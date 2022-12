Quali sono le parole e i personaggi più cercati nel 2022 su Google

Come ogni anno, Google ha pubblicato le liste delle parole più cercate dagli utenti in tutto il mondo e in Italia, con una divisione in sotto categorie che ben definiscono le curiosità emerse dai circa 3,5 miliardi di ricerche che mediamente vengono effettuate ogni giorno – 40 mila al secondo – dalla popolazione mondiale. Il sito funziona ormai come il principale portone d’ingresso nel sapere collettivo della rete, e non deve stupire il volume delle domande che vengono poste all’algoritmo. Analizzare i dati delle ricerche è un ottimo modo per capire mode e umori, e non è un mistero il fatto che aziende e media basino ormai il loro operato anche sui trend di Google. Vediamo dunque quali sono stati i termini più cliccati e cercati nel 2022.

Quali sono le parole più cercate su Google in Italia nel 2022

Le parole dell’anno in Italia mostrano un popolo affezionato alla cultura di massa e allo sport. Ma anche interessato e preoccupato per la situazione politica nazionale e globale. Il cantante Blanco e il personaggio di Drusilla Foer guadagnano un posto nella classifica dei termini più cercati nel 2022 grazie alla loro partecipazione al Festival di Sanremo, rito collettivo del Belpaese. Hanno segnato quest’anno di ricerche anche la scomparsa della Regina Elisabetta II e del nostrano re della divulgazione scientifica Piero Angela.

Spazio poi al match tra l’Italia e la Macedonia agli Europei e all’Australian Open. Dunque alle elezioni anticipate che hanno visto la vittoria di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia. Tanti posti nella lista sono poi occupati dai termini legati alla guerra tra la Russia e l’Ucraina voluta da Vladimir Putin.

Ucraina Regina Elisabetta Russia Ucraina Australian Open Elezioni 2022 Putin Piero Angela Drusilla Italia Macedonia Blanco

Quali sono le parole più cercate su Google nel mondo nel 2022

Nel mondo le parole più cercate sono quelle di un gioco di parole diventato virale e i termini legati alla mondo del sport. Anche in questo caso non poteva mancare la guerra in Ucraina e la morte della Regina Elisabetta II, ma si rilevano anche altri trend non presenti in Italia. Ovvero l’uscita dell’ultimo iPhone e la serie cult di Netflix dedicata a uno dei serial killer più spietati della Storia.

Wordle India vs England Ukraine Queen Elizabeth Ind vs SA World Cup India vs West Indies iPhone 14 Jeffrey Dahmer Indian Premier League

I personaggi del 2022 in Italia secondo Google

Vladimir Putin primeggia nella classifica dei personaggi più cercati sul motore di ricerca dagli utenti italiani durante il corso del 2022. Insieme a lui ancora chi ha calcato il palco dell’Ariston, con Ornella Muti insieme a Blanco e Drusilla Foer, e lo showman Marco Bellavia, che ha fatto notizia per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, dove è stato vittima di bullismo da parte degli altri concorrenti, che lo hanno preso di mira a causa della sua depressione. Tutti gli altri sono nomi di calciatori e tennisti.

Putin Drusilla Blanco Sinner Vlahovic Djokovic Berrettini Dybala Marco Bellavia Ornella Muti

I personaggi scomparsi nel 2022 più cercati

Oltre alla Regina Elisabetta II e Piero Angela, tra i lutti che hanno più colpito gli italiani e provocato un maggiore traffico di ricerche ci sono personaggi del mondo dello sport, della politica e del cinema nostrani e grandi artisti internazionali.

Regina Elisabetta Piero Angela Mino Raiola David Sassoli Monica Vitti Manuel Vallicella Catherine Spaak Anne Heche Olivia Newton John Ray Liotta

I cantanti e gli attori più cercati su Google nel 2022

La lista dei cantanti più cercati in Italia nel 2022 si apre con i due vincitori del Festival di Sanremo. Tutte le posizioni sono occupate dai partecipanti e ospiti alla kermesse canora, attestando l’importanza cultura della competizione nella cultura di massa.

Blanco Mahmood Gianni Morandi Iva Zanicchi Ana Mena Irama Massimo Ranieri La Rappresentante di Lista Gianluca Grignani Achille Lauro

La notte degli Oscar con lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock domina la classifica degli attori. Dove appare un nome curioso, quello di Gianluca Gori, che altro non è che l’interprete di Drusilla Foer, e appare dunque in questa doppia veste nelle ricerche e nei cuori degli italiani.

Will Smith Gianluca Gori Vanessa Incontrada Luca Marinelli Maria Chiara Giannetta Chris Rock Lorena Cesarini Michael J. Fox Evan Peters Giovanna Ralli

Le serie tv e i film più cercati dagli italiani nel 2022

Chi ha detto che le piattaforme di streaming hanno ucciso i film e le serie tv e il piacere di sintonizzarsi tutti assieme per seguire la stessa storia deve ricredersi guardando le classifiche dei contenuti cinematografici e seriali più cercati su Google. Tutti veri e propri fenomeni di costume. Di seguito la lista dei telefilm più cercati.

Stranger Things Dahmer Manifest Lol 2 The Watcher Viola come il mare L’amica geniale House of the Dragon Sopravvissuti La Sposa

Nella classifica dei film più cercati svettano invece i film di supereroi di fumetti e videogiochi, il blockbuster Netflix “Don’t look up”, i nuovi capitoli delle saghe di Jurassic Park e Top Gun e la trasposizione cinematografica di un’investigazione di Hercule Poirot di Agatha Christie.

Doctor Strange Thor love and thunder Don’t look up Uncharted The Batman Assassinio sul nilo Top Gun Black Adam Morbius Jurassic World

Le domande più cercate su Google dagli italiani nel 2022

Il capitolo più curioso è sempre quello delle domande più cercate su Google. A molte di queste noi di QuiFinanza abbiamo cercato di rispondere attraverso le nostre guide e i nostri speciali.

