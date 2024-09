Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: iStock Il calendario 2024 dei concorsi pubblici.

Il calendario dei concorsi pubblici da qui alla fine del 2024 è pregno di appuntamenti cui le persone in cerca di lavoro nel pubblico impiego devono fare attenzione. L’obiettivo del governo di Giorgia Meloni è quello di arrivare a 350mila nuove assunzioni entro la fine del 2025, anche se l’esecutivo punta anche a far restare a lavoro quanto più possibile i dipendenti pubblici prossimi alla pensione. Vediamo dunque quali sono le date da cerchiare in rosso in agenda e quali sono le figure ricercate nel settore della Pubblica amministrazione.

Concorsi pubblici 2024, si parte da Bankitalia

Il primo dei concorsi pubblici in agenda in questi ultimi mesi del 2024 è quello indetto da Bankitalia. Si ricercano, nello specifico, cinque assistenti con orientamento nelle discipline economiche da destinare alla filiale di Bolzano. Ai candidati viene richiesto il requisito minimo della laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o in Scienze economiche. La scadenza per la partecipazione è alla fine di settembre, con le candidature che devono essere inviate attraverso il portale di Banca d’Italia.

Il concorso per il ministero della Giustizia 2024

Altro concorso cui poter partecipare è quello indetto dal ministero della Giustizia che cerca, nello specifico, 1.000 persone da inquadrare come conducenti di automezzi (area assistenti). Il bando è stato pubblicato il 7 agosto 2024, con le candidature che potranno essere inviate entro il 25 settembre dello stesso anno. In questo caso la domanda può essere inoltrata attraverso il portale InPA.

Inps, il concorso 2024 per più di mille assunzioni

Grande attesa per la fine del 2024 è riservata anche all’annunciato concorso dell’Inps volto all’assunzione di:

1144 assistenti ai servizi;

30 assistenti tecnici;

82 assistenti informatici.

Il concorso si rivolge ai diplomati e non prevede vincoli d’età, con i vincitori che verranno assunti a tempo indeterminato con un contratto in area B.

Ministero della Difesa, il concorso 2024

Nel calderone dei concorsi che interessano la fine del 2024 c’è sicuramente anche quello indetto dal ministero della Difesa per reclutare 1000 assistenti tecnici. Il bando, in questo caso, è già scaduto, con i vincitori che saranno assunti a tempo indeterminato come Personale civile del ministero della Difesa e inquadrati nell’area funzionale, fascia retributiva F2.

Gli altri concorsi pubblici 2024

Così come segnalato dal Sole24Ore, a partire da gennaio 2024 in Italia “sono stati lanciati 13.274 bandi che hanno messo in palio 288.558 posti, cioè 2,7 volte (+176%) quelli aperti nel 2023″. Da record, inoltre, il numero delle candidature, ben 2 milioni. Questi dati trovano conferma anche negli altri concorsi pubblici 2024 cui è ancora possibile iscriversi:

il ministero dell’Economia e delle Finanze ha indetto un concorso per titoli ed esami volto all’assunzione a tempo indeterminato di 146 magistrati tributari ;

ha indetto un concorso per titoli ed esami volto all’assunzione a tempo indeterminato di 146 ; il Comune di Milano mira ad assumere 20 nuovi funzionari e istruttori ;

mira ad assumere 20 nuovi ; il ministero degli Esteri cerca 1200 nuove persone da inquadrare nel ruolo di funzionari (320), assistenti (600), segretari di legazione e funzionari (175).

Chi fa i concorsi pubblici in Italia

Dal suddetto studio del Sole24Ore sui concorsi pubblici in Italia, emerge anche il profilo tipo dei partecipanti. Più della metà delle 1,7 milioni di persone iscritte a InPA, il 55%, è donna con il Centro-Sud che “è molto più rappresentato in una graduatoria generale”. Il maggior numero di iscritti risiede nel Lazio, 188.444, seguito da Campania, 175.438, e Sicilia, 128.791.