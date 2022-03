Reddito di cittadinanza più ricco a marzo, le date dei pagamenti

Anche nel mese di marzo sono due le date da ricordare per i pagamenti del Reddito di cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza: una a metà mese per chi ha inviato una nuova domanda e una verso fine mese.

l pagamento del Reddito di Cittadinanza (RDC) e della Pensione di Cittadinanza (PDC) per la mensilità di marzo 2022 è previsto a partire dal 24 marzo per i vecchi percettori, e a partire dal 17 marzo per chi ha inviato una nuova domanda Rdc/Pdc. Inoltre a marzo alla consueta ricarica dovrebbe unirsi il pagamento dell’assegno unico universale in automatico.

Reddito di cittadinanza, le date dei pagamenti di marzo

Anche per il mese di marzo sono due le date per il pagamento del Reddito di cittadinanza, una per chi riceve il sussidio per la prima volta, l’altra per i vecchi possessori della card che quindi riceveranno la consueta ricarica:

dal 17 marzo 2022 verrà erogato a coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di gennaio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio;

verrà erogato a coloro che hanno fatto domanda per la prima volta o che hanno richiesto nel mese di gennaio il rinnovo allo scadere delle prime 18 mensilità del sussidio; a partire dal 24 marzo arriveranno i pagamenti per chi percepisce il Reddito di cittadinanza da almeno due mesi.

Sempre entro fine marzo, inoltre, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che dispongono dei requisiti per l’assegno unico universale riceveranno la prima ricarica di quest’ultimo sulla stessa carta RdC.

Reddito di Cittadinanza e assegno unico, cosa succede a marzo

Come riporta il sito dell’Inps, l’assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati.

A partire da marzo, ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’assegno unico sarà corrisposto dall’Inps, senza necessità di presentare domanda. La somma spettante verrà versata in automatico sulla carta RdC che quindi risulterà più ricca.

Reddito di cittadinanza, come verificare il saldo della card

In ogni momento i beneficiari del Reddito di cittadinanza possono controllare il saldo carta e verificare se l’importo della mensilità attesa è stato accreditato. I servizi utili per avere informazioni sul proprio saldo sono:

Numero Verde 800 666 888, gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare. Il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul tasto “1” e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card;

gratuito sia per chi chiama da linea fissa che da cellulare. Il servizio per il saldo carta Reddito di cittadinanza è utilizzabile cliccando sul e, successivamente, occorre indicare le 16 cifre indicate sulla Card; ATM, lo sportello Postamat , dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese);

, dal quale è possibile prelevare una parte della somma in contanti (attenzione ai limiti dei prelievi: per i single il limite è di 100 euro al mese, per chi vive in famiglia (con almeno 4 persone) è di 220 euro al mese); il sito ufficiale redditodicittadinanza.gov.it. Con questo servizio online infatti si può utilizzare l’opzione di verifica del saldo della tessera ma è assolutamente necessario essere in possesso delle credenziali di identità digitale SPID.

News, approfondimenti, analisi e interviste: scopri il canale ufficiale Telegram di QuiFinanza e rimani aggiornato su tutte le ultime notizie