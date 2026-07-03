Il datore di lavoro mi scrive fuori orario per cambiare il turno: posso rifiutarmi?

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“Avvocata, il datore di lavoro ormai mi scrive sempre la sera per cambiare il turno del giorno dopo. Devo leggere e rispondere anche se ho finito?”. Il problema è sempre più comune. Nel 2026 Eurofound ha rilevato che un lavoratore su cinque nell’Unione europea viene contattato per ragioni di lavoro fuori dall’orario anche più volte al mese.

Il datore può chiedere un cambio turno per esigenze organizzative. L’obbligo di adeguarsi richiede una comunicazione valida, un preavviso utile e una base nel contratto, nel CCNL, nella reperibilità o nella normativa aziendale. Senza questi elementi, rifiutare un cambio orario di lavoro può essere difendibile. Il rischio disciplinare sorge quando il nuovo turno era esigibile e il lavoratore era tenuto a conoscerlo.

Mi arriva un WhatsApp la sera: devo leggerlo?

A fine turno, il lavoratore deve controllare WhatsApp, SMS, email solo se il rapporto lo prevede: reperibilità, accordo individuale, policy chiara, CCNL o fascia di disponibilità già stabilita.

Il gruppo WhatsApp aziendale non equivale a reperibilità infinita. Anche il telefono personale usato per ragioni di servizio non trasforma ogni sera in tempo a disposizione dell’azienda.

“Se il dipendente riceve una comunicazione, l’azienda deve dimostrare che quel canale era previsto, che il lavoratore doveva controllarlo e che il cambio turno era arrivato in tempo utile”.

Nel lavoro agile, l’art. 19 della legge n. 81 del 2017 impone all’accordo di indicare tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Negli altri rapporti, la tutela passa da orario di lavoro, riposo, reperibilità, buona fede e contratto collettivo.

Il disagio sorge se il messaggio fuori orario diventa una prassi. Il lavoratore non contesta solo il messaggio serale. Contesta l’aspettativa di risposta immediata, il cambio turno comunicato fuori orario e il tempo usato per gestire richieste arrivate quando la prestazione era finita. Se poi l’azienda apre una contestazione, rilevano le prove concrete: ora di invio, canale usato, lettura, risposta, regole aziendali, reperibilità e turno originario già comunicato.

Il datore può cambiarmi il turno per il giorno dopo?

“Il preavviso serve a rendere il nuovo turno esigibile”.

Un conto è una modifica comunicata secondo la turnazione aziendale. Altro è un messaggio arrivato la sera per la mattina dopo, quando il lavoratore ha già finito la giornata e non risulta reperibile. In questo caso l’azienda deve poter spiegare perché quel cambio fosse vincolante proprio da quel momento e perché quel canale dovesse essere controllato fuori orario.

Il D.lgs. n. 66 del 2003 fissa i limiti minimi che il cambio turno deve rispettare.

l’ orario di lavoro è il tempo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue mansioni;

è il tempo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue mansioni; il periodo di riposo è il tempo che resta fuori dall’orario di lavoro;

è il tempo che resta fuori dall’orario di lavoro; il lavoratore ha diritto ad almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore e al rispetto del limite medio di 48 ore settimanali, straordinario compreso.

Il Decreto trasparenza (D.lgs. n. 104 del 2022) impone al datore di rendere conoscibili la programmazione dell’orario normale, le condizioni dello straordinario e le eventuali condizioni dei cambi di turno. Nei rapporti con organizzazione in tutto o in gran parte imprevedibile, il lavoratore deve conoscere anche ore e giorni di riferimento e periodo minimo di preavviso. Per chi lavora a turni, la prevedibilità dell’orario non è una comodità personale. È una condizione per sapere quando la prestazione può essere richiesta.

Se non rispondo o non vado al nuovo turno, cosa rischio?

Non rispondere e non presentarsi al nuovo turno non hanno lo stesso peso. La mancata risposta a un messaggio arrivato fuori orario è difendibile se il lavoratore non era reperibile e non aveva obbligo di controllare quel canale. L’assenza, invece, può essere letta dall’azienda come mancata esecuzione della prestazione.

La contestazione disciplinare regge solo se il datore dimostra che il cambio turno era legittimo, che il canale usato era previsto, che la comunicazione è arrivata in tempo utile e che il dipendente era tenuto a prenderne conoscenza. Senza questa prova, il messaggio resta una comunicazione. D’altro canto, il rifiuto del cambio turno ha una base difensiva se la variazione arriva senza preavviso utile, incide sui riposi, contrasta con il CCNL o pretende una disponibilità fuori orario mai pattuita. Qui il lavoratore non sta negando il potere organizzativo dell’azienda. Sta contestando l’esigibilità concreta del nuovo turno.

Il rischio cresce quando il cambio era previsto dal contratto o dalle regole aziendali, comunicato con modalità valide e compatibile con i limiti dell’orario di lavoro. Se il dipendente conosceva il nuovo turno e decide di non presentarsi, l’assenza può portare a una contestazione disciplinare. Nei casi più gravi o ripetuti, può entrare anche il tema del licenziamento per rifiuto del cambio turno, sempre con verifica della proporzionalità della sanzione. Il rifiuto secco è la scelta più esposta.

Se sono part-time o non sono reperibile, posso dire no?

Nel part-time l’orario è parte dell’equilibrio contrattuale. Chi accetta un part-time organizza su quella collocazione un secondo lavoro, i figli, lo studio, le cure familiari, gli spostamenti. Per questo il cambio orario di lavoro part time non può essere trattato come un normale aggiustamento della turnazione.

L’art. 6 del D.lgs. n. 81 del 2015 disciplina le clausole elastiche, cioè le clausole che consentono di spostare la collocazione temporale della prestazione o di aumentarne la durata. Servono una base valida, il rispetto delle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, un preavviso di due giorni lavorativi salvo diverse intese e le compensazioni previste dai CCNL.

Se la reperibilità è prevista dal contratto, dal CCNL, da un accordo o da una policy chiara, il lavoratore può essere tenuto a rispondere fuori orario nei limiti di quella regola. Senza reperibilità, il datore deve spiegare da dove nasce l’obbligo di leggere WhatsApp, rispondere subito e adeguarsi al nuovo turno quando la prestazione era già finita.

Nello smart working conta la fascia di disconnessione. L’art. 19 della legge n. 81 del 2017 impone all’accordo di indicare tempi di riposo e misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti di lavoro. Quella fascia serve a separare il tempo della prestazione dal tempo che resta fuori dal rapporto. Se il cambio turno arriva lì dentro, l’azienda deve avere una ragione giuridica per pretendere una risposta.

Il diritto alla disconnessione serve a impedire che il riposo del lavoratore venga modellato sulle urgenze dell’azienda. Se chat, mail e gruppi aziendali producono una reperibilità di fatto, il tema può riguardare anche l’art. 2087 c.c., perché il datore deve tutelare l’integrità fisica e morale del dipendente. La responsabilità organizzativa resta di chi governa strumenti, piattaforme, canali e regole di contatto.