iStock Arriva il rinnovo per i dirigenti e professionisti, le cifre

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’Area Funzioni Centrali 2022-2024 è stato recentemente siglato all’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni). Questa intesa coinvolge 6.160 dirigenti e professionisti delle amministrazioni centrali dello Stato e segna una serie di cambiamenti importanti sia sul piano economico che normativo. Il rinnovo, che interessa una parte fondamentale della pubblica amministrazione, prevede un sostanzioso aumento degli stipendi e introduce nuove tutele per i lavoratori, mirando a valorizzare le professionalità del settore pubblico.

L’accordo sul rinnovo del contratto

Il 29 luglio 2025 è stata firmata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl delle Funzioni Centrali, valido per il triennio 2022-2024. L’accordo è stato siglato dalle sigle sindacali, con l’eccezione di Cgil e Uil, che pur esprimendo soddisfazione per il percorso svolto, si sono riservate di sciogliere formalmente l’adesione all’accordo. Il rinnovo è il frutto di un lungo lavoro di negoziazione che ha visto il coinvolgimento di tutte le principali organizzazioni sindacali e una discussione costruttiva con le amministrazioni centrali.

Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, ha sottolineato l’importanza di questo contratto, che non solo riconosce un forte incremento economico, ma mira anche a rafforzare il sistema delle relazioni sindacali, ad aggiornare il welfare e a supportare la trasformazione digitale in atto. La negoziazione si è chiusa in tempi rapidi, in meno di tre mesi, segno di una volontà di accelerare i tempi per soddisfare le necessità di aggiornamento delle normative e del trattamento economico.

Le novità introdotte per i contratti

L’accordo porta con sé numerose novità sotto il profilo normativo che vanno a migliorare il trattamento dei lavoratori e a rispondere alle nuove sfide del settore pubblico. Una delle principali innovazioni riguarda la gestione del lavoro agile che ora viene regolamentato con nuove linee guida. Queste linee guida sono pensate per conciliare vita e lavoro, migliorando l’efficienza dei servizi e aumentando la flessibilità per i dipendenti.

Un altro punto fondamentale riguarda il welfare integrativo. Le misure sono state rafforzate, con particolare attenzione al sostegno al reddito, alle politiche sanitarie, all’istruzione e alle attività culturali. Questa riforma va nella direzione di offrire un supporto più completo ai lavoratori, permettendo loro di affrontare meglio le difficoltà economiche e sociali.

Inoltre l’accordo prevede un potenziamento della formazione continua, con particolare focus sulla transizione digitale e sull’uso delle nuove tecnologie. Sono previsti corsi di formazione sull’intelligenza artificiale e sull’utilizzo dei modelli linguistici di grandi dimensioni, tecnologie che stanno ormai rivoluzionando il settore pubblico e privato.

Le nuove cifre e l’aumento degli stipendi

Uno degli aspetti più significativi di questo rinnovo contrattuale è l’incremento economico che i dipendenti delle amministrazioni centrali andranno a percepire. L’accordo prevede un aumento medio di 558 euro lordi al mese, che sarà corrisposto per 13 mensilità, con decorrenza dal gennaio 2024. A livello di categorie, i dirigenti di prima fascia vedranno un aumento medio di 980 euro al mese, mentre i dirigenti di seconda fascia riceveranno un incremento di 545 euro.

Oltre all’aumento mensile, l’accordo riconosce anche un arretrato complessivo medio di circa 9.400 euro per il periodo che va fino a ottobre 2025. Questo risarcimento economico tiene conto del tempo trascorso senza un rinnovo contrattuale e rappresenta un segnale concreto di valorizzazione del lavoro del personale pubblico.

Questi incrementi si inseriscono in un contesto di riforma e modernizzazione del settore pubblico, che mira a riconoscere adeguatamente il lavoro delle professionalità centrali. L’aumento degli stipendi, pur risentendo di una riduzione dei proventi complessivi del settore pubblico, segna un passo importante per sostenere i lavoratori in un periodo economico difficile.