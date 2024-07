Fonte: ANSA

Sono oltre mille i posti disponibili per il nuovo concorso del Ministero dei Trasporti. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la pubblicazione del Dpcm 12 giugno 2024, ha autorizzato l’avvio delle procedure di reclutamento per ben 1.133 assunzioni al Ministero dei Trasporti. Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in diversi ruoli e profili professionali per cui sarà richiesto il diploma o la laurea.

Concorso MIT, i posti disponibili

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede un totale di 1.133 assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero dei Trasporti. Si tratta di inserimenti già autorizzati lo scorso anno e non ancora effettuati. Parte dei posti programmati sarà coperta tramite nuovi concorsi pubblici che saranno banditi appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, le assunzioni autorizzate sono:

n. 1 Dirigente I fascia;

n. 22 Dirigenti II fascia;

n. 10 unità nell’Area delle Elevate Professionalità;

n. 998 unità nell’Area dei Funzionari;

n. 358 unità nell’Area degli Assistenti.

Nello specifico, nel 2024 i concorsi del Ministero Trasporti saranno indetti per:

n. 1 Dirigente I fascia;

n. 12 Dirigenti II fascia;

n. 5 Elevate Professionalità;

n. 333 Funzionari.

Modalità di reclutamento

Le modalità di reclutamento saranno miste, tra scorrimenti di graduatoria, progressioni verticali e soprattutto nuovi concorsi pubblici. In totale, nel corso del 2024 i concorsi consentiranno la copertura di 351 posti, le restanti posizioni saranno coperte tramite scorrimento di graduatorie e progressioni tra aree. I Dirigenti di II fascia saranno assunti in parte mediante i concorsi SNA.

Come avverranno le selezioni

Le selezioni pubbliche saranno per titoli ed esami. In base agli ultimi concorsi Ministero trasporti banditi, potrebbero prevedere l’espletamento di due prove d’esame, una scritta, mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla, e una orale. Di solito sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione di almeno 21/30. Durante la prova orale i candidati verranno valutati, oltre che sulle materie oggetto del bando, anche sulle competenze in lingua inglese ed informatiche.

Come fare domanda

Le indicazioni precise verranno fornite contestualmente alla pubblicazione dei bandi, che verranno pubblicati sul sito web dedicato ai concorsi MIT e, in un secondo momento, su InPA. E’ proprio sul portale di reclutamento della Pubblica amministrazione che potranno essere presentate le domande, previo accesso con le credenziali digitali Spid, Cie, Cns o eIDAS. Chi non lo avesse ancora fatto, può cominciare a registrarsi sul portale. Si consiglia inoltre di dotarsi di un indirizzo Pec personale, richiesto quasi sempre al momento della compilazione della domanda.