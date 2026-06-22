123RF Le nuove regole per il lavoro di domenica

Nel mondo del lavoro pubblico, poche questioni generano altrettanta confusione quanto il trattamento delle prestazioni svolte di domenica. A fare chiarezza è intervenuta di recente l’Aran, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, con un orientamento applicativo che chiarisce gli effetti del riposo compensativo introdotto dal Ccnl Funzioni Locali 2022-2024.

Due tutele distinte per chi lavora di domenica

Quando un dipendente pubblico viene chiamato eccezionalmente a prestare servizio nella giornata di riposo settimanale, il contratto collettivo prevede due misure di protezione ben distinte e non sovrapponibili.

La prima è di natura economica: per ogni ora lavorata di domenica spetta una maggiorazione del 50% sulla retribuzione ordinaria. Non si tratta di un’indennità discrezionale, ma di un diritto contrattuale preciso, direttamente collegato alla natura straordinaria della prestazione.

La seconda tutela è di tipo fisiologico: il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di almeno 24 ore consecutive, da fruire entro 15 giorni dall’evento e, in ogni caso, non oltre due mesi. Questo periodo minimo di riposo si ricollega all’articolo 9 del Decreto Legislativo 66/2003, norma di derivazione europea che mira a garantire un adeguato recupero psicofisico a tutti i lavoratori, pubblici e privati.

Cosa introduce l’Aran

Fin qui, la disciplina potrebbe sembrare lineare. Il dubbio interpretativo riguardava la possibilità che il riposo compensativo riducesse il debito orario settimanale del dipendente.

La risposta dell’Agenzia è no. Il riposo non annulla le ore già lavorate di domenica e non genera automaticamente un minor debito orario per la settimana in corso. Il principio da tenere a mente è che il riposo è aggiuntivo, non sostitutivo. Il dipendente recupera una giornata di riposo, ma resta tenuto a rispettare il monte ore settimanale previsto dal contratto, pari di norma a 36 ore nei rapporti a tempo pieno.

Le ore lavorate di domenica restano conteggiate ai fini del bilancio orario e il saldo finale dipende dal rapporto tra la prestazione effettuata e il turno teorico giornaliero.

Come funziona il calcolo

L’Aran spiega che il saldo settimanale corrisponde alla differenza tra l’orario teorico e le ore effettivamente lavorate, comprese quelle svolte di domenica.

Ad esempio, se un dipendente lavora 3 ore di domenica e se il suo turno teorico giornaliero è di 6 ore, al momento della fruizione del riposo compensativo resterà un debito di 3 ore. Con un turno teorico di 9 ore, il debito salirebbe a 6 ore. In entrambi i casi, queste ore andranno recuperate successivamente, in accordo con l’amministrazione.

Se invece un dipendente lavora 9 ore di domenica con un turno teorico di 8 ore, si genererà un credito di 1 ora. Con un turno teorico di 6 ore, il credito maturato sarebbe invece di 3 ore. In questi casi, sarà l’amministrazione a dover riconoscere il recupero delle ore eccedenti.

Cosa cambia per i dipendenti pubblici

L’orientamento dell’Aran chiarisce che lavorare di domenica comporta diritti precisi ma non modifica il monte ore settimanale contrattuale. Il risultato finale potrà essere un debito orario da recuperare o un credito da utilizzare, a seconda delle ore effettivamente lavorate rispetto al turno teorico.

Per dipendenti e amministrazioni ciò comporta una gestione più attenta dei fogli presenza. Il saldo orario dovrà infatti essere calcolato caso per caso, sulla base delle ore effettivamente prestate. Un chiarimento che, pur tecnico, ha ricadute concrete sulla busta paga e sull’organizzazione del lavoro di migliaia di dipendenti pubblici in tutta Italia.