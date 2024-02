Tutto pronto per il maxi concorso che mette a disposizione 45 mila posti per oltre 373 mila candidati: i calendari e le materie delle prove ufficializzate

Fonte: ANSA Ministero della Difesa, concorso anche per diplomati: come candidarsi

Via al maxi concorso della scuola 2024, con oltre 373 mila candidati pronti a contendersi le 45 mila cattedre in ballo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, ha ufficializzato quelli che saranno i calendari delle prove scritte e orali per i posti per la scuola dell’infanzia e primaria e per la secondaria, con modalità di selezione nuove per il nuovo “concorsone” indetto dal dicastero. Via l’11 marzo, ma attenzione alle date di convocazione che saranno comunicate dai vari Uffici Scolastici regionali.

Le nuove modalità di selezione

Un concorso atteso da centinaia di migliaia di docenti in tutta Italia che finalmente potranno aspirare a rincorrere un posto nelle scuole del Bel Paese. Oltre 373 mila, come detto, i candidati che si apprestano ad accedere al maxi concorso che, nella versione del 2024, vedrà il debutto di una nuova modalità di selezione “computer based”.

Dopo l’annuncio del ministro Giuseppe Valditara sulla nuova Maturità, anche il concorso sarà infatti nuovo. I candidati, infatti, saranno chiamati ad affrontare una prova scritta di 100 minuti che prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Nello specifico, le materie d’esame saranno pedagogia, psicopedagogia e didattica (40 quesiti di cui 10 in ambito pedagogico, 15 in ambito psicopedagogico e 15 in ambito metodologico didattico), inglese B2 (5 domande) e competenze digitali (5 quesiti).

Per ritenere superata la prova scritta bisognerà raggiungere i 70 punti sui 100 a disposizione. Successivamente sarà il momento della prova orale, in cui verranno affrontati più nello specifico gli aspetti legati ai contenuti della materia per cui ci si candida. L’esame orale mirerà ad accertare il grado di conoscenza e di competenza del candidato nella disciplina per la quale partecipa, le competenze didattiche generali, la capacità di progettazione, l’uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

L’orale durerà massimo 45 minuti per la scuola secondaria e 30 minuti per infanzia e primaria, salvo nei casi in cui è previsto lo svolgimento della prova pratica e fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili per i candidati che ne hanno fatto richiesta.

Il calendario delle prove

Ma quando avverranno le prove? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il calendario e pubblicato le date degli esami per il maxi concorso della scuola 2024. Nello specifico:

11 e 12 marzo per le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria;

per le prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria; dal 13 al 19 marzo le prove per la scuola secondaria (5 giorni, esclusi sabato e domenica).

Dato l’elevato numero di candidati che avranno accesso al concorso, gli aspiranti docenti verranno divisi su più turni di convocazione, se necessario sia di mattina che di pomeriggio, comunicati in seguito dai vari Uffici Scolastici regionali che intanto hanno registrato il flop delle iscrizioni al Liceo Made in Italy.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle 8 per il turno mattutino e alle 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

I posti a disposizione

I candidati, come detto, sono in totale 373 mila, di cui 69.117 per la scuola dell’infanzia e primaria, 303.687 per la scuola secondaria. Ma i posti a disposizione sono di meno, quasi 45 mila.

Nello specifico il maxi concorso della scuola 2024 è stato indetto per 44.654 posti a disposizione: 15.340 per la scuola dell’infanzia e primaria, 29.314 per la scuola secondaria.