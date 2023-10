Fonte: 123RF Le migliori startup italiane del 2023 secondo LinkedIn

Torna per la sua quarta edizione la LinkedIn Top Startups, classifica stilata dal social network dedicato al mercato del lavoro e al networking. La lista enumera le 10 migliori e più promettenti giovani aziende italiane che riescono a crescere e ad attirare clienti e investimenti nonostante la situazione economica poco favorevole.

LinkedIn Top Startups: come sono stati raccolti i dati

Per stilare la classifica gli analisti di LinkedIn hanno preso in considerazione quattro aspetti fondamentali:

la crescita della forza lavoro di queste aziende,

l’interesse delle persone in cerca di impiego in queste startup,

le interazioni degli utenti con le aziende e i loro dipendenti,

la loro capacità di attrarre talenti dalle aziende incluse nella precedente classifica LinkedIn Top Companies.

Allargati i criteri per il 2023

Nella classifica 2023 sono poi stati modificati i requisiti di idoneità: il criterio relativo all’anno di fondazione è stato allargato per includere più aziende che si trovano nelle prime fasi di crescita.

Il conteggio relativo al numero dei dipendenti include anche quelli delle società acquisite in Italia. Per “sede” si intende la sede principale in Italia.

Le migliori startup italiane per LinkedIn

Di seguito la classifica delle 10 migliori giovani aziende italiane.

10 – Fiscozen

Al decimo posto troviamo Fiscozen, tech company che dal 2018 si rivolge ai liberi professionisti italiani fornendo una piattaforma per la gestione online delle partite Iva che comprende fatturazione, adempimenti, previdenza, dichiarazione dei redditi e consulenza fiscale individuale. Dà lavoro a 160 dipendenti e ha la sua sede principale a Milano.

9 – Up2You

Al nono posto c’è Up2You, startup che dal 2020 opera nel mercato greentech mettendo a disposizione delle aziende strumenti digitali per misurare, ridurre e compensare le emissioni, oltre che per coinvolgere i dipendenti nelle attività legate alla sostenibilità. La sede principale è a Milano. Up2You ha 40 dipendenti.

8 – Scalapay

All’ottavo posto c’è Scalapay, azienda fondata nel 2019 e che ha 200 dipendenti nella sua sede di Milano. La startup opera nell’ambito del business management. Il servizio di “Buy now, pay later” di Scalapay consente ai clienti di dilazionare i pagamenti in 3 o 4 rate senza interessi. Scalapay opera in oltre 7mila negozi fisici e negli e-store di oltre 5mila marchi

7 – Smartpricing

Fondata nel 2020 ad Arco (TN) dà lavoro a 100 dipendenti e opera nell’ambito dello sviluppo software. Il software messo a disposizione da Smartpricing permette alle imprese del settore dell’ospitalità di stabilire in tempo reale qual è il prezzo più profittevole e pubblicarlo in automatico sui diversi canali di vendita.

6 – Vedrai

Vedrai opera nell’ambito servizi IT e consulenza IT, ha 110 dipendenti in Italia e dal 2020 ha la sua sede principale a Milano. Vedrai offre soluzioni di intelligenza artificiale a supporto dei processi decisionali delle imprese.

5 – Serenis

Serenis esiste dal 2021, ha 30 dipendenti e ha la sua sede a Milano. Opera nell’ambito della consulenza psicologica online offrendo percorsi di psicoterapia, di coaching e di supporto psicologico in videochiamata.

4 – Starting Finance

Starting Finance opera dal 2018, ha 30 dipendenti e ha sede a Roma. L’azienda opera nel campo dell’educazione finanziaria e formazione. Starting Finance si ripropone di avvicinare le nuove generazioni al mondo economico-finanziario.

3 – Banca Aidexa

Al gradino più basso del podio troviamo Banca Aidexa. Fondata nel 2020, ha 70 dipendenti e la sua sede è a Milano. Banca AideXa punta a semplificare l’accesso al credito per le Pmi e le partite Iva italiane.

2 – Unobravo

Medaglia d’argento per Unobravo, servizio di consulenza psicologica online. La fondazione risale al 2020, ha 120 dipendenti e la sede principale è a Casalnuovo di Napoli. Sulla base di un questionario, Unobravo associa alle esigenze dell’utente il terapeuta più adatto, per offrirgli un servizio di consulenza psicologica online esclusivamente in videochiamata. Unobravo è stata premiata anche dalla classifica Great Place to Work come eccellenza del Sud.

1- Chora Media

La medaglia d’oro se l’aggiudica Chora Media, azienda che crea contenuti audio e video online. È stata fondata a Roma e opera dal 2020. Attualmente ha 60 dipendenti. Chora Media è una società specializzata nello storytelling che lavora su diversi formati a partire dai podcast.

Altre classifiche sulle aziende italiane

