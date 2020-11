Luce, gas e internet in una sola bolletta: la rivoluzione di Tua Fibra Energia

editato in: da

Tua Fibra Energia è il nuovo operatore italiano presente dal 2020 nel mercato dell’energia, la sua missione è offrire un servizio personalizzato che comprende luce, gas e connessione internet, destinato a privati e liberi professionisti che hanno necessità di gestire in modo facile tutte le utenze.

Filippo Piccoli, AD di Tua Fibra Energia ci ha descritto le caratteristiche dell’azienda, i punti di forza anche rispetto ai competitor e quali sono gli obiettivi prefissati per il futuro.

Cos’è Tua Fibra Energia e come si distingue dai competitor?

Tua Fibra Energia è l’operatore di energia, gas e fibra sul mercato da qualche mese. Lo scopo è quello di erogare servizi integrati con la massima affidabilità e semplicità. Il vantaggio rispetto ai competitor è offrire un canone fisso al mese senza limiti legati ai consumi, quindi senza sorprese. Il cliente saprà già quanto spende ogni mese.

I servizi sono pensati prettamente per i privati, ma l’offerta si rivolge anche alle micro imprese, perché il servizio fibra comprende una sola linea dati quindi è un servizio basilare ideale per liberi professionisti. Si tratta in ogni caso di una soluzione vantaggiosa, complice il fatto di essere un’azienda ancora agli inizi che può aiutare il cliente a scegliere l’offerta su misura e garantire un’assistenza continua e personalizzata.

Perché un privato o un professionista dovrebbe scegliere Tua Fibra Energia?

I motivi sono diversi, sicuramente permette a tutti di avere un servizio personalizzato capace di soddisfare pienamente le singole esigenze. Tua Fibra Energia offre infatti tre diverse offerte: Tua 1 che comprende una commodity a scelta tra luce, gas e fibra; Tua 2 comprende due commodity da abbinare in base ai propri bisogni e Tua 3 comprende tutte e tre le commodity.

Il canone è fisso e non dipende dai consumi e tutti i costi relativi ai servizi sono contenuti e riepilogati in un’unica bolletta. Quindi semplicità, affidabilità e sicurezza sono sicuramente alcuni dei motivi per scegliere l’azienda.

Quali sono i punti di forza di un’azienda così giovane, nata nel 2020?

L’essere nati da pochi mesi ci permette di poter contare su un servizio di assistenza clienti personalizzato, costruito su misura in base alle esigenze della singola persona. Questo è un vantaggio fondamentale rispetto alle aziende che lavorano con grandi numeri, che spesso non riescono a offrire un customer care davvero soddisfacente, capace di offrire risposte immediate o riconoscere e rivolvere subito qualsiasi tipo di problema.

Quali sono gli obiettivi per il futuro dell’azienda?

Il Piano Industriale ha come obiettivo 20.000 clienti a dicembre 2021. Non sottovalutiamo il clima di incertezza e il cambiamento che stiamo vivendo. Ma penso che soprattutto oggi, in questo momento, sia i privati che i liberi professionisti abbiamo bisogno di avere un servizio semplice da gestire e affidabile.

Le persone oggi rimangono per più tempo in casa, molti lavorano in smart working e poter consumare liberamente servizi essenziali, come l’energia elettrica, il gas o la connessione internet è fondamentale. Per tale motivo, le scelte dell’azienda si rivelano strategiche anche in vista del futuro, c’è quindi piena fiducia circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano industriale.

In collaborazione con Tua Fibra Energia