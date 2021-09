Flessibile, senza limiti, sicura. Ovunque tu sia c’è sempre myPOS con una soluzione pensata solo per te

editato in: da

La pandemia ha accelerato fortemente la necessità di adottare metodi di pagamento cashless e al contempo è apparso fondamentale supportare le piccole realtà imprenditoriali fornendo loro soluzioni flessibili per rispondere prontamente alle richieste dei consumatori senza, però, provvedere a investimenti cospicui.

myPOS ha compreso le esigenze delle micro imprese e delle PMI e ha declinato questi bisogni, arricchendo il proprio portfolio di soluzioni nell’ambito dei pagamenti, con myPOS Glass.

Per comprendere il mondo myPOS, i suoi valori e conoscere meglio myPOS Glass chi meglio del CEO di myPOS Italy, Massimo Terreni, ha potuto rispondere alle domande rivolte per conto di QuiFinanza da Donatella Maisto.

Chi è myPOS?

myPOS è una delle fintech europee più innovative nell’ambito dei pagamenti, con oltre 130.000 clienti in tutto lo Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

Per le sue innovazioni nel settore dei pagamenti, myPOS ha vinto numerosi premi quali: “Best POS Innovation” al Merchant Payment Ecosystem nel 2019; “Best B2B Payment Company” al programma Breakthrough Awards nel 2020; “Best SME Omnichannel Payments Platform” da parte degli UK Enterprise Awards di SME News nel 2020.

Come si posiziona myPOS sul territorio italiano?

myPOS in Italia rappresenta la soluzione più adatta ai micro, piccoli e medi esercenti che necessitano di uno strumento evoluto per gestire i pagamenti, nonché tutte le attività che sono sempre più necessarie per una gestione efficiente del proprio business.

Quali sono i progetti e le soluzioni proposte da myPOS che si sente di consigliare per garantire la continuità del business, ma soprattutto una esperienza di qualità ed unicità?

Una delle nostre soluzioni più innovative è senza dubbio myPOS Glass, un software POS, che può trasformare ogni telefono Android che supporta un lettore NFC (Near Field Communication) in un terminale POS. È basato sulla tecnologia Tap-To-Phone di Visa ed è perfetto per chiunque lavori in movimento, poiché elimina la necessità di installare hardware.

Ma la piattaforma myPOS non offre soltanto la possibilità di accettare pagamenti con carta tramite i nostri POS pratici ed evoluti, ma rappresenta un insieme di utilities finalizzate alla gestione completa di un punto vendita.

I pagamenti accettati vengono immediatamente accreditati e resi disponibili in un conto di regolamento sempre raggiungibile sia via web che via app e grazie ad un iban permette di effettuare bonifici, pagamenti interni, automatizzare i pagamenti con i fornitori, ma anche gestire la fatturazione o semplicemente ricaricare il telefono proprio o di un cliente. Dotiamo, inoltre, i nostri clienti di una carta Visa con il quale poter utilizzare senza costi aggiuntivi i propri incassi ricevuti tramite carta.

Attraverso la nostra piattaforma i nostri clienti possono aprire in poche mosse un proprio negozio online completo di sistema per il pagamento o creare connessioni dei nostri servizi con web site già esistenti.

La reportistica aggiornata in tempo reale e il sistema di notifiche rendono, infine, il nostro lavoro trasparente e il monitoraggio molto semplice. Con myPOS sai sempre cosa succede ai tuoi incassi e pagamenti.

Quali sono i valori dell’azienda, che rappresenta in Italia, che più sono in linea con il suo modo di essere e che cerca sempre di far emergere all’interno della unit italiana, nei vari momenti di interconnessione con il Board, ma soprattutto in tutte le manifestazioni di contatto con i potenziali clienti?

I valori che contraddistinguono myPOS in Europa sono legati alla trasparenza, alla usabilità dei sistemi, al tentare si soddisfare le esigenze dei nostri clienti e guidarli anche nei processi più delicati.

Noi che lavoriamo in myPOS ci sentiamo parte di un grande nucleo familiare e l’intento che cerchiamo di perseguire ogni giorno è rassicurare i nostri clienti che ci siamo e siamo disponibili ad ascoltare e provare a risolvere le problematiche senza tirarsi indietro.

Una parola chiave in questo periodo credo che sia “SICUREZZA”. La necessità di essere al sicuro e di sentirsi al sicuro è uno dei bisogni essenziali dell’uomo. E’ importare soddisfare questo bisogno anche nel momento in cui si procede ad effettuare delle transazioni finanziare, dei pagamenti. Cosa fa myPOS per i suoi clienti e per coloro che effettuano pagamenti attraverso le soluzioni messe in campo da myPOS per farli sentire al sicuro?

Per myPOS la sicurezza è fondamentale.

Tutti i dati sono collocati in centri dati TIER 4 siti in giurisdizioni di classe A in Europa, tutte le certificazioni necessarie vengono monitorate e sottoposte a controlli da enti esterni, mentre tutta la parte finanziaria viene vigilata dagli organi competenti ad intervalli regolari con audit che si svolgono più volte all’anno.

Tramite la nostra piattaforma web o app, inoltre, assicuriamo ai nostri clienti il controllo totale ed in tempo reale delle transazioni, dei costi e dei pagamenti.

I nostri call center sono sempre disponibili, 24/24, a fugare dubbi, a dare spiegazioni e a fornire informazioni.

La nostra presenza sul territorio, infine, rappresenta un ulteriore garanzia di responsabilità verso tutti gli esercenti che ogni giorno scelgono di utilizzare i nostri servizi.

Abbiamo uno splendido Experience Store a due passi dal Duomo di Milano con un Team preparato e disponibile.

Oltre 15 distributori in tutto il territorio nazionale e presto con l’iniziativa myPOS Friends daremo l’opportunità alle piccole e medie attività commerciali di diventare nostri portavoce presso le loro comunità, quartieri, piccoli centri. L’intento è quello di avvicinarsi sempre di più ai nostri clienti.

Perché scegliere myPOS oggi?

Perché è una proposta di gestione dei pagamenti che svincola gli esercenti dalle logiche bancarie e torna a dare loro il pieno controllo dei propri incassi anche fatti con carta. Subito accreditati e subito disponibili come fossero contanti. E non mi pare poco! Il resto lo abbiamo già detto. Una realtà europea in rapida crescita, una piattaforma multiservizi efficiente e trasparente, una speciale attenzione ai nostri clienti.

Cosa fa myPOS per i clienti già acquisiti?

Ci sono varie iniziative che proponiamo ai nostri clienti acquisiti. Una delle più popolari è sicuramente il nostro piano referral, che permette all’esercente che porta un nuovo clienti in myPOS di vedersi subito accreditati 30 euro di bonus.

Quali sfide per il 2022? Quale sarà il prossimo capitolo della storia di myPOS?

Ampliare la nostra rete di Rivenditori e Punti vendita myPOS.

Presto il lancio dell’iniziativa myPOS Friends / Amici di myPOS per i piccoli e medi rivenditori e l’apertura di un nuovo Store in Roma.

