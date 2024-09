iPhone 16, le novità di tutti i prodotti presentati all’Apple Park

Apple ha anticipato di un giorno l’evento di lancio dell’iPhone 16. Tanti i miglioramenti tecnologici. L'Apple Intelligence non è per tutti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Fonte: ANSA

Apple ha anticipato di un giorno l’evento di lancio dell’iPhone 16. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la ragione di ciò è da rinvenire nel fatto che oggi, 10 settembre, la Commissione Europea ha annunciato che Apple dovrà pagare una multa record di 13 miliardi di dollari per presunta evasione fiscale. Una delle multe più consistenti gravanti su una società, che potrebbe avere diverse implicazioni.

A questo si aggiunge il fatto che si è voluto evitare la concorrenza mediatica con il primo dibattito presidenziale statunitense, previsto sempre per oggi, 10 settembre. In attesa dell’evento, il titolo in Borsa ha vissuto un certo nervosismo.

Come da programma, alle 19 Tim Cook, nel cuore dell’Apple Park, ha iniziato l’evento per svelare gli iPhone 16 e tutti i nuovi prodotti made in Cupertino, che hanno come nota rilevante l’integrazione della Apple Intelligence. La maggior parte degli analisti di Wall Street ritiene che gli aggiornamenti relativi ad Apple Intelligence porteranno a un potenziale ciclo di super aggiornamento. Le funzionalità non saranno disponibili per gli utenti con versioni precedenti dello smartphone.

I nuovi iPhone 16

La famiglia dei nuovi iPhone 16 si configura in 4 modelli differenti:

due iPhone 16 base, di cui uno Plus

due iPhone 16 Pro, di cui un Pro Max

I primi a essere stati svelati sono stati iPhone 16 e 16 Plus, con display rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici. Ieri sono stati presentati i due iPhone 16 Pro.

Quali sono le novità?

Fra i più interessanti:

pulsanti di azione personalizzabili, come accade per la torcia notturna e il calendario giornaliero

controllo della telecamera con un clic e la possibilità di regolare varie funzioni della telecamera utilizzando un dito

nuova fotocamera da 48 megapixel, 4 volte la risoluzione di iPhone 14

chip A18, ottimizzato per l’esecuzione di grandi modelli generativi, tecnologia a 3 nanometri e 4 core di efficienza

motore neurale, a 16 core che alimenta Apple Intelligence

GPU fino al 40% più veloce rispetto a iPhone 15

4 microfoni di “qualità da studio” con rumore ridotto

Apple Intelligence per ora sarà in inglese. Dall’anno prossimo anche in altre lingue, nessun accenno alla disponibilità di Apple Intelligence in italiano.

Apple 16 Pro ha un display da 6,3 pollici e Apple 16 Pro Max ha un display da 6,9 pollici, insieme ai “bordi più sottili di qualsiasi prodotto Apple“, dicono da Apple, definendoli “di gran lunga i nostri migliori display per iPhone di sempre”.

Le quattro finiture sono bianco, nero, naturale e “desert titanium”. L’iPhone 16 Pro Max ha “la migliore durata della batteria di sempre”, ha affermato l’azienda.

Il chip A18 Pro alimenta anche le nuove funzionalità della fotocamera. La nuova “fusion camera” da 48 megapixel può leggere i dati 2 volte più velocemente. La fotocamera ultra-grandangolare consente maggiori dettagli negli scatti grandangolari. La fotocamera teleobiettivo 5x offre maggiori dettagli per le foto con zoom.

Sugli iPhone Pro è possibile acquisire video in 4K a 120 fotogrammi al secondo.

La nuova funzionalità “Audio Mix” utilizza l’apprendimento automatico per identificare e separare gli elementi di sottofondo dal discorso di un utente.

Entro la fine del 2024 arriverà un nuovo aggiornamento di memo vocali, che consentirà alle persone di sovrapporre altre tracce sopra memo vocali registrati in precedenza.

I prezzi

iPhone 16 Pro parte da 1. 239 euro, mentre il Pro Max parte da 1.489 euro.

Apple Watch 10

L’Apple Watch 10 diventa il più sottile di sempre, con 9,7 mm, con un display oled grandangolare, che è più grande persino del precedente Ultra, con un +30% rispetto alla versione 2023, con una batteria che si ricarica molto velocemente. In mezz’ora raggiunge l’80% di carica.

Le principali novità:

miglioramenti al display, che diventa molto più visibile

il dispositivo è resistente all’acqua fino a 50 metri

la misurazione dell’eventuale apnea notturna, feature estremamente interessante

utilizza un accelerometro per misurare i disturbi respiratori mentre gli utenti dormono e analizza questi dati ogni 30 giorni.

per migliorare le telefonate e’ stata introdotta una rete neurale che elimina il rumore di fondo per rendere le conversazioni più chiare

Apple Watch Series 10 verrà lanciato il 20 settembre, i preordini iniziano oggi. Si parte da 399 dollari.

AirPods 4, Pro 2 e Max

Apple ha, anche, annunciato gli AirPods 4. Per realizzarli è stata utilizzata la modellazione 3D e la topografia laser per sviluppare la forma dei suoi “AirPods più comodi di sempre”.

Quali sono i miglioramenti?

sono alimentati dal chip H2

le cuffie rappresentano un enorme miglioramento nella qualità audio, a cui si aggiunge un audio spaziale personalizzato

gli AirPods Max aggiornati hanno ricarica USB-C e tre nuovi colori

si presentano come un prodotto con “incredibili capacità sanitarie”, comprese tre funzionalità dedicate. L’80% degli adulti statunitensi non si è sottoposto a controlli dell’udito negli ultimi cinque anni, per cui Apple ha introdotto un test dell’udito clinicamente validato con AirPods Pro e iPhone che richiede solo cinque minuti per essere completato

gli AirPods Pro avranno anche una funzione di apparecchio acustico da banco. Dopo che gli utenti hanno effettuato il test dell’udito, gli AirPods Pro possono facilmente trasformarsi in un apparecchio acustico personalizzato.

Gli Apple AirPods 4 partono da 149 euro, mentre gli Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation partono da 199 euro.

Per quanto riguarda AirPods Max il prezzo è di 579 euro. Anche per loro i pre-ordini cominciano oggi. La disponibilità è fissata per il 20 settembre.