovo dell’Isee, pena la perdita della ricarica del mese. Tanti non hanno adempiuto a questo obbligo entro il termine previsto, ma in alcuni casi anche chi ha aggiornato in tempo il proprio Isee non ha ancora ricevuto il Reddito.

Dall’Inps fanno sapere che i pagamenti dovrebbero riprendere regolarmente tra qualche settimana, per la precisione tra il 13 e il 17 marzo quando verrà effettuato il pagamento della sola mensilità di febbraio. Per la ricarica di marzo, invece, bisognerà attendere la fine del mese.

Reddito di cittadinanza, quando viene pagato

Di solito il Reddito di cittadinanza viene pagato sempre a partire dal 27 del mese e sempre e non oltre l’ultimo giorno del mese. Il sistema prevede che l’Inps invii le disposizioni di pagamento a Poste italiane che si occupa concretamente di effettuare il pagamento ricaricando la carta.

Per chi ha fatto domanda a febbraio, il pagamento arriverà a marzo perché prima l’Inps deve verificare la regolarità della domanda e della documentazione presentata. L’accredito dovrebbe arrivare entro il 15 marzo.

Reddito sospeso per chi non ha aggiornato Isee

Chi, invece, non ha aggiornato l’Isee entro il 31 gennaio vedrà il pagamento sospeso: l’Inps, infatti, aveva comunicato che entro la fine di gennaio era obbligatorio presentare il nuovo Isee, altrimenti il pagamento di febbraio sarebbe stato sospeso.

L’Isee rinnovato serve a certificare il mantenimento dei requisiti economici. In caso contrario il Reddito verrà sospeso in attesa di una nuova documentazione “conforme” alla normativa. Nel caso di Isee difforme basterà presentare una nuova certificazione senza necessità di una nuova domanda.

Inps, caos e ritardi: le nuove date

Gli uffici dell’Inps hanno spiegato che in alcuni casi ci sono stati problemi e ritardi nella valutazione dei nuovi Isee e solo per coloro per i quali non ci sono stati problemi è stato possibile effettuare la ricarica regolarmente.

Per gli altri, invece, i pagamenti riprenderanno regolarmente tra il 13 e il 17 marzo, quando ci dovrebbe essere la ricarica per tutti i beneficiari che hanno già effettuato il rinnovo dell’Isee.

Da sottolineare che in quella data verrà effettuato solamente il pagamento di febbraio; per la ricarica di marzo, infatti, bisognerà attendere le solite tempistiche, con il pagamento che come da consuetudine verrà erogato alla fine del mese.