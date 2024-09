Fonte: ANSA Dove vedere e quando si terrà l'evento di presentazione Apple di iPhone 16

Apple sta per lanciare i suoi nuovi prodotti di punta, che come da tradizione saranno presentati con un evento visibile in diretta in tutto il mondo. Al centro della presentazione ci sarà iPhone 16, il nuovo smartphone dell’azienda americana che dovrebbe per la prima volta includere importanti funzioni di intelligenza artificiale tramite il progetto Apple Intelligence.

Non solo iPhone però. Insieme allo smartphone saranno infatti presentati anche i nuovi aggiornamenti di AppleWatch, l’orologio smart dell’azienda. Le indiscrezioni non escludono nemmeno un nuovo modello di AirPods, gli auricolari senza fili di Apple, e altre novità sostanziali nella sezione dell’evento denominata “One more thing”.

L’orario dell’evento Apple di presentazione di iPhone 16 e dove vederlo

Apple presenterà nella serata italiana del 9 settembre il suo nuovo modello di smartphone, iPhone 16. L’evento nel quale si terrà la presentazione si chiamerà “It’s Glowtime” e si terrà allo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino, in California. Saranno in tutto 4 i modelli di iPhone che saranno mostrati in tutte le loro funzionalità: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Esclusa invece un’ulteriore versione più avanzata, iPhone 16 Ultra, che era stata ipotizzata nelle scorse settimane.

La presentazione avverrà alle 19:00 ora italiana, quando in California saranno le 10:00 del mattino. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e potrà essere visto, oltre che su Apple Tv, anche attraverso il sito web dell’azienda e il canale YouTube dedicato. Sarà annunciata anche la data di uscita ufficiale dei nuovi modelli di iPhone. Le speculazioni trapelate parlano del 20 settembre.

Insieme ad iPhone, saranno presentati anche gli aggiornamenti per AppleWatch, l’orologio smart di Apple. Nessuna certezza invece su cosa sarà contenuto nel segmento “One more thing”, letteralmente “Ancora una cosa”, che spesso contiene però novità importanti per gli utenti e i clienti dell’azienda. Non è escluso che possano essere annunciate le nuove AirPods, gli auricolari senza fili di Apple. L’ultima versione di questo accessorio, AirPods Pro di seconda generazione, risale infatti a quasi due anni fa.

Le indiscrezioni sul nuovo iPhone 16

Diverse le indiscrezioni che si sono accumulate nelle scorse settimane riguardo ad iPhone 16 e ai suoi vari modelli. Una novità che dovrebbe coinvolgerli tutti sarà l’integrazione di funzioni di intelligenza artificiale tramite il programma Apple Intelligence (AI). Le nuove funzionalità saranno supportate da GPT, il Large Language Model di OpenAI, azienda con cui Apple ha recentemente stretto un accordo di collaborazione. È possibile però che, a causa delle normative comunitarie, queste novità tarderanno ad arrivare in Unione europea.

I due modelli base, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, dovrebbero avere una dimensione simile a quella dei loro predecessori. Potrebbe essere aggiunto un pulsante di cattura delle fotografie e dei video simile a quello delle macchine fotografiche digitali. Saranno invece più grandi le versioni Pro e Max, che monteranno anche uno zoom ottico 5x Tetraprism. Saranno migliorate per tutti i modelli le prestazioni della batteria, che potrebbe sfruttare una tecnologia simile a quella delle auto elettriche per far aumentare la durata. Migliorata anche la connettività, con l’implementazione della tecnologia WiFi 7, che consente connessioni fino a 40 Gb al secondo.