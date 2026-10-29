A settembre gli occupati sono 24 milioni e 328mila. Il tasso di disoccupazione è al 6,3% contro il 6,2% di agosto e il 5,9% dell'anno scorso

iStock Tatiana rico A settembre l’occupazione rimane stabile al 63%.

Secondo gli ultimi dati Istat relativi all’occupazione, il mese di settembre mostra un’economia in cui la spinta alla creazione di nuovi posti di lavoro va rallentando mentre ci sono importanti segnali di precarizzazione per via della sostituzione di contratti indeterminati con contratti a termine.

Ma c’è anche il rovescio della medaglia, rappresentato dalla contestuale diminuzione degli inattivi su base annua (-293mila), che indica un segnale di fiducia nel complesso. Le persone tornano a cercare un’occupazione, anche se l’assorbimento da parte delle imprese stenta a stare al passo nel breve termine.

Occupazione e disoccupazione a settembre 2026

Il dato più preoccupante è relativo al tasso di disoccupazione: a settembre 2026 è pari al 6,3%. A settembre 2025 era pari al 5,9% mentre a settembre 2024 era del 6,1%.

Guardando i dati in dettaglio, a settembre 2026 il numero di occupati è pari a 24 milioni e 328mila unità. Un dato più o meno stabile rispetto al mese precedente.

Cresce, dunque, la disoccupazione mentre contestualmente cresce anche l’inflazione. Un colpo per il portafoglio, soprattutto per chi è socialmente più fragile.

Questo l’andamento della disoccupazione giovanile (15-24): settembre 2026 al 19,9%, settembre 2025 al 20,5% e settembre 2024 al 18,6%.

La crescita dei dipendenti a termine, che sono 2 milioni e 567mila unità, è compensata dal calo dei dipendenti permanenti (che sono 16 milioni e 490mila unità).

Rimane stabile il numero dei lavoratori autonomi (pari a 5 milioni e 270mila unità).

L’occupazione rispetto a settembre 2025 (+198mila occupati in un anno) interessa:

i dipendenti permanenti (+71mila);

quelli a termine (+89mila);

e gli autonomi (+38mila).

Nel confronto mensile i tassi di occupazione, disoccupazione e inattività rimangono invariati:

tasso di occupazione 63%;

tasso di disoccupazione 6,3%;

tasso di inattività 32,7%.

Chi cerca lavoro in Italia

La crescita delle persone in cerca di lavoro (+0,3%, pari a +4mila unità) coinvolge soprattutto le donne, i 25-34enni e i 35-49enni.

Il numero dei disoccupati

Secondo l’Istat, il numero di disoccupati diminuisce tra gli uomini e nelle classi d’età. Il tasso di disoccupazione è stabile al 6,3% e quello giovanile cala al 19,9% (-0,4 punti).

Rispetto al trimestre precedente, le persone in cerca di lavoro crescono del 7,2% (+108mila unità) e gli inattivi di 15-64 anni diminuiscono dello 0,8% (-101mila unità).

Popolazione per genere e condizione professionale

Di seguito i dati relativi all’occupazione del mese di settembre 2026 (variazioni congiunturali):

Valori assoluti

(migliaia di unità) set26

ago26

(assolute) set26

ago26

(percentuali) lug-set26

apr-giu26

(assolute) lug-set26

apr-giu26

(percentuali) MASCHI Occupati 13.955 -12 -0,1 +17 +0,1 Disoccupati 844 -6 -0,7 +41 +5,3 Inattivi 15-64 anni 4.487 +24 +0,5 -56 -1,2 FEMMINE Occupati 10.373 +5 0,0 -30 -0,3 Disoccupati 776 +10 +1,3 +66 +9,5 Inattivi 15-64 anni 7.634 -27 -0,4 -46 -0,6 TOTALE Occupati 24.328 -7 0,0 -13 -0,1 Disoccupati 1.620 +4 +0,3 +108 +7,2 Inattivi 15-64 anni 12.121 -3 0,0 -101 -0,8

Qui sotto i le variazioni tendenziali:

set26

set25

(assolute) set26

set25

(percentuali) MASCHI Occupati +126 +0,9 Disoccupati +41 +5,0 Inattivi 15-64 anni -110 -2,4 FEMMINE Occupati +72 +0,7 Disoccupati +77 +11,0 Inattivi 15-64 anni -183 -2,3 TOTALE Occupati +198 +0,8 Disoccupati +117 +7,8 Inattivi 15-64 anni -293 -2,4

Occupati per posizione professionale e carattere dell’occupazione

Qui sotto una tabella che mostra la distribuzione degli occupati per posizione professionale a settembre 2026 (variazioni congiunturali):

Valori assoluti

(migliaia di unità) set26

ago26

(assolute) set26

ago26

(percentuali) lug-set26

apr-giu26

(assolute) lug-set26

apr-giu26

(percentuali) OCCUPATI 24.328 -7 0,0 -13 -0,1 Dipendenti 19.057 -7 0,0 +18 +0,1 – permanenti 16.490 -108 -0,7 +35 +0,2 – a termine 2.567 +101 +4,1 -17 -0,7 Indipendenti 5.270 0 0,0 -32 -0,6

Qui sotto un altro punto di vista sull’occupazione, tenendo conto delle variazioni tendenziali: