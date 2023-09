A.E.G. Gobbo Ascensori: la storia di un’azienda familiare di successo

Nel mondo degli affari, si sente spesso parlare di aziende di successo fondate e gestite da famiglie. Queste aziende seguono una dinamica basata su un forte legame e su una visione condivisa. Ma quali sono i segreti dietro il successo di queste realtà imprenditoriali? Per saperne di più, siamo andati a Bergamo per intervistare la famiglia Gobbo, fondatrice di Gobbo Ascensori, un’azienda storica che da quasi sessant’anni si occupa della produzione, installazione e manutenzione di ascensori e piattaforme elevatrici di alta qualità.

Siamo stati accolti presso la sede di Gobbo Ascensori con gentilezza e calore dal sig. Danilo Gobbo e dalle sue due figlie Marosa e Daniela, che ci hanno raccontato la loro storia mentre visitavamo gli spazi dedicati alla loro attività.

Il nostro tour è iniziato con la visita allo showroom di circa 300 metri quadrati, uno dei gioielli dell’azienda. Qui, i clienti e i visitatori possono toccare con mano la qualità degli impianti esposti e valutare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Siamo rimasti particolarmente colpiti da una splendida cabina storica degli anni ’30, perfettamente conservata, che testimonia l’attenzione per la qualità e la storia dell’azienda.

Terminata la nostra visita, ci siamo seduti nell’ufficio principale dove trovano spazio diversi riconoscimenti prestigiosi, tra cui quello di Cavaliere della Repubblica attribuito al sig. Danilo Gobbo nel 2003.

Come è iniziata l’avventura di Gobbo Ascensori?

«Nel ’66 mi sono trasferito da Padova a Bergamo, avevo un’esperienza da ascensorista maturata in un’azienda della provincia. Ho deciso di fondare la mia ditta qui a Bergamo, e nel corso degli anni siamo cresciuti e ci siamo affermati come un punto di riferimento nel settore dell’installazione di piattaforme ed ascensori».

Siete sicuramente un’azienda rinomata nel territorio. Chi sono i vostri principali clienti?

«Il territorio al quale siamo legati e che serviamo è sicuramente molto ampio. Ad oggi, la nostra azienda installa circa 25-30 impianti all’anno, serviamo non solo la zona della Bergamasca e della Valcamonica, ma anche parte del Trentino. Noi lavoriamo principalmente con privati, fornendo soluzioni di elevazione per persone con difficoltà motorie, come anziani o persone con disabilità. Ma collaboriamo anche con aziende e condomìni che necessitano l’installazione di piattaforme ed ascensori».

Un’attività di successo deve riuscire a stare al passo con i tempi superando difficoltà e incertezze. Quali sono state le maggiori sfide che avete dovuto affrontare?

«Sicuramente il momento più difficile per la nostra azienda è stato il biennio 69-70. Durante quegli anni c’è stato un improvviso rallentamento del mercato determinato dalla mancanza di certezze sul destino della legge Tupini e delle agevolazioni fiscali correlate. Per superare questo periodo è stata necessaria la coesione e partecipazione da parte di tutti noi. La nostra forza sono proprio le persone. Il mio orgoglio più grande è sapere che il mio personale cresce insieme all’azienda. Pensate che alcuni dei miei dipendenti hanno trascorso tutta la loro vita lavorativa qui da noi».

Cosa ha contraddistinto l’azienda nel corso degli anni?

«Gobbo Ascensori è un’attività di successo che si è affermata nel settore grazie alla qualità dei materiali utilizzati e all’attenzione per i dettagli. Inoltre, un altro elemento distintivo è il nostro servizio di manutenzione: siamo reperibili 24 ore su 24, garantendo così un’assistenza completa ai nostri clienti. Ci avvaliamo solamente di risorse interne all’azienda, che sono affidabili, preparate e certificate, per eseguire i lavori con la massima competenza».

Di queste risorse quelle più preziose sono sicuramente Daniela e Marosa.

Voi avete sempre desiderato lavorare nell’azienda di famiglia?

«Entrambe siamo entrate a far parte dell’azienda negli anni ’90. Abbiamo sempre avuto un forte interesse per l’attività di famiglia, e siamo orgogliose di contribuire al suo sviluppo. Oggi, il nostro sguardo è proiettato al futuro con l’arrivo della terza generazione, rappresentata dai nostri figli e nipoti di nostro padre. Siamo pronte a cogliere le nuove sfide legate all’evoluzione delle tecnologie e dell’elettrotecnica. Vogliamo continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti, offrendo soluzioni innovative e garantendo sempre la massima qualità e affidabilità: caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinto».