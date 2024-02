Fonte: 123RF Il calendario dell'Assegno di inclusione a marzo 2024

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di inclusione, l’Adi, la misura che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza dopo la sua abolizione. Quella di marzo, che fa riferimento al mese di febbraio, sarà l’ultima mensilità che utilizzerà l’Isee del 2023 come indicazione del reddito delle famiglie che hanno diritto al sussidio.

Chi riceve l’Assegno di inclusione dovrà presentare la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica 2024 in tempo per permettere all’Inps di verificare che siano ancora presenti i requisiti per ottenere il sussidio. Il caso contrario la sua erogazione verrà sospesa fino alla presentazione dell’Isee 2024. Eventuali mensilità perse in questo modo saranno risarcite nei mesi successivi.

Il calendario dell’Assegno di inclusione

L’Inps, l’Istituto nazionale di previdenza sociale, ha reso pubblico il calendario in cui elargirà, sulle schede preposte, l’Assegno di inclusione per il 2024. La misura è stata introdotta dal Governo Meloni per sostituire il Reddito di Cittadinanza, abolito del tutto lo scorso anno. Le date saranno:

Martedì 27 febbraio

Mercoledì 27 marzo

Venerdì 26 aprile

Martedì 28 maggio

Giovedì 27 giugno

sabato 27 luglio

Nel messaggio in cui sono state pubblicate le date, l’Inps ricorda anche che a partire dai rinnovi del mese di marzo 2024 entrerà in vigore l’Isee 2024. Questo significa che le famiglie che non hanno ancora presentato la Dichiarazione unica sostitutiva e di conseguenza certificato la propria condizione reddituale per quest’anno vedranno sospesa l’elargizione dell’Assegno di inclusione.

La sospensione non comporta però la cancellazione del sussidio. Una volta presentato il proprio Isee all’Inps e accertati i requisiti necessari si potrà riprendere a ricevere l’Assegno di inclusione. Anche le rate saltate durante il periodo di sospensione saranno recuperate nei mesi successivi.

Il calendario dei primi pagamenti e le eccezioni

Un altro calendario invece è stato pubblicato per chi fa domanda dell’Assegno di inclusione per la prima volta nel 2024. La tabella comincia con un’eccezione. Coloro che faranno richiesta entro il mese di febbraio riceveranno, ammesso che rispettino i requisiti, la carta inclusione con la somma già accreditata il 15 marzo. La mensilità di aprile verrà invece accreditata loro soltanto il giorno 26. Per gli altri invece il calendario recita:

Con sottoscrizione del patto di attivazione digitale e esito positivo dell'istruttoria entro febbraio 2024, la carta di Inclusione sarà disponibile venerdì 15 marzo 2024

Con sottoscrizione del patto di attivazione digitale e esito positivo dell'istruttoria entro marzo 2024, la carta di Inclusione sarà disponibile martedì 16 aprile 2024

Con sottoscrizione del patto di attivazione digitale e esito positivo dell'istruttoria entro aprile 2024, la carta di Inclusione sarà disponibile mercoledì 15 maggio 2024

Con sottoscrizione del patto di attivazione digitale e esito positivo dell'istruttoria entro maggio 2024, la carta di Inclusione sarà disponibile sabato 15 giugno 2024

Con sottoscrizione del patto di attivazione digitale e esito positivo dell'istruttoria entro giugno 2024, la carta di Inclusione sarà disponibile martedì 16 luglio 2024

Se invece tra la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’Assegno di inclusione e la sottoscrizione del patto di attivazione digitale con esito positivo dell’istruttoria cambia il mese, ad esempio se la prima viene presentata a febbraio, ma la seconda viene ottenuta a marzo, fa riferimento quest’ultima data per l’ottenimento della carta di Inclusione. Quindi, nel caso d’esempio, il sussidio sarebbe disponibile da martedì 16 aprile 2024.