Turni di 20 ore, silos dipinti senza protezioni e infortuni taciti sotto minaccia di licenziamento: per la Cassazione è estorsione dell'azienda

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123RF Ricatti, norme violate e minacce sul lavoro, quando il datore di lavoro può rischiare di rispondere penalmente e che cosa devono sapere i dipendenti

La minaccia di perdere il posto può assumere risvolti molto più gravi di una semplice violazione delle regole sul rapporto lavorativo, sconfinando nel penale.

In proposito la Cassazione con la sentenza 25337/2026 affronta il caso concreto di alcuni lavoratori che, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, sarebbero stati costretti ad accettare determinate condizioni attraverso il subdolo ricatto del licenziamento.

Venti ore di lavoro, mansioni diverse e assenza di protezioni

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, alcuni dipendenti di un’azienda manifatturiera erano stati costretti, sotto minaccia del licenziamento, a prestare attività per 20 ore consecutive, svolgere mansioni diverse da quelle proprie del loro profilo professionale e dipingere silos senza dispositivi di protezione individuale. In un altro episodio, un lavoratore sarebbe stato costretto a fornire una versione non veritiera di un infortunio sul lavoro, così da evitare conseguenze all’azienda.

Le condotte erano state ricondotte dai giudici penali a un più ampio “sistema punitivo a progressione scalare“, nel quale rientravano anche la firma di fogli da parte dei lavoratori, la richiesta di prestazioni durante periodi di cassa integrazione e altre pressioni esercitate sul lavoro.

Perché in questa vicenda c’è un reato di estorsione compiuto dall’azienda

Dal lato penale non è la semplice violazione delle norme lavoristiche o antinfortunistiche a evidenziare l’estorsione. Perché si possa parlare di questo reato (distinguendo ad esempio dal mobbing in ufficio) è necessario che la vittima venga costretta — mediante violenza o minaccia — a fare o omettere qualcosa, con conseguente danno per la vittima e ingiusto profitto per l’autore della condotta.

In questa vicenda, secondo quanto accertato dalla magistratura, la minaccia del licenziamento era lo strumento di pressione con cui i lavoratori venivano indotti ad accettare condizioni che, liberamente, avrebbero potuto rifiutare. Il vantaggio per gli imputati non consisteva quindi semplicemente nell’esercitare un potere datoriale, ma negli specifici benefici economici derivanti dalle prestazioni e dalle condotte imposte.

La Cassazione individua, in particolare, tre componenti dell’ingiusto profitto:

il mancato pagamento di quanto dovuto per il lavoro straordinario;

l’utilizzazione della prestazione lavorativa durante la copertura degli ammortizzatori sociali;

l’elusione delle conseguenze derivanti dalle violazioni della normativa antinfortunistica.

A fronte di tali vantaggi, il danno per i lavoratori si palesava nelle condizioni alle quali erano stati costretti a sottostare: lo sfruttamento senza stipendio, il grave rischio di infortunio e l’impossibilità di denunciare per minaccia di licenziamento.

È proprio questo collegamento tra minaccia, costrizione, danno al lavoratore e ingiusto profitto a distinguere — nella ricostruzione accolta dalla Cassazione — la vicenda da una semplice irregolarità nel rapporto. La violazione delle norme sulla sicurezza, considerata isolatamente, non integra infatti automaticamente il reato di estorsione. Ha invece importanza quando viene inserita in un meccanismo coercitivo finalizzato a ottenere un vantaggio ingiusto (come anche nel caso di chi viene forzato ad accettare un ruolo in azienda).

Come si è difesa l’azienda nel ricorso presso la Suprema Corte

La difesa degli imputati aveva provato a smontare la ricostruzione dei giudici di merito. Tra le questioni sollevate in Cassazione c’erano la prescrizione, la mancata precisa individuazione dei fatti, l’attribuzione delle diverse condotte ai singoli imputati, la credibilità dei lavoratori, alcuni vizi motivazionali e il travisamento della prova.

A rafforzare la contestazione, la difesa aveva richiamato anche una precedente causa davanti al giudice del lavoro, promossa da uno dei dipendenti, conclusasi negativamente sulle domande relative allo straordinario e alle condotte vessatorie. Secondo i ricorrenti, quella sentenza aveva esaminato le prove e scovato alcune incongruenze nelle dichiarazioni dei lavoratori, elementi che sarebbero stati invece trascurati o travisati dai giudici penali.

La Corte ha però respinto il ricorso.

In Cassazione non si fa un nuovo processo sui fatti

Un passaggio chiave della sentenza riguarda i limiti del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado nel quale ricostruire nuovamente i fatti o scegliere quale testimonianza ritenere più credibile. Il controllo riguarda la correttezza logico-giuridica della decisione.

La Corte ha inoltre spiegato che alcune questioni prospettate nel ricorso non erano state sottoposte al giudice d’appello. Per legge, non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Cassazione.

Era in gioco poi la cosiddetta “doppia conforme“: le decisioni di primo e secondo grado seguivano gli stessi criteri nella valutazione delle prove e quella d’appello richiamava più volte la sentenza del Tribunale. Usando le parole della Cassazione, le due pronunce potevano essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale, tanto che la Corte ha ritenuto logicamente e giuridicamente adeguata la ricostruzione compiuta nei due gradi di merito.

Andavano bocciate, invece, tutte le censure della difesa su presunte fragilità della motivazione della sentenza impugnata. Tra gli elementi contestati c’era, come accennato, anche il precedente giudizio davanti al giudice del lavoro. La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto che quella pronuncia facesse venir meno la motivazione dei giudici penali, rilevando che la Corte d’appello aveva già esaminato e spiegato la sua incidenza nel quadro della ricostruzione penale.

Che cosa cambia

Al di là della conferma delle condanne per estorsione e della condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e di quelle in favore delle parti civili, la sentenza 25337/2026 della Cassazione offre una considerazione più generale: sul lavoro, una regola di sicurezza è realmente efficace solo se il lavoratore può applicarla senza temere conseguenze personali. Allo stesso modo, un canale di segnalazione rischia di perdere la propria funzione se chi segnala una situazione di pericolo teme di essere penalizzato per averlo fatto.

Inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale delineato, la pronuncia mostra come la sistematica minaccia di licenziamento possa assumere rilievo anche quando sia formulata verbalmente e il rapporto prosegua, se viene utilizzata come strumento di pressione per costringere il dipendente ad accettare determinate condizioni irregolari.

La pressione può quindi incidere sui comportamenti molto prima che emerga un episodio penalmente rilevante. Il lavoratore può smettere di fare domande, evitare di segnalare un’anomalia, accettare un’attività insicura o tacere su un infortunio per paura delle conseguenze. In questo senso, la sentenza richiama l’importanza di una sicurezza effettiva, nella quale il potere gerarchico e disciplinare non diventi uno strumento di coercizione.

Nel caso esaminato è inoltre importante non confondere il piano generale della prevenzione e della sicurezza sul lavoro con l’accertamento penale compiuto dalla Cassazione. Quest’ultimo riguarda specifiche condotte e una precisa qualificazione giuridica dei fatti: l’estorsione richiede infatti la presenza degli elementi previsti dall’art. 629 c.p., ossia la costrizione mediante violenza o minaccia, il danno altrui e l’ingiusto profitto. Allo stesso modo, l’eventuale esito di un giudizio civile del lavoro non determina automaticamente quello del processo penale, che resta autonomo, garantisce tutela e si fonda sul materiale probatorio acquisito in quell’ambito.