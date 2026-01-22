Infortuni in casa: rischi, obblighi e tutele Inail. Scopri chi deve assicurarsi, quanto costa la polizza e cosa copre. La guida rapida

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

iStock Come funziona l'assicurazione contro gli infortuni domestici?

La casa è l’ambiente protetto per antonomasia, il rifugio in cui ci si sente al sicuro. Ma è anche il luogo in cui si possono verificare incidenti da non sottovalutare. La quotidianità domestica nasconde insidie e rischi. Basti pensare agli infortuni causati da fughe di gas o da cadute e scivolamenti, apparecchi malfunzionanti, oggetti taglienti, prese multiple non a norma, uso di fornelli e sostanze chimiche.

Per tutelare chi si prende cura della propria famiglia e della propria abitazione, Inail ha attivato la polizza obbligatoria contro gli infortuni domestici, accompagnata dalla campagna di comunicazione Non fidarti degli insoliti sospetti, giunta alla sua edizione 2026.

L’obiettivo è diffondere la cultura della prevenzione e informare i cittadini sui rischi presenti nella vita quotidiana in casa. Vediamo allora che cosa sapere per assicurarsi per tempo, e quali sono i vantaggi per gli assicurati.

Casalinghe e non solo, a chi è rivolta la polizza assicurativa

Entrata in vigore dal primo marzo 2001 con gestione affidata all’Inail, l’assicurazione infortuni domestici si applica a tutte le persone di età compresa tra 18 e 67 anni, che:

si occupano dei familiari e dell’ambiente casalingo;

si impegnano nel lavoro domestico in maniera abituale, esclusiva e gratuita;

non hanno altre attività soggette a iscrizione a casse o enti previdenziali.

Entro certi limiti, la polizza si rivolge alla generalità della popolazione.

Proprio per questo l’Inail tiene a precisare che, tra i destinatari, ci sono ad esempio i pensionati che non hanno superato i 67 anni, i cittadini stranieri con regolare soggiorno in Italia e senza altra occupazione, oppure gli studenti che svolgono lavoro domestico nella città di residenza o altrove.

Non solo. Anche chi è occupato come dipendente può giovarsi di questa assicurazione, perché la polizza si rivolge ai lavoratori in cassa integrazione e ai beneficiari di prestazioni di integrazione salariale, o in disoccupazione involontaria, come pure ai lavoratori stagionali, temporanei o a tempo determinato.

Come assicurarsi contro gli infortuni in casa con l’Inail

Nella sua campagna informativa, Inail fuga ogni dubbio. Indicando la data di inizio dell’attività domestica, l’iscrizione può essere effettuata tutto l’anno. D’altronde gli infortuni domestici non conoscono stagioni e possono potenzialmente verificarsi in ogni momento.

Ma attenzione: al fine di mantenere la copertura assicurativa continua con l’anno successivo, il rinnovo deve essere completato entro il 31 gennaio. È questa la regola da seguire, altrimenti la copertura varrà dal giorno successivo al pagamento.

Per la prima iscrizione, ci sono i seguenti passaggi obbligatori:

effettuazione dell’accesso ai Servizi online Inail tramite Spid, Cie o Cns;

redazione della domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento PagoPA;

invio dell’avviso via e-mail, contenente l’apposito codice IUV.

Il pagamento online della polizza può essere fatto sul sito web Inail, su quello di Poste Italiane, in banca o con l’app Io o Inail.

In alternativa, è possibile versare la quota presso gli sportelli fisici abilitati (Poste Italiane, banche, ricevitorie, tabaccai o supermercati) in contanti o con carta. La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo al versamento della prima iscrizione.

Circa il rinnovo, gli assicurati già iscritti ricevono ogni anno una comunicazione con l’avviso precompilato PagoPA.

Il costo della polizza, cosa copre e quando è a carico dello Stato

Il premio annuale è pari a 24 euro, non è frazionabile ma è deducibile fiscalmente e questa è una ulteriore agevolazione. Tuttavia, è esentato dal pagamento chi:

ha un reddito personale lordo fino a 4.648,11 euro;

fa parte di un nucleo familiare con reddito lordo complessivo fino a 9.296,22 euro.

In queste circostanza il premio sarà a carico dello Stato e sarà necessario usare il servizio online Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva.

La polizza ha un’ampia portata perché copre sia le pertinenze della casa (giardino, balconi, cantine, soffitte), che le aree comuni condominiali, estendendosi anche alla casa in affitto dove si trascorrono le vacanze, purché in territorio nazionale. Non solo. La protezione include piccoli lavori fai-da-te e la cura degli animali domestici.

Le prestazioni assicurative previste: fino a 12mila euro una tantum

Vediamo adesso a che cosa hanno diritto gli assicurati Inail che, nei lavori domestici o in altre attività in casa, subiscano un incidente. In caso di:

inabilità permanente tra il 6% e il 15% , Inail versa una prestazione una tantum di 395 euro;

, Inail versa una prestazione una tantum di 395 euro; inabilità permanente pari o superiore al 16% , l’istituto versa una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, fino a 1.702,23 euro;

, l’istituto versa una rendita mensile, proporzionale all’invalidità, fino a 1.702,23 euro; menomazioni gravi con invalidità totale , al beneficiario spetta anche un assegno per assistenza personale continuativa pari a 672,72 euro al mese;

, al beneficiario spetta anche un assegno per assistenza personale continuativa pari a 672,72 euro al mese; infortunio mortale, una rendita ai superstiti fino a 1.702,23 euro, più un assegno una tantum di 12.342,84 euro.

Gli interessati possono chiedere che le prestazioni siano erogate alternativamente con accredito su conto corrente o libretto nominativo bancario o postale, su carta prepagata dotata di codice Iban, oppure presso uno sportello bancario o postale (ma solo per importi fino a 1.000 euro).

La Campagna di comunicazione dell’Inail per sensibilizzare i cittadini

Inail è attiva in varie campagne per prevenire problemi di salute. Basti pensare ad esempio a quella anti burnout lavorativo.

In riferimento agli incidenti in casa, la nuova campagna dell’ente punta sulla comunicazione visiva e utilizza lo stile dei film polizieschi, mettendo in scena oggetti comuni delle abitazioni come indiziati di possibili incidenti.

L’obiettivo è duplice:

sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del corretto utilizzo degli strumenti domestici;

sollecitare alla sottoscrizione della polizza contro gli infortuni domestici.

L’ente sottolinea che avere comportamenti attenti, utilizzare dispositivi di sicurezza e rispettare le istruzioni d’uso di elettrodomestici e prodotti chimici è sempre fondamentale per prevenire gli incidenti domestici.

La legge 493/1999 ha introdotto questa specifica polizza, valorizzando dedizione e senso di responsabilità di chi svolge quotidianamente, e a tempo pieno, il proprio lavoro tra le mura domestiche. Dal punto di vista della tutela dei rischi da infortunio, la normativa equipara il lavoro in casa a quello svolto fuori casa.

Proteggere chi si prende cura della famiglia e della casa è un dovere, ma anche un gesto di responsabilità civile e sociale. Ricordarsi della polizza infortuni Inail significa, quindi, essere consci dei pericoli e utilizzare correttamente gli strumenti utili a prevenire gli incidenti, garantendo sicurezza a se stessi e ai propri cari.