Yahoo Mail ha registrato diversi problemi in mattinata, quando gli utenti hanno iniziato a segnalare un down del sistema

Il sito provider di servizi di posta elettronica Yahoo Mail sta avendo problemi in tutta Italia. Diverse segnalazioni, provenienti soprattutto dalle città del Centro e del Nord, indicano un malfunzionamento che non permette agli utenti di accedere alla propria casella e di compiere le regolari operazioni di invio e ricezione di mail.

I problemi sarebbero cominciati poco prima delle 8 del mattino, per poi aumentare durante il corso della giornata. Il team del sito si è messo al lavoro e avrebbe risolto il guasto intorno a mezzogiorno. Le segnalazioni sono molto calate dal picco che si è verificato attorno alle 9:30.

Yahoo Mail down in mattinata: le segnalazioni

Il sito internet Yahoo Mail, che gestisce un importante servizio di posta elettronica utilizzato da moltissimi italiani, ha fatto registrare alcuni problemi durante la mattinata del 26 giugno. Da poco prima delle 8 del mattino alcuni utenti hanno segnalato problemi di accesso e di utilizzo del sito, che risultava quindi irraggiungibile per buona parte dei propri iscritti.

La problematica principale riscontrata avrebbe riguardato proprio il login. Circa la metà dei casi segnalati riguardava un problema che impediva completamente l’accesso. Anche quando l’utente riusciva a entrare nella propria casella di posta elettronica però, il sito era molto lento e la connessione ai server a volte complessa se non impossibile.

Poco dopo le prime segnalazioni il team di Yahoo si è mosso per riparare a quanto accaduto e ripristinare il servizio: “Torniamo presto. I nostri ingegneri stanno lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema. Grazie della pazienza” era il messaggio che appariva sulla pagina bianca di caricamento che spuntava a chiunque cercasse di accedere in quelle ore alla mail di Yahoo.

Le ragioni del crash di Yahoo Mail

I disagi sarebbero durati circa due ore. Dopo il picco, avvenuto attorno alle 9:20 del mattino, le segnalazioni sono infatti calate rapidamente, come indicato dal sito Downdetector, che raccoglie questo tipo di reclami estraendone statistiche utili per capire la situazione di un crash di siti internet o reti telefoniche. L’azione del team di Yahoo è quindi stata repentina e ha riportato la situazione alla totale normalità entro le 12:00.

I problemi non si sono verificati egualmente in tutta Italia. Sempre secondo i dati raccolti da Downdetector, sarebbero le città del Centro e quelle del Nord a essere state maggiormente colpite dal crash dei sistemi di Yahoo Mail. Su tutti, i centri urbani nei quali si è concentrata la maggior parte delle segnalazioni sono stati Roma, Milano, Torino e Perugia. Poche o nessuna invece le segnalazioni provenienti dal Sud Italia.

Nonostante abbia causato diversi problemi in mattinata, non è chiaro quali siano state le origini del problema che ha reso impossibile per alcune ore accedere a Yahoo Mail. La soluzione è però stata molto rapida, dato che entro le 12:00 ogni tipo di problematica sembrava essere risolto. Potrebbe quindi essersi trattato di un semplice guasto tecnico ha ha portato al momentaneo inconveniente e che è stato risolto in un tempo relativamente breve. Nessuna segnalazione invece di possibili attività criminali o di attacchi hacker all’origine del crash.