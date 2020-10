Italiaonline è sinonimo di internet in Italia, con la più avanzata tecnologia propone soluzioni digitali a 360° che spaziano da servizi alle imprese alla realizzazione di contenuti diretti a un pubblico consumer.

La formula di Italiaonline per essere leader nel mercato è semplice e premiante, sia per chi la sceglie come partner per i propri progetti, sia per chi, ogni giorno, la sceglie come editore per sfogliare virtualmente i tanti siti tematici e portali generalisti con contenuti e notizie dall’Italia e dal mondo.

L’offerta B2B è ricca e completa, ed è studiata per aiutare tutte le realtà imprenditoriali nel percorso di digitalizzazione dell’Italia, dai singoli professionisti passando per le piccole e medie imprese, fino alle grandi aziende e si modula su:

Siti web: il biglietto da visita più importante, realizzato ad hoc, per essere un vero e proprio strumento di marketing per aumentare i clienti.

E-commerce: una piattaforma che, soprattutto oggi, aiuta ogni business legato al commercio a raggiungere gli obiettivi di vendita grazie alla sua semplicità di gestione, alla personalizzazione e all’integrazione con Amazon, eBay e i migliori siti di comparazione prezzi.

Presenza digitale: se si ha un’attività ma non si appare su internet nei motori di ricerca, siti, social o mappe, ogni sforzo è inutile. Mantenere i propri dati aziendali sempre aggiornati e sincronizzati sui principali punti di contatto in rete è la chiave per essere sempre presenti e farsi trovare da chi cerca online le risposte alle proprie necessità.

Pubblicità: dalla creazione alla pianificazione, Italiaonline propone soluzioni per tutte le esigenze di comunicazione. Dalla realizzazione di video promozionali, agli annunci sui motori di ricerca, alle inserzioni sui social, via mail, in TV, al cinema e sugli elenchi telefonici.

Ogni soluzione Italiaonline è studiata e proposta ai Clienti da un team di quasi 700 consulenti digitali, che coprono tutto il territorio nazionale, dalla grande città al piccolo borgo, offrendo per ogni necessità il giusto mix di strumenti innovativi.

Chi decide di affidarsi a Italiaonline per la propria pubblicità ha a sua disposizione, una platea che raggiunge quasi 30 milioni di utenti unici al mese, che visitano i siti più conosciuti del mercato (Libero, Virgilio, PgCasa.it, Supereva, DiLei, QuiFinanza, SiViaggia, Buonissimo, PagineGialle, PagineBianche, TuttoCittà, LiberoGioco) e usano i servizi di posta elettronica, Libero Mail e Virgilio Mail che contano oltre 9 milioni di account.

A questo grandissimo bacino di navigatori italiani si aggiungono anche gli utenti che visitano quotidianamente il mondo delle news online (Primaonline, Notizie.it, Globalist Italia, Blitzquotidiano.it e Ladyblitz.it, ilSussidiario.net, Linkiesta) e servizi di intrattenimento e utilità (3Bmeteo, Dailymotion, WeTransfer, ViaMichelin, greenMe,UPDAY).