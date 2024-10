Fonte: ANSA

TikTok in difficoltà in Europa, con il bilancio 2023 che registra una perdita operativa pari a 1,36 miliardi di dollari (+167% rispetto al 2022). Lo afferma TikTok Information Technologies Uk (TikTok Uk) che controlla e consolida i bilanci dei mercati di Europa, Africa, Sud e Centro America, una fetta assai significativa del business globale.

Il bilancio 2023 di TikTok

Nel corso dello scorso anno, l’azienda nelle tre macro-aree geografiche ha registrato un fatturato di 4,57 miliardi di dollari, segnando un incremento del 74,6%. Tuttavia, ha anche visto più che raddoppiare la perdita operativa, arrivata a 1,36 miliardi di dollari. A pesare su questo risultato è un enorme accantonamento di un miliardo di dollari per rischi legali, probabilmente concordato con David Teager, revisore di PwC. Questa cifra monstre deriva dalle numerose cause legali in corso con le autorità di diversi Paesi, che hanno puntato il dito contro la piattaforma, in particolare per le sue insufficienze nella protezione dei minori.

Il gruppo genera principalmente ricavi attraverso la pubblicità online e la fornitura di servizi a valore aggiunto, come il live streaming, che ha registrato una crescita significativa nel 2023 sulla piattaforma TikTok. Questo aumento dei ricavi è attribuibile principalmente all’incremento degli utenti, spingendo Zhang a reclutare 1.500 nuove persone, portando il totale (in Europa, Africa, Sud e Centro America) a 8.500 dipendenti.

Va ricordato che sapere i bilanci precisi di TikTok non è semplice; il bilancio pubblico della holding non esiste e di conseguenza le informazioni sui conti del 2023 emergono solo dalle indiscrezioni della stampa. ByteDance, secondo alcune fonti, avrebbe raggiunto un fatturato di 120 miliardi di dollari (un incremento del 40% rispetto al 2022), avvicinandosi così ai 134 miliardi di Meta (che detiene Facebook, Instagram).

Il fatturato di TikTok Italia

Alla holding inglese è collegata anche TikTok Italia, che offre servizi di supporto alle vendite e al marketing per il mercato italiano. Con 122 dipendenti, l’azienda ha realizzato lo scorso anno un fatturato di 26,5 milioni di euro (rispetto ai 20 milioni del 2022) e un utile poco oltre un milione di euro. Gli utenti attivi in Italia sono circa 22 milioni. A marzo 2024, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro alla società italiana e alla sua controllante.

Recentemente, è stata emessa un’altra multa di 3,5 milioni di euro a San Marino da parte dell’Autorità per la Privacy, a causa di violazioni legate alla privacy e alla diffusione di contenuti potenzialmente dannosi per i più giovani, definite “di eccezionale gravità”.

E il fondatore Zhang Yiming lascia la Cina

A fare notizia poi è anche l’addio del fondatore e gran capo di TikTok-ByteDance Zhang Yiming, 41 anni, alla Cina, spostandosi in Singapore. Non una notizia recente, visto che secondo le carte lo spostamento è avvenuto a luglio, ma fa comunque rumore visti i casi recenti secondo cui l’app rischia di essere bandita da diversi paesi occidentali, con il sospetto che la piattaforma controllata dalle Cayman sia un cavallo di troia del Partito comunista cinese per diffondere disinformazione e propaganda.

Cercare quindi di allontanare gli spettri cinesi sembra una tattica che vuole seguire TikTok e il suo capo, alla luce anche del cambio di vertice della filiale parigina (via Tian Zhao e dentro il nuovo presidente Adam Presser) e l’ingresso recente di Xavier Niel, presidente e azionista di maggioranza della compagnia francese Iliad, nel board di ByteDance.