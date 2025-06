La quattordicesima 2025 verrà spesa soprattutto per andare in vacanza. Un quarto degli italiani sceglierà il risparmio. Gli altri compreranno vestiti o affronteranno bollette e altre spese

Fonte: ANSA Quanto vale la quattordicesima nel 2025 e come verrà spesa.

La quattordicesima nel 2025 è più ricca, come evidenzia una ricerca realizzata da Confesercenti in collaborazione con Ipsos.

Quest’anno la mensilità aggiuntiva che sarà erogata tra giugno e metà luglio varrà 12,3 miliardi di euro, in crescita di circa 500 milioni rispetto al 2023.

Come verrà spesa la quattordicesima 2025

A beneficiarne saranno circa 8 milioni di lavoratori dipendenti (oltre ai pensionati) soprattutto impiegati nel settore terziario.

La maggior parte dei destinatari userà la somma per consumi legati alla stagione estiva: il 48% investirà parte della quattordicesima in vacanze e viaggi, consolidando il legame tra l’entrata extra e le spese per il tempo libero. Seguono il risparmio (24%) e gli acquisti nei saldi (19%).

Ma c’è anche chi utilizzerà la mensilità per far fronte a spese più essenziali: il 15% la userà per pagare bollette o rate, l’11% per mutui o finanziamenti e un altro 15% per spese sanitarie.

Non mancano le differenze territoriali: al Sud e nelle Isole, il 13% destinerà la somma ai centri estivi per i figli, quota che sale al 20% nel Centro Italia e si attesta all’11% al Nord.

Benessere psicologico

Secondo il sondaggio, il 61% degli intervistati afferma che la quattordicesima consente di vivere l’estate con maggiore tranquillità. La percentuale sale al 67% tra i giovani 18-34 anni e si mantiene elevata anche tra gli adulti e in tutte le aree geografiche. Per il 31%, la mensilità è essenziale per sostenere spese altrimenti non affrontabili.

La tempistica è considerata ideale dal 64% del campione, che la ritiene utile proprio per fronteggiare le spese estive. Solo il 9% preferirebbe riceverla in un altro periodo dell’anno, mentre per il 27% non fa differenza.

L’appello di Confesercenti

Secondo Confesercenti, una tassazione agevolata al 10% sulle mensilità aggiuntive, ovvero tredicesima e quattordicesima, permetterebbe di liberare fino a 8 miliardi di euro di consumi aggiuntivi.

L’associazione propone di finanziare l’intervento attraverso le risorse derivanti dalla riduzione dello spread: 5 miliardi nel 2025, altri 5 nel 2026, fino a 8 miliardi nel 2027. La misura, in parte, si autofinanzierebbe, generando circa 2 miliardi di gettito fiscale grazie all’incremento dei consumi.

Così spiega Nico Gronchi, vicepresidente vicario di Confesercenti e Presidente di Assoterziario:

La quattordicesima è una boccata d’ossigeno per milioni di famiglie italiane: consente spese – come vacanze, centri estivi per i figli, saldi – a cui in tanti, altrimenti, sarebbero costretti a rinunciare, ed aiuta ad affrontare con maggiore serenità la stagione estiva. Come la tredicesima a Natale la quattordicesima in estate è attesa perché consente un “upgrade” di spesa, rompendo la rigidità dei bilanci domestici. Non è solo un sostegno concreto: è anche una spinta psicologica, un’iniezione di fiducia per lavoratori e famiglie.

L’allarme sui contratti pirata

Un altro fronte critico sollevato da Confesercenti è quello dei contratti pirata, che privano oltre 800.000 lavoratori del terziario del diritto alla quattordicesima, sottraendo circa 1 miliardo di euro e generando concorrenza sleale tra le imprese. L’associazione chiede un’azione contro i contratti pirata, dal momento che vanno a colpire non solo i lavoratori, ma l’intero sistema economico.

Come si calcola la quattordicesima

Si ricorda, per concludere, che il calcolo della quattordicesima si effettua considerando il periodo che va dall’1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo. L’importo varia in base al Ccnl di riferimento. Di solito l’importo della quattordicesima è uguale alla retribuzione lorda del mese in cui viene erogata ed è al 100% solo se il lavoro è avvenuto durante tutto il periodo considerato.