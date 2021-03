Ansia e frustrazione da Covid: “Servono interventi a sostegno della sofferenza psicologica diffusa”

Dalla scoperta del “paziente zero” ad oggi è trascorso poco più di un anno. Neanche nel peggiore degli scenari, avremmo pensato a distanza di oltre 365 giorni di essere più o meno nella medesima situazione, con l’Italia “a colori” , la curva dei contagi che non vuole piegarsi e la popolazione provata da sacrifici e restrizioni. Insomma, il rischio – più che concreto – è che la pandemia possa lasciare pesanti strascichi sulla salute della nostra psiche.

Formalmente nessuno ha il coraggio di usare la parola “lockdown”, ma la zona rossa ci somiglia molto. Che tipo di impatto psicologico può avere su una popolazione già provata da lunghi mesi di restrizione, questa nuova chiusura? Lo abbiamo chiesto a Felice Damiano Torricelli, Presidente ENPAP (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi).

*Dal primo lockdown alle zone arancioni e rosse di questo momento, si è passati da una forma di “apparente” ottimismo (“andrà tutto bene”), legata anche alla mancanza di informazioni, a reazioni sempre più orientate allo scoramento e alla rabbia, soprattutto per il crescente senso di impotenza e la prolungata destrutturazione della quotidianità. Per i più giovani, ad esempio, l’assenza forzata da scuola sta diventando sempre più una complicazione sul piano psicologico: non solo per lo sviluppo delle competenze intellettuali e operative dei ragazzi, ma anche per le modalità con cui i giovani esprimono il loro bisogno di affermazione personale, che oggi sempre più spesso si manifesta con modalità anti sociali, come attraverso le risse di strada di cui abbiamo letto sulle cronache. L’ambiente scolastico aiuta a canalizzare questi bisogni, grazie al controllo sociale e alle regole di cui gli adulti sono garanti: se non si interviene, avremo sempre più fenomeni di questo genere”.

Allo stesso modo – prosegue Torricelli – ” limitando sempre di più le relazioni sociali codificate dall’istituzione scolastica non vengono facilitate le persone più fragili, coloro che avevano già prima della pandemia difficoltà a relazionarsi con gli altri. Sono aumentati i fenomeni di autolesionismo e i suicidi e, al contempo, in molti casi l’isolamento da forzato è diventato volontario, visto che la percezione di pericolosità e di incertezza nel mondo esterno alle mura di casa finisce per stabilizzarsi (si assiste alla cosiddetta sindrome della capanna). Dentro casa, al contempo, ci sono a volte situazioni relazionali complesse, che rendono esasperante la convivenza ed aumentano il disagio psicologico”.