Come organizzare il perfetto viaggio bleisure

Quali sono gli ingredienti necessari di un viaggio che concilia lavoro e tempo libero? Ecco come i tour operator riescono a trarre il meglio da una trasferta ricca di impegni, meeting e presentazioni.

Qualcuno direbbe che il lavoro non va mai in vacanza, ma fortunatamente verrebbe subito smentito dal fenomeno del momento. Si chiama bleisure e ha già conquistato tante aziende in tutto il mondo. L’espressione unisce due termini inglesi, business e leisure, cioè lavoro e tempo libero. In una società frenetica come quella di oggi, queste soluzioni sono un ottimo modo per conciliare lavoro e relax.

Tuttavia, organizzare un viaggio bleisure è tutt’altro che facile: occorre integrare all’interno di un’unica esperienza sia appuntamenti e attività lavorative, sia occasioni di svago e divertimento. Naturalmente, questo tipo di vacanza è costruita su misura per la persona che dovrà viverla, perciò occorre conoscere bene qual è il suo impiego, ma anche le passioni e gli hobby preferiti. Tra i diversi tour operator che propongono questo tipo di esperienze, spicca Go Far Travel, l’azienda specializzata nell’organizzazione di viaggi d’affari e bleisure. Il cliente viene assistito in ogni fase organizzativa, e non viene lasciato solo neanche quando giunge a destinazione. Infatti, Go Far Travel si occupa dei servizi di biglietteria, ma anche dell’organizzazione di ogni esperienza legata al business e al tempo libero.

Il segreto di ogni esperienza bleisure è trovare l’alleato giusto per costruire un viaggio su misura che unisca lavoro e divertimento, ma che sappia anche risolvere eventuali rallentamenti o difficoltà che si riscontrano una volta giunti alla meta.

In cosa consiste un‘esperienza bleisure?

I viaggi bleisure nascono come viaggi di lavoro, a cui poi vengono aggiunti alcuni momenti di ferie che permettono di visitare meglio la destinazione e svagarsi secondo le proprie passioni. Solitamente la prima parte del viaggio è dedicata proprio all’organizzazione degli incontri con eventuali clienti, presentazioni, meeting con collaboratori e colleghi, ma anche discorsi da affrontare davanti ad un pubblico numeroso. Queste attività includono la sfera lavorativa, e si concludono entro le ore pomeridiane. E quelli successivi? Molti imprenditori e professionisti approfittano del viaggio per esplorare le zone locali più caratteristiche, ascoltare concerti, guardare mostre interessanti, seguire corsi, fare escursioni, in poche parole, prendere un po’ di tempo libero.

In questo contesto un normale viaggio di lavoro che durerebbe un paio di giornate, si trasforma in qualcosa di più, un’esperienza tailor made costruita in base alle esigenze e alle passioni della persona. Insomma, dopo tutte le attività legate agli affari, si raggiunge l’Hotel, ci si toglie giacca e cravatta e ci si mette comodi, pronti per godersi qualche ora di riposo, dopo aver raggiunto un obiettivo lavorativo e per chi può anche qualche giorno in più.

I vantaggi di un viaggio bleisure

Esistono diversi motivi per organizzare un viaggio bleisure: oltre all’opportunità di unire lavoro e tempo libero, sia l’azienda che i lavoratori possono trarre numerosi benefici.

Secondo un’indagine realizzata da BridgeStreet Global Hospitality, sei lavoratori su dieci oggi hanno maggiori possibilità di fare un viaggio bleisure rispetto a cinque anni fa. E le aziende sono disposte ad organizzarlo e pagarlo in parte o totalmente. I motivi del successo sono tanti, per esempio il 96% dei lavoratori è più disposto ad una trasferta se accanto agli impegni di lavoro, può conoscere ed esplorare la destinazione. In queste esperienze la qualità del lavoro migliora e il 78% dei lavoratori è disposto ad aggiungere dei giorni di ferie per essere più produttivo e soddisfatto del lavoro svolto.

Non solo, il 73% dei professionisti ha dichiarato che il bleisure ha incrementato il senso di appartenenza alla propria azienda, e la soddisfazione personale legata al raggiungimento degli obiettivi. Infine, il lavoratore che concilia business e tempo libero è più concentrato e motivato, perché vede nei giorni di svago successivi un incentivo a dare il massimo durante le negoziazioni, gli appuntamenti e le presentazioni che caratterizzano la prima parte del viaggio.

La nascita del worksummer creativo

Il bleisure ha influenzato la nascita di una nuova figura, il worksummer creativo, ovvero un lavoratore interessato a incrementare il suo bagaglio personale e professionale e che durante un viaggio si impegna per ampliare la sua rete sociale e trovare soluzioni flessibili che permettano l’incontro tra tempo libero e business.

Nell’indagine sono elencate anche le attività preferite da questi viaggiatori: il 77% ama esplorare in lungo e in largo la meta di destinazione, il 66% desidera scoprire le tradizioni culinarie, l’arte e in generale la cultura locale. Il 33% dei lavoratori si impegna in attività outdoor, mentre il 34% vuole vivere i locali e godersi la vita notturna. (citare la fonte)

Oggi sono ancora poche le aziende che approfittano dei tanti vantaggi offerti. Solo il 14% degli intervistati ha confermato che la propria azienda offra opportunità in tal senso, mentre il 54% ha lamentato l’assenza di qualsiasi politica gestionale del genere. Addirittura, il 27% degli intervistati ha ammesso di non sapere minimamente cosa sia un viaggio bleisure.

Cosa non può mancare in un viaggio bleisure?

Insomma, gli ingredienti per creare il perfetto mix tra lavoro e tempo libero dipendono dai gusti e dalle necessità di ogni lavoratore. E la bravura del tour operator è proprio quella di comprendere, prima di organizzare, proporre prima di decidere, trovando insieme al cliente la soluzione perfetta. Go Far Travel offre una consulenza personalizzata per chi vuole trasformare una trasferta lavorativa in un’esperienza bleisure costruita su misura. I consulenti affiancano il lavoratore in tutte le sue necessità, seguendolo in tutte le fasi di viaggio, garantendo una piacevole esperienza.